28 ноября в 5-м туре основного этапа Лиги Европы испанский «Атлетик» из Бильбао на своем поле сыграет против шведского «Эльфсборга». Начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Эльфсборг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Атлетик»

Турнирное положение: Команда из города Бильбао с 10 зачетными пунктами разместилась на шестой строке в общей таблице, опережая на три очка девятую позицию.

«Атлетик» выиграл три поединка из четырех проведенных и раз сыграл вничью, забил шесть голов при двух пропущенных.

Последние матчи: Стартовали баски в этом турнире с гостевой мировой против «Ромы» 1:1. В последующих трех играх ЛЕ они только побеждали, одолев на своем поле «АЗ Алкмар» 2:0 и пражскую «Спарту» 1:0, а также в гостях «Лудогорец» 2:1 в прошлом туре. Накануне же данной встречи они в рамках чемпионата Испании дома переиграли «Реал Сосьедад» 1:0.

Не сыграют: Проблем с составом у коллектива нет.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: Сейчас у «Атлетика» 7-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах. В этот удачный для себя период «львы» три поединка свели вничью и добились четырех выигрышей. Причем в трех случаях в данном отрезке они не пропускали, а в других четырех играх они получили только по одной пробоине. Проиграли же баски только раз за предыдущие 14 встреч с учетом всех соревнований.

«Эльфсборг»

Турнирное положение: Коллектив из города Бурос с 4 набранными очками идет на 24 позиции в общей таблице, которая еще позволяет пробиться в плей-офф. Но от 25 его отделяют лишь лучшие дополнительные показатели.

«Эльфсборг» смог выиграть один поединок из четырех проведенных, раз сыграл вничью и дважды уступал, забил семь мячей, а пропустил на гол больше.

Последние матчи: Шведский клуб на старте ЛЕ уступил на выезде «АЗ Алкмару» 2:3, а во втором туре на своем поле неожиданно переиграл «Рому» 1:0. В последующих двух матчах он проиграл в Стамбуле «Галатасараю» 3:4 и дома поделил очки с «Брагой» 1:1 в прошлом туре. В преддверии же данной игры «желто-черные» разгромили соотечественников из «Юргордена» 3:0 в товарняке.

Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: К предстоящему поединку «Эльфсборг» подходит с 5-матчевой беспроигрышной серией с учетом всех турниров. В этот отрезок коллектив расписал две мировые и отпраздновал три виктории, все которые пришлись над соперниками из внутренней арены. До этого периода команда проиграла в четырех поединках подряд, но забивала в каждой из встреч.

Статистика для ставок

Ранее между собой эти команды не играли

В текущем розыгрыше ЛЕ «Атлетик» еще не уступал, выиграв три игры из четырех

У «Эльфсборга» только одна виктория в данном розыгрыше ЛЕ и два фиаско

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Атлетика» — 1.23, победа «Эльфсборга» — 13.00, ничья — 6.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.46 и 2.77 соответственно.

Прогноз: Баски в этом розыгрыше ЛЕ выступают рационально и много своим соперникам не забивают и очень надежно играют в обороне. Так что исходя из этого особо результативной встречи здесь не ждем.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3,5 за 1.78.

Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет победа «Атлетика» без пропущенных мячей, так как в текущей Лиге Европы «львы» дома еще не пропускали.

Ставка: победа «Атлетика» без пропущенных мячей 2.15.