Атлетик
Эльфсборг
«Атлетик»
Турнирное положение: Команда из города Бильбао с 10 зачетными пунктами разместилась на шестой строке в общей таблице, опережая на три очка девятую позицию.
«Атлетик» выиграл три поединка из четырех проведенных и раз сыграл вничью, забил шесть голов при двух пропущенных.
Атлетик — Эльфсборг: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Стартовали баски в этом турнире с гостевой мировой против «Ромы» 1:1. В последующих трех играх ЛЕ они только побеждали, одолев на своем поле «АЗ Алкмар» 2:0 и пражскую «Спарту» 1:0, а также в гостях «Лудогорец» 2:1 в прошлом туре. Накануне же данной встречи они в рамках чемпионата Испании дома переиграли «Реал Сосьедад» 1:0.
Не сыграют: Проблем с составом у коллектива нет.
Календарь и таблица Лиги Европы
Состояние команды: Сейчас у «Атлетика» 7-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах. В этот удачный для себя период «львы» три поединка свели вничью и добились четырех выигрышей. Причем в трех случаях в данном отрезке они не пропускали, а в других четырех играх они получили только по одной пробоине. Проиграли же баски только раз за предыдущие 14 встреч с учетом всех соревнований.
«Эльфсборг»
Турнирное положение: Коллектив из города Бурос с 4 набранными очками идет на 24 позиции в общей таблице, которая еще позволяет пробиться в плей-офф. Но от 25 его отделяют лишь лучшие дополнительные показатели.
«Эльфсборг» смог выиграть один поединок из четырех проведенных, раз сыграл вничью и дважды уступал, забил семь мячей, а пропустил на гол больше.
Последние матчи: Шведский клуб на старте ЛЕ уступил на выезде «АЗ Алкмару» 2:3, а во втором туре на своем поле неожиданно переиграл «Рому» 1:0. В последующих двух матчах он проиграл в Стамбуле «Галатасараю» 3:4 и дома поделил очки с «Брагой» 1:1 в прошлом туре. В преддверии же данной игры «желто-черные» разгромили соотечественников из «Юргордена» 3:0 в товарняке.
Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.
Состояние команды: К предстоящему поединку «Эльфсборг» подходит с 5-матчевой беспроигрышной серией с учетом всех турниров. В этот отрезок коллектив расписал две мировые и отпраздновал три виктории, все которые пришлись над соперниками из внутренней арены. До этого периода команда проиграла в четырех поединках подряд, но забивала в каждой из встреч.
Статистика для ставок
- Ранее между собой эти команды не играли
- В текущем розыгрыше ЛЕ «Атлетик» еще не уступал, выиграв три игры из четырех
- У «Эльфсборга» только одна виктория в данном розыгрыше ЛЕ и два фиаско
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Атлетика» — 1.23, победа «Эльфсборга» — 13.00, ничья — 6.50.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.46 и 2.77 соответственно.
- 1.90Ливерпуль — Реал Мадрид: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.10Ахмат — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 18:15
- 2.20Ростов — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
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Прогноз: Баски в этом розыгрыше ЛЕ выступают рационально и много своим соперникам не забивают и очень надежно играют в обороне. Так что исходя из этого особо результативной встречи здесь не ждем.
Рекомендуемая ставка: ТМ 3,5 за 1.78.
Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет победа «Атлетика» без пропущенных мячей, так как в текущей Лиге Европы «львы» дома еще не пропускали.
Ставка: победа «Атлетика» без пропущенных мячей 2.15.