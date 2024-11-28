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    Баски всухую обыграют шведов

    «Атлетик» — «Эльфсборг». Ставка (к. 1.78) и прогноз на футбол, Лига Европы, 28 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетик» — «Эльфсборг»
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    «Атлетик»
    28 ноября в 5-м туре основного этапа Лиги Европы испанский «Атлетик» из Бильбао на своем поле сыграет против шведского «Эльфсборга». Начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Эльфсборг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 28 Ноября 2024 года

    Атлетик

  • Бильбао
    •  Атлетик 20:45 Эльфсборг

    Эльфсборг

  • Борас
    •

    «Атлетик»

    Турнирное положение: Команда из города Бильбао с 10 зачетными пунктами разместилась на шестой строке в общей таблице, опережая на три очка девятую позицию.

    «Атлетик» выиграл три поединка из четырех проведенных и раз сыграл вничью, забил шесть голов при двух пропущенных.

    Атлетик — Эльфсборг: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Стартовали баски в этом турнире с гостевой мировой против «Ромы» 1:1. В последующих трех играх ЛЕ они только побеждали, одолев на своем поле «АЗ Алкмар» 2:0 и пражскую «Спарту» 1:0, а также в гостях «Лудогорец» 2:1 в прошлом туре. Накануне же данной встречи они в рамках чемпионата Испании дома переиграли «Реал Сосьедад» 1:0.

    Не сыграют: Проблем с составом у коллектива нет.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Состояние команды: Сейчас у «Атлетика» 7-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах. В этот удачный для себя период «львы» три поединка свели вничью и добились четырех выигрышей. Причем в трех случаях в данном отрезке они не пропускали, а в других четырех играх они получили только по одной пробоине. Проиграли же баски только раз за предыдущие 14 встреч с учетом всех соревнований.

    «Эльфсборг»

    Турнирное положение: Коллектив из города Бурос с 4 набранными очками идет на 24 позиции в общей таблице, которая еще позволяет пробиться в плей-офф. Но от 25 его отделяют лишь лучшие дополнительные показатели.

    «Эльфсборг» смог выиграть один поединок из четырех проведенных, раз сыграл вничью и дважды уступал, забил семь мячей, а пропустил на гол больше.

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    • Последние матчи: Шведский клуб на старте ЛЕ уступил на выезде «АЗ Алкмару» 2:3, а во втором туре на своем поле неожиданно переиграл «Рому» 1:0. В последующих двух матчах он проиграл в Стамбуле «Галатасараю» 3:4 и дома поделил очки с «Брагой» 1:1 в прошлом туре. В преддверии же данной игры «желто-черные» разгромили соотечественников из «Юргордена» 3:0 в товарняке.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

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    Состояние команды: К предстоящему поединку «Эльфсборг» подходит с 5-матчевой беспроигрышной серией с учетом всех турниров. В этот отрезок коллектив расписал две мировые и отпраздновал три виктории, все которые пришлись над соперниками из внутренней арены. До этого периода команда проиграла в четырех поединках подряд, но забивала в каждой из встреч.

    Статистика для ставок

    • Ранее между собой эти команды не играли

    • В текущем розыгрыше ЛЕ «Атлетик» еще не уступал, выиграв три игры из четырех

    • У «Эльфсборга» только одна виктория в данном розыгрыше ЛЕ и два фиаско

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Атлетика» — 1.23, победа «Эльфсборга» — 13.00, ничья — 6.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.46 и 2.77 соответственно.

    Прогноз: Баски в этом розыгрыше ЛЕ выступают рационально и много своим соперникам не забивают и очень надежно играют в обороне. Так что исходя из этого особо результативной встречи здесь не ждем.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 3,5 за 1.78.

    Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет победа «Атлетика» без пропущенных мячей, так как в текущей Лиге Европы «львы» дома еще не пропускали.

    Ставка: победа «Атлетика» без пропущенных мячей 2.15.

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    «Атлетик» — «Эльфсборг»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 28.11.2024. Прогнозы на футбол. Баски всухую обыграют шведов
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