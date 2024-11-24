ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Локомотив»16-й тур РПЛ. Титов верит в победу «Спартака» над «Локо», а Ковтун ждет, что «Зенит» намучается в Оренбурге Лионель МессиДорога на ЧМ-2026. Закончилась ли эра сборной Аргентины и что стоит за спадом Бразилии? ХавиКого выберет Месси: Хави, Зидан и еще три тренера для «Интер Майами»
    Все новости спорта

    «Фиалки» добудут очередные три очка

    «Комо» — «Фиорентина». Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Серия А, 24 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Комо Прогнозы на Фиорентину Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Комо» — «Фиорентина»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мойзе Кен
    24 ноября в 13-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Комо» и «Фиорентина». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Комо» — «Фиорентина», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Комо»

    Турнирное положение: Эта команда сражается за выживание. По итогам 12 туров чемпионата она расположилась на 15 месте турнирной таблицы.

    При этом «Комо» не столь ярко атакует, отличившись всего 13 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 23 раза.

    Последние матчи: минувший тур команда провела удачно. «Комо» расписал мировую с «Дженоа» (1:1).

    А вот до того команда потерпела поражение от «Эмполи» (0:1). При этом поединок с «Лацио» завершился полным провалом (1:5).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьи. В этих поединках «Комо» настреляла всего 3 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: Подопечные Сеска Фабрегаса нынче угодили в пике. Так что пауза на матчи сборных может для команды стать неким переломным моментом.

    Матчи против «Фиорентины» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Комо» победил 2 раза при 3 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. Команда Сеска лишь на один балл опережают опасную зону.

    «Фиорентина»

    Турнирное положение: Флорентийцы в текущем чемпионате бьются за самые высокие места. Ныне команда находится на 3 строчке турнирной таблицы Серии А.

    Причем «Фиорентина» лишь на один балл отстает от лидера Серии А. При этом в собственные ворота команда пропустила всего 10 раз.

  • Дорога на ЧМ-2026. Закончилась ли эра сборной Аргентины и что стоит за спадом Бразилии?
  • Большие вопросы, стоящие перед командами в южноамериканском отборочном турнире чемпионата мира
  • Вчера

    • Последние матчи: предыдущий тур команда провела удачно. «Фиорентина» сумела переиграть «Верону» (3:1).

    После того «фиалки» в Лиге конференций уступили АПОЭЛу (1:2). Зато поединок с «Торино» команда провела продуктивно (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Фиорентина» победила четырежды. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Альберт Гюдмюндссон, Амир Ричардсон — травмированы.

    Состояние команды: флорентийцы проводят блестящий сезон. Плюс великолепный Мойзе Кен настрелял уже 8 мячей в чемпионате.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    При этом «Фиорентина» обыграла «Комо» в трех последних очных поединках. Да и в нынешней диспозиции «фиалки» выглядят явно предпочтительнее соперника.

    Флорентийцы в своем нынешнем виде выглядят великолепно. Да и средняя результативность составляет два гола за матч.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут максимально агрессивны в атаке. Да и обыгрывать аутсайдера набравшие ход «фиалки» априори обязаны.

    Статистика для ставок

    • «Фиорентина» в среднем забивает 2 гола за матч

    • Команда Сеска Фабрегаса не побеждает уже почти 2 месяца

    • «Комо» проиграл «Фиорентине» в 3 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

    Прогноз: «Фиалки» сражаются за самые высокие места, и явно будут агрессивно атаковать.

    «Фиорентина» преуспевала в последних матчах, да и оборона соперника ошибается слишком часто.

    Ставка: Победа «Фиорентины» за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Эсхата — Истиклол
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Мурас Юнайтед — Талант
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Фоньини — Евсеев
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Кызылкум — Навбахор
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Ландалусе — Бланкано
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Шагадам — Небитчи
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Мерв — Копетдаг
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Нефтчи Фергана — Насаф
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.42
  • Прогноз на матч Авангард — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Барыс — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Сочи — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Рубин — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сочи — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Комо» — «Фиорентина»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 24.11.2024. Прогнозы на футбол. «Фиалки» добудут очередные три очка
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры