«Комо»
Турнирное положение: Эта команда сражается за выживание. По итогам 12 туров чемпионата она расположилась на 15 месте турнирной таблицы.
При этом «Комо» не столь ярко атакует, отличившись всего 13 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 23 раза.
Последние матчи: минувший тур команда провела удачно. «Комо» расписал мировую с «Дженоа» (1:1).
А вот до того команда потерпела поражение от «Эмполи» (0:1). При этом поединок с «Лацио» завершился полным провалом (1:5).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьи. В этих поединках «Комо» настреляла всего 3 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Подопечные Сеска Фабрегаса нынче угодили в пике. Так что пауза на матчи сборных может для команды стать неким переломным моментом.
Матчи против «Фиорентины» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Комо» победил 2 раза при 3 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. Команда Сеска лишь на один балл опережают опасную зону.
«Фиорентина»
Турнирное положение: Флорентийцы в текущем чемпионате бьются за самые высокие места. Ныне команда находится на 3 строчке турнирной таблицы Серии А.
Причем «Фиорентина» лишь на один балл отстает от лидера Серии А. При этом в собственные ворота команда пропустила всего 10 раз.
Последние матчи: предыдущий тур команда провела удачно. «Фиорентина» сумела переиграть «Верону» (3:1).
После того «фиалки» в Лиге конференций уступили АПОЭЛу (1:2). Зато поединок с «Торино» команда провела продуктивно (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Фиорентина» победила четырежды. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: Альберт Гюдмюндссон, Амир Ричардсон — травмированы.
Состояние команды: флорентийцы проводят блестящий сезон. Плюс великолепный Мойзе Кен настрелял уже 8 мячей в чемпионате.
При этом «Фиорентина» обыграла «Комо» в трех последних очных поединках. Да и в нынешней диспозиции «фиалки» выглядят явно предпочтительнее соперника.
Флорентийцы в своем нынешнем виде выглядят великолепно. Да и средняя результативность составляет два гола за матч.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут максимально агрессивны в атаке. Да и обыгрывать аутсайдера набравшие ход «фиалки» априори обязаны.
Статистика для ставок
- «Фиорентина» в среднем забивает 2 гола за матч
- Команда Сеска Фабрегаса не побеждает уже почти 2 месяца
- «Комо» проиграл «Фиорентине» в 3 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.
- 2.08Рубин — Акрон: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.80Монако — Брест: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
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Прогноз: «Фиалки» сражаются за самые высокие места, и явно будут агрессивно атаковать.
«Фиорентина» преуспевала в последних матчах, да и оборона соперника ошибается слишком часто.
Ставка: Победа «Фиорентины» за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.10