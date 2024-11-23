«Валенсия» на своем поле сыграет против «Бетиса» в 14-м туре испанской Примеры. Поединок состоится 23 ноября и начнется в 16:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Валенсия» — «Бетис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Валенсия»

Турнирное положение: С семью набранными очками данный коллектив идет предпоследним в таблице и на три пункта отстает от безопасной строки, имея пару игр в запасе.

«Валенсия» за всю дистанцию смогла отпраздновать одну викторию, четыре раза отыграла вничью и потерпела шесть поражений, разница мячей составляет 8:17.

Последние матчи: Последний раз «летучие мыши» выходили на поле почти месяц тому назад, сыграв тогда вничью с «Хетафе» на выезде со счетом 1:1. Ранее они потерпели домашнее фиаско от «Лас-Пальмаса» 2:3, играя с середине второго тайма в меньшинстве.

Не сыграют: Муктар Диахаби, Рафаэль Мир и Хесус Васкес пропустят этот поединок.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Валенсия» к данной игре подходит с 5-матчевой безвыигрышной серией, в которой два раза уступила и трижды сыграла вничью. Причем в трех из этих встреч левантийцы не смогли забить. Всего же с начала сезона коллектив отыграл 11 встреч и смог победить лишь в одной из них при четырех мировых и шести фиаско, три из которых были с сухим результатом.

«Бетис»

Турнирное положение: Коллектив из Севильи с 20 зачетными пунктами разместился на седьмой строке в таблице, уступая четыре пункта четвертой позиции.

«Бетис» смог выиграть пять встреч из 13 проведенных, пять игр свел вничью и трижды уходил с поля поверженным, разница мячей составляет 14:12.

Последние матчи: В предыдущем туре первенства страны «зелено-белые» на своем поле расписали мировую со счетом 2:2 с «Сельтой», а перед этим одолели дома 2:1 словенский «Целье» в Лиге конференций и сыграли вничью с «Атлетиком» в Бильбао 1:1 в рамках Примеры.

Не сыграют: Иско, Карвалью и Эктор Беллерин — вне игры.

Состояние команды: Сейчас у «Бетиса» 7-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. В данный период коллектив расписал три мировых исхода и четыре поединка смог выиграть. Непосредственно в Примере за это время севильцы отыграли четыре встречи, победив в двух из них и дважды сыграли вничью. И в каждом этом 7-матчевом периоде они неизменно забивали.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Бетис» дважды обыграл «Валенсию» — 3:0 и 2:1

Четыре из пяти предыдущих очных игр этих команд завершились на ТБ 2,5

И в трех из пяти минувших очных противостояниях данных клубов забивала только одна из сторон

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Бетиса» — 2.69, победа «Валенсии» — 3.05, ничья — 3.17.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.49 и 1.55 соответственно.

Прогноз: Рекомендуем здесь ставить на тотал больше двух, ведь зачастую в очные противостояния данных команда завершались результативно.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,0 за 1.84.

Прогноз: А вторым вариантом здесь будет победа с 0 форой на «Валенсию», которая всеми силами будет намеренна прервать свою серию без побед.

Ставка: победа «Валенсии» с форой 0 за 2.07.