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    Сможет ли «Валенсия» прервать свою серию без побед?

    «Валенсия» — «Бетис». Ставка (к. 1.84) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 23 ноября 2024 года

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    «Валенсия»
    «Валенсия» на своем поле сыграет против «Бетиса» в 14-м туре испанской Примеры. Поединок состоится 23 ноября и начнется в 16:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Валенсия» — «Бетис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 23 Ноября 2024 года

    Валенсия

  • Валенсия
    •  Валенсия 16:00 Бетис

    Бетис

  • Севилья
    •

    «Валенсия»

    Турнирное положение: С семью набранными очками данный коллектив идет предпоследним в таблице и на три пункта отстает от безопасной строки, имея пару игр в запасе.

    «Валенсия» за всю дистанцию смогла отпраздновать одну викторию, четыре раза отыграла вничью и потерпела шесть поражений, разница мячей составляет 8:17.

    Валенсия — Бетис: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Последний раз «летучие мыши» выходили на поле почти месяц тому назад, сыграв тогда вничью с «Хетафе» на выезде со счетом 1:1. Ранее они потерпели домашнее фиаско от «Лас-Пальмаса» 2:3, играя с середине второго тайма в меньшинстве.

    Не сыграют: Муктар Диахаби, Рафаэль Мир и Хесус Васкес пропустят этот поединок.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Валенсия» к данной игре подходит с 5-матчевой безвыигрышной серией, в которой два раза уступила и трижды сыграла вничью. Причем в трех из этих встреч левантийцы не смогли забить. Всего же с начала сезона коллектив отыграл 11 встреч и смог победить лишь в одной из них при четырех мировых и шести фиаско, три из которых были с сухим результатом.

    «Бетис»

    Турнирное положение: Коллектив из Севильи с 20 зачетными пунктами разместился на седьмой строке в таблице, уступая четыре пункта четвертой позиции.

    «Бетис» смог выиграть пять встреч из 13 проведенных, пять игр свел вничью и трижды уходил с поля поверженным, разница мячей составляет 14:12.

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    • Последние матчи: В предыдущем туре первенства страны «зелено-белые» на своем поле расписали мировую со счетом 2:2 с «Сельтой», а перед этим одолели дома 2:1 словенский «Целье» в Лиге конференций и сыграли вничью с «Атлетиком» в Бильбао 1:1 в рамках Примеры.

    Не сыграют: Иско, Карвалью и Эктор Беллерин — вне игры.

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    Состояние команды: Сейчас у «Бетиса» 7-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. В данный период коллектив расписал три мировых исхода и четыре поединка смог выиграть. Непосредственно в Примере за это время севильцы отыграли четыре встречи, победив в двух из них и дважды сыграли вничью. И в каждом этом 7-матчевом периоде они неизменно забивали.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Бетис» дважды обыграл «Валенсию» — 3:0 и 2:1

    • Четыре из пяти предыдущих очных игр этих команд завершились на ТБ 2,5

    • И в трех из пяти минувших очных противостояниях данных клубов забивала только одна из сторон

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Бетиса» — 2.69, победа «Валенсии» — 3.05, ничья — 3.17.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.49 и 1.55 соответственно.

    Прогноз: Рекомендуем здесь ставить на тотал больше двух, ведь зачастую в очные противостояния данных команда завершались результативно.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,0 за 1.84.

    Прогноз: А вторым вариантом здесь будет победа с 0 форой на «Валенсию», которая всеми силами будет намеренна прервать свою серию без побед.

    Ставка: победа «Валенсии» с форой 0 за 2.07.

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    «Валенсия» — «Бетис»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 23.11.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Валенсия» прервать свою серию без побед?
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