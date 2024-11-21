21 ноября в 34-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Гремио» и «Жувентуде». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Гремио» — «Жувентуде», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Гремио»

Турнирное положение: «Гремио» по итогам 33-х туров бразильской Серии А находится в середине турнирной таблицы на 12-й позиции.

Команда на один балл опережает 13-ю строчку, которая уже не дает возможности сыграть в любом из континентальных турниров, тогда как шансы пробиться в квалификацию Кубка Либертадорес уже крайне малы.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на бразильскую Серию А, клуб на чужом поле потерпел поражение от «Гремио» (0:1).

Перед этим коллектив в прошлом туре национального первенства довольствовался миром с «Флуминенсе» (2:2).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированы — Павон, Каннеманн, Густаво Мартинш, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних играх, которые пришлись на бразильский чемпионат, «Гремио» выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

Это говорит о не лучшей форме коллектива, тем не менее, преимущество в классе, а также фактор своего поля позволяют ему рассчитывать на возвращение на победный путь.

Мартин Брайтвейт — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с шестью голами.

«Жувентуде»

Турнирное положение: «Жувентуде» по итогам 33-х поединков бразильской лиги занимает четвертую с конца позицию в зоне вылета.

Команда лишь по дополнительным показателям уступает безопасной 16-й строчке, поэтому в оставшихся пяти турах ей важно набирать по максимуму очков, чтобы не понизиться в классе.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая прошла в рамках 33-го тура Серии А, клуб на своем поле обыграл «Байю» со счетом 2:1.

Этот успех прервал серию поражений коллектива в три поединка, которые также пришлись на национальный чемпионат.

Не сыграют: травмированы — Пейшото, Каике, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые прошли в Серии А, «Жувентуде» выиграл лишь раз при четырех поражениях и двух ничьих.

Это говорит о не лучших шансах гостей даже на ничью, особенно на чужом поле, тем не менее, не лучшая форма хозяев все-таки позволяет им рассчитывать хотя бы на мировую.

Лукас Барбоза — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с пятью голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Гремио» проиграл

в пяти из шести последних матчей «Фламенго» забивали обе команды

в четырех последних матчах «Фламенго» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Гремио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 3.90, победа «Жувентуде» — в 5.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.85 и 1.95.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

При этом в четырех из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Жувентуде».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25