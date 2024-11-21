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    Вернется ли успех к «Гремио»?

    «Гремио» — «Жувентуде». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 21 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Гремио» — «Жувентуде»
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    Лукас Барбоза
    21 ноября в 34-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Гремио» и «Жувентуде». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Гремио» — «Жувентуде», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 21 Ноября 2024 года

    Гремио

  • Бразилия. Серия А
    •  Гремио 01:00 Жувентуде

    Жувентуде

  • Бразилия. Серия А
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    «Гремио»

    Турнирное положение: «Гремио» по итогам 33-х туров бразильской Серии А находится в середине турнирной таблицы на 12-й позиции.

    Команда на один балл опережает 13-ю строчку, которая уже не дает возможности сыграть в любом из континентальных турниров, тогда как шансы пробиться в квалификацию Кубка Либертадорес уже крайне малы.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на бразильскую Серию А, клуб на чужом поле потерпел поражение от «Гремио» (0:1).

    Перед этим коллектив в прошлом туре национального первенства довольствовался миром с «Флуминенсе» (2:2).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированы — Павон, Каннеманн, Густаво Мартинш, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних играх, которые пришлись на бразильский чемпионат, «Гремио» выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

    Это говорит о не лучшей форме коллектива, тем не менее, преимущество в классе, а также фактор своего поля позволяют ему рассчитывать на возвращение на победный путь.

    Мартин Брайтвейт — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с шестью голами.

    «Жувентуде»

    Турнирное положение: «Жувентуде» по итогам 33-х поединков бразильской лиги занимает четвертую с конца позицию в зоне вылета.

    Команда лишь по дополнительным показателям уступает безопасной 16-й строчке, поэтому в оставшихся пяти турах ей важно набирать по максимуму очков, чтобы не понизиться в классе.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая прошла в рамках 33-го тура Серии А, клуб на своем поле обыграл «Байю» со счетом 2:1.

    Этот успех прервал серию поражений коллектива в три поединка, которые также пришлись на национальный чемпионат.

    Не сыграют: травмированы — Пейшото, Каике, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах, которые прошли в Серии А, «Жувентуде» выиграл лишь раз при четырех поражениях и двух ничьих.

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    Это говорит о не лучших шансах гостей даже на ничью, особенно на чужом поле, тем не менее, не лучшая форма хозяев все-таки позволяет им рассчитывать хотя бы на мировую.

    Лукас Барбоза — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Гремио» проиграл

    • в пяти из шести последних матчей «Фламенго» забивали обе команды

    • в четырех последних матчах «Фламенго» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Гремио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 3.90, победа «Жувентуде» — в 5.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

    При этом в четырех из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Жувентуде».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25

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    «Гремио» — «Жувентуде»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 21.11.2024. Прогнозы на футбол. Вернется ли успех к «Гремио»?
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