18 ноября в заключительном шестом туре отбора КАН-2025 сборная Марокко на своем поле примет национальную команду Лесото. Начало игры — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Марокко — Лесото, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Марокко

Турнирное положение: Призер последнего чемпионата мира уже решил вопрос с выходом в финальную часть данного турнира, набрав в пяти играх 15 баллов и находясь во главе квартета.

Сборная Марокко в текущем отборочном цикле выиграла все пять проведенных встреч с общим счетом 19:2

Последние матчи: Несколько дней тому назад «атласские львы» разгромили в выездном поединке команда Габона со счетом 5:1, пропустив при этом первыми. А до этого еще в прошлом месяце они дважды крупно и всухую обыграли сборную ЦАРа — 4:0 и 5:0.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Марокканцы проиграли только один поединок из 18 предыдущих с учетом всех турниров. Еще за это время они трижды сыграли вничью и добились 14 выигрышей.

К данному же поединку сборная Марокко подходит с 9-матчевой беспроигрышной серией, в которой расписала одну мировую и отпраздновала восемь викторий. Причем пять из них были с крупным счетом. И за все это время команда не смогла забить лишь в одном случае..

Лесото

Турнирное положение: С четырьмя зачетными пунктами эта команда идет третьей в группе и от второй, которая дает билет в финальную часть, отстает на три пункта, но подняться уже туда не сможет, так как по дополнительным показателям проигрывает Габону, который находится на данной позиции.

Национальная команда Лесото смогла выиграть один поединок из пяти проведенных, раз сыграла вничью и трижды уступала, разница мячей составляет 2:6.

Последние матчи: «Крокодилы» в предыдущем туре, который прошел несколько дней тому назад, смогли на своем поле обыграть команду ЦАРа со счетом 1:0, забив единственный гол в начале второго тайма. А в прошлом месяце в этом турнире они дважды встречались с Габоном, проиграв ему 0:2 дома и расписав гостевую мировую 0:0

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: За предыдущие 11 своих встреч во всех турнирах сборная Лесото смогла победить лишь в двух из них, два раза еще сыграла вничью и потерпела семь поражений, но большинство из них с минимальной разницей. А в пяти из семи своих предыдущих матчей команда не смогла забить аж в пяти случаях. И за это время отличившись только двумя мячами.

Статистика для ставок

В текущем турнире Марокко обыграл Лесото на выезде со счетом 1:0. И это поединок стал дебютным в их противостоянии

Марокко выиграл восемь из девяти предыдущих своих матчей при одной ничьей

У Лесото два выигрыша и семь проигрышей за 11 минувших встреч

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Марокко — 1.05, победа Лесото — 43.00, ничья — 18.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.33 и 2.93 соответственно.

Прогноз: Сборная Марокко уже решила все свои задачи в этом отборочном цикле, но вряд ли это поможет столь скромной команде Лесото избежать крупного фиаско.

Рекомендуемая ставка: победа Марокко с форой (-3) за 1.90.

Прогноз: И также еще здесь поставим на то, что хозяева поля проведут в ворота соперника более трех забитых мячей.

Ставка: ИТ Марокко больше 3,5 за 2.10.