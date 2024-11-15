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    Литовцы будут рисковать!

    Кипр — Литва. Ставка (к. 3.20) и прогноз на футбол, Лига наций, 15 ноября 2024 года

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    Арвидас Новиковас
    15 ноября в 5-м туре дивизиона С Лиги наций по футболу сыграют Кипр и Литва. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кипр — Литва, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C2 15 Ноября 2024 года

    Кипр

  • Никосия
    •  Кипр 20:00 Литва

    Литва

  • Вильнюс
    •

    Кипр

    Турнирное положение: Киприоты нынешнюю Лигу наций проводят неудачно. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы своего квартета.

    При этом Кипр в четырех стартовых турах квалификации разжился лишь тремя баллами. Причем в свои ворота команда пропустила уже 10 мячей.

    Кипр — Литва: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур квалификации киприоты также не запишут себе в актив. Команда по всем статьям уступила косоварам (0:3).

    При этом чуть ранее киприоты проиграли еще и Румынии (0:3). Да и тем же косоварам команда уступила также разгромно (0:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Кипр разжился 2 викториями. При этом игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 11 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Состояние команды: Нестабильные киприоты имеют крайне ненадежные тылы. При этом команда проиграла в 3 своих последних матчах.

    Матчи с Литвой для команды традиционно складываются удачно. В двух очных поединках Кипр переиграл прибалтийцев.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Киприоты в случае победы обеспечат себе сохранение места в дивизионе C.

    Литва

    Турнирное положение: Эта команда в Лиге наций выступает крайне неуверенно. На текущий момент прибалтийцы находятся на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем Литва в 4 поединках квалификации не добыла ни одного балла. При этом команда забила всего 3 мяча в ворота соперников при 8 пропущенных.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда снова проиграла. Литва уступила более крепким румынам (1:2).

    До того команда уступила еще и косоварам (1:2). А вот тем же румынам прибалтийцы уступили по всем статьям (1:3).

    Вообще же, Литва в 5 своих последних матчах уступила 4 раза. Забила в них команда 4 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе литовцы выглядят бледновато. При этом Литва не побеждала в 5 своих последних поединках.

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    Прибалтийцам, дабы еще иметь шансы на сохранение прописки в дивизионе C, в этом поединке нужно исключительно побеждать. И уж наверняка команда постарается выполнить эту задачу.

    Имея весьма скромный по именам состав, Литва уж точно собирается рисковать. Да и впервые обыграть киприотов команде по силам.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Литовцы обязаны воспользоваться проблемами соперника в обороне.

    Статистика для ставок

    • Киприоты проиграли в 3 своих последних поединках

    • Литва не побеждает уже 5 матчей кряду

    • Кипр еще ни разу не проигрывал литовцам

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Кипр — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.

    Прогноз: Литовцы явно будут активно атаковать, в чем вполне способны преуспеть.

    Номинальные хозяева имеют серьезные проблемы в обороне, плюс проиграли в трех своих последних матчах.

    Ставка: Победа Литвы за 3.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.50

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    Кипр — Литва: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 15.11.2024. Прогнозы на футбол. Литовцы будут рисковать!
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