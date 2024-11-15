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    «Чёрные звёзды» традиционно одолеют ангольцев

    Ангола — Гана. Ставка (к. 2.73) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 15 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Ангола — Гана
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    Джордан Айю
    15 ноября в 5-м туре третьего этапа квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Ангола и Гана. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ангола — Гана, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Африки. Квалификация 15 Ноября 2024 года

    Ангола

  • Луанда
    •  Ангола 22:00 Гана

    Гана

  • Аккра
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    Ангола

    Турнирное положение: Ангола нынешнюю квалификацию проводит максимально успешно. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом Ангола в 4 турах квалификации разжилась 12 очками. Да и пропустила команда всего лишь один мяч в свои ворота.

    Ангола — Гана: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась тремя очками. Встреча с Нигером завершилась минимальной победой.

    А вот до того Ангола переиграла тот же Нигер со счетом 2:0. При этом чуть раньше команда нанесла поражение Судану (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила. При этом ее игроки отличились 11 забитыми мячами, пропустив всего один.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Кубок Африки

    Состояние команды: Ангола пока не особо преуспевает в плане реализации. В 4 поединках отбора команда настреляла 6 мячей.

    Матчи с ганцами для команды традиционно складываются неудачно. В пяти очных поединках Ангола выиграла 1 раз при 2 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева уже потеряли турнирную мотивацию. Первое место в группе от них уже явно никуда не денется.

    Гана

    Турнирное положение: Ганцы нынешний отбор проводят крайне бледно. На текущий момент команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.

    Причем Гана в 4 матчах группы набрала лишь 2 зачетных балла. При этом команда на 5 пунктов отстает от идущих вторыми суданцев.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда не добыла заветные баллы. Ганцы уступили Судану (0:2).

    До того команда не смогла одолеть тех же суданцев (0:0). А вот поединок с Нигером принес паритет с обменом голами (1:1).

    Вообще же, Гана в 5 своих последних матчах победила 1 раз. Забила в них команда 5 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: ганцы крайне слабо выглядят в атаке. В 4 турах квалификации команда забила всего лишь один мяч.

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    При этом Гана имеет довольно качественный подбор игроков. Вот только проблемы с реализацией решить все не удается.

    Наверняка в этой встрече ганцы будут максимально активно атаковать. «Чёрным звездам» ничего другого банально не остается.

    И уж точно ганцы будут максимально рисковать. Плюс вполне можно воспользоваться отсутствием турнирной мотивации у ангольцев.

    Статистика для ставок

    • Ангола победила в 8 своих последних матчах

    • Гана не выигрывала в 4 своих последних поединках

    • Ганцы в нынешней квалификации забили всего 1 мяч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Гана — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.73. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.39 и 1.43.

    Прогноз: Гане нужно исключительно побеждать, так что команда точно активно понесется в атаку.

    Ганцы традиционно успешно противостоят ангольцам, и уж точно постараются поднатореть в плане реализации.

    Ставка: Победа Ганы за 2.73.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.39

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    Ангола — Гана: прогноз, ставка (2.73), статистика, коэффициенты матча 15.11.2024. Прогнозы на футбол. «Чёрные звёзды» традиционно одолеют ангольцев
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