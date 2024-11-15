15 ноября в 5-м туре третьего этапа квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Ангола и Гана. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ангола — Гана, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Ангола

Турнирное положение: Ангола нынешнюю квалификацию проводит максимально успешно. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Ангола в 4 турах квалификации разжилась 12 очками. Да и пропустила команда всего лишь один мяч в свои ворота.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась тремя очками. Встреча с Нигером завершилась минимальной победой.

А вот до того Ангола переиграла тот же Нигер со счетом 2:0. При этом чуть раньше команда нанесла поражение Судану (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила. При этом ее игроки отличились 11 забитыми мячами, пропустив всего один.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Состояние команды: Ангола пока не особо преуспевает в плане реализации. В 4 поединках отбора команда настреляла 6 мячей.

Матчи с ганцами для команды традиционно складываются неудачно. В пяти очных поединках Ангола выиграла 1 раз при 2 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева уже потеряли турнирную мотивацию. Первое место в группе от них уже явно никуда не денется.

Гана

Турнирное положение: Ганцы нынешний отбор проводят крайне бледно. На текущий момент команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.

Причем Гана в 4 матчах группы набрала лишь 2 зачетных балла. При этом команда на 5 пунктов отстает от идущих вторыми суданцев.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда не добыла заветные баллы. Ганцы уступили Судану (0:2).

До того команда не смогла одолеть тех же суданцев (0:0). А вот поединок с Нигером принес паритет с обменом голами (1:1).

Вообще же, Гана в 5 своих последних матчах победила 1 раз. Забила в них команда 5 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: ганцы крайне слабо выглядят в атаке. В 4 турах квалификации команда забила всего лишь один мяч.

При этом Гана имеет довольно качественный подбор игроков. Вот только проблемы с реализацией решить все не удается.

Наверняка в этой встрече ганцы будут максимально активно атаковать. «Чёрным звездам» ничего другого банально не остается.

И уж точно ганцы будут максимально рисковать. Плюс вполне можно воспользоваться отсутствием турнирной мотивации у ангольцев.

Статистика для ставок

Ангола победила в 8 своих последних матчах

Гана не выигрывала в 4 своих последних поединках

Ганцы в нынешней квалификации забили всего 1 мяч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Гана — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.73. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.39 и 1.43.

Прогноз: Гане нужно исключительно побеждать, так что команда точно активно понесется в атаку.

Ганцы традиционно успешно противостоят ангольцам, и уж точно постараются поднатореть в плане реализации.

Ставка: Победа Ганы за 2.73.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.39