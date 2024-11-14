14 ноября в 5-м туре третьего этапа квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Лесото и ЦАР. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Лесото — ЦАР, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Лесото

Турнирное положение: Лесото нынешний отбор уже провалила. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Лесото в 4 турах квалификации разжился одним баллом. А вот забила команда всего 1 раз в 4 матчах отбора.

Последние матчи: В своем последнем поединке команда минимально уступила Намибии. А вот в серии пенальти Лесото оказалась сильнее.

До того Лесото обыграла тех же намибийцев (1:0). А вот чуть раньше команда по всем статьям уступила Габону (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила лишь один раз. При этом ее игроки отличились 1 забитым мячом, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Состояние команды: Лесото имеет заметные сложности в плане реализации. А вот пропустила команда 6 мячей в 4 матчах квалификации.

С ЦАР команда пересекалась лишь однажды. В сентябре этого года сборная Лесото по всем статьям уступила сопернику (1:3).

Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за очки. Да и соперник пропускает в свои ворота еще чаще.

ЦАР

Турнирное положение: ЦАР нынешний отбор проводит крайне слабо. На текущий момент команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.

Причем ЦАР в 4 матчах группы набрала 3 зачетных балла. При этом команда забила всего лишь 3 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 12.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда потерпела болезненную неудачу. ЦАР была бита марокканцами (0:4).

До того команда была еще крупнее разгромлена сборной Марокко (0:5). Да и поединок с Габоном завершился досадной коллизией (0:2).

Вообще же, ЦАР в 5 своих последних матчах победил 1 раз. Забила в них команда 6 мячей при 16 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда явно не преуспевает в плане надежности своих тылов. Да и форвард Луи Мафута забил 2 из 3 голов своей команды в отборе.

При этом ЦАР еще имеет теоретические шансы на 2 место в группе. Вот только для этого нужно и самим побеждать дважды, и ждать осечки от габонцев.

Наверняка команда в этой встрече будет рисковать. Отставание от Габона составляет 4 очка, но может сократиться до одного.

Нет сомнений, что гости будут максимально активны у ворот аутсайдера. Центрально-африканцы намерены до последнего биться за проход в финальную часть Кубка африканских наций!

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

ЦАР пропускает в среднем 3 гола за матч

Лесото забила всего 1 мяч в 4 матчах отбора

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ЦАР — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 5.37.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.39 и 1.55.

Прогноз: ЦАР выглядит монолитнее соперника, и явно сразу будет максимально активно атаковать.

Центрально-африканцы еще имеют теоретические шансы запрыгнуть на второе место в группе.

Ставка: Победа ЦАР в 1 тайме за 2.31.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.39