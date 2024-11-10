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    «Штутгарт» — «Айнтрахт» Фр. Ставка (к. 2.62) и прогноз на футбол, Бундеслига, 10 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Штутгарт» — «Айнтрахт» Фр
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    «Штутгарт»
    10 ноября в 10-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Штутгарт» и «Айнтрахт» Фр. Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Штутгарт» — «Айнтрахт» Фр, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 10 Ноября 2024 года

    Штутгарт

  • Штутгарт
    •  Штутгарт 19:30 Айнтрахт Ф

    Айнтрахт Ф

  • Франкфурт
    •

    «Штутгарт»

    Турнирное положение: Швабы пока не демонстрируют прошлогодней игры и результатов. По итогам 9 туров чемпионата команда расположилась на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Штутгарт» довольно неплохо атакует, отличившись 17 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 16 раз.

    Штутгарт — Айнтрахт Ф: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур команда провела не cтоль удачно. «Штутгарт» расписал мировую с «Байером» (0:0).

    После того команда проиграла еще и «Аталанте» (0:2) в Лиге чемпионов. А вот «Кайзерслаутерн» в Кубке Германии был обыгран с трудом (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Штутгарт» настрелял всего 5 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Джейми Левелинг — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: швабы не забивали в 2 своих последних поединках. Причем до того команда победила трижды кряду.

    Матчи против франкфуртцев для команды исторически складываются непросто. В четырех очных поединках «Штутгарт» добыл 2 виктории при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Швабы намерены подтянуться к группе лидеров.

    «Айнтрахт» Фр

    Турнирное положение: Франкфуртцы в текущем чемпионате преуспевают. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

    Причем «Айнтрахт» Фр в 9 матчах забил 23 мяча в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 14 голов.

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    • Последние матчи: предыдущий тур чемпионата команда провела весьма продуктивно. Франкфуртцы разгромили слабенький «Бохум» (7:2).

    После того франкфуртцы в Лиге Европы минимально одолели пражскую «Славию». Да и гладбахскую «Боруссию» команда одолела (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Айнтрахт» Фр победил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Расмус Кристенсен — травмирован.

    Состояние команды: франкфуртцы на нынешнем турнирном отрезке выглядят весьма прилично. Да и отставание от лидера всего 6 очков.

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    При этом «Айнтрахт» Фр выиграл в трех своих последних матчах. А вот не проигрывает команда без малого два месяца.

    Продуктивный отрезок выдает блистательный Омар Мармуш. Египтянин наколотил уже 10 мячей в 9 матчах Бундеслиги.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут биться за очки. Умница Мармуш явно пощекочет не самую монолитную оборону соперника.

    Статистика для ставок

    • «Штутгарт» не забивал в 2 своих последних матчах

    • Франкфуртцы не проигрывают уже почти 2 месяца

    • «Айнтрахт» Фр выиграл в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

    Прогноз: Швабы в последних матчах явно не преуспевали в плане реализации.

    «Айнтрахт» Фр нынче на коне, атака команды во главе с Мармушем действует весьма результативно.

    Ставка: Обе не забьют за 2.62.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировую.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.50

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    «Штутгарт» — «Айнтрахт» Фр: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 10.11.2024. Прогнозы на футбол. Забить сумеют не все!
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