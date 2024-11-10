10 ноября в 10-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Штутгарт» и «Айнтрахт» Фр. Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Штутгарт» — «Айнтрахт» Фр, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Штутгарт»

Турнирное положение: Швабы пока не демонстрируют прошлогодней игры и результатов. По итогам 9 туров чемпионата команда расположилась на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Штутгарт» довольно неплохо атакует, отличившись 17 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 16 раз.

Последние матчи: минувший тур команда провела не cтоль удачно. «Штутгарт» расписал мировую с «Байером» (0:0).

После того команда проиграла еще и «Аталанте» (0:2) в Лиге чемпионов. А вот «Кайзерслаутерн» в Кубке Германии был обыгран с трудом (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Штутгарт» настрелял всего 5 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Джейми Левелинг — травмирован.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: швабы не забивали в 2 своих последних поединках. Причем до того команда победила трижды кряду.

Матчи против франкфуртцев для команды исторически складываются непросто. В четырех очных поединках «Штутгарт» добыл 2 виктории при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Швабы намерены подтянуться к группе лидеров.

«Айнтрахт» Фр

Турнирное положение: Франкфуртцы в текущем чемпионате преуспевают. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

Причем «Айнтрахт» Фр в 9 матчах забил 23 мяча в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 14 голов.

Последние матчи: предыдущий тур чемпионата команда провела весьма продуктивно. Франкфуртцы разгромили слабенький «Бохум» (7:2).

После того франкфуртцы в Лиге Европы минимально одолели пражскую «Славию». Да и гладбахскую «Боруссию» команда одолела (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Айнтрахт» Фр победил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: Расмус Кристенсен — травмирован.

Состояние команды: франкфуртцы на нынешнем турнирном отрезке выглядят весьма прилично. Да и отставание от лидера всего 6 очков.

При этом «Айнтрахт» Фр выиграл в трех своих последних матчах. А вот не проигрывает команда без малого два месяца.

Продуктивный отрезок выдает блистательный Омар Мармуш. Египтянин наколотил уже 10 мячей в 9 матчах Бундеслиги.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут биться за очки. Умница Мармуш явно пощекочет не самую монолитную оборону соперника.

Статистика для ставок

«Штутгарт» не забивал в 2 своих последних матчах

Франкфуртцы не проигрывают уже почти 2 месяца

«Айнтрахт» Фр выиграл в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

Прогноз: Швабы в последних матчах явно не преуспевали в плане реализации.

«Айнтрахт» Фр нынче на коне, атака команды во главе с Мармушем действует весьма результативно.

Ставка: Обе не забьют за 2.62.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировую.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.50