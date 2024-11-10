Штутгарт
Айнтрахт Ф
«Штутгарт»
Турнирное положение: Швабы пока не демонстрируют прошлогодней игры и результатов. По итогам 9 туров чемпионата команда расположилась на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Штутгарт» довольно неплохо атакует, отличившись 17 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 16 раз.
Штутгарт — Айнтрахт Ф: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: минувший тур команда провела не cтоль удачно. «Штутгарт» расписал мировую с «Байером» (0:0).
После того команда проиграла еще и «Аталанте» (0:2) в Лиге чемпионов. А вот «Кайзерслаутерн» в Кубке Германии был обыгран с трудом (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Штутгарт» настрелял всего 5 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Джейми Левелинг — травмирован.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: швабы не забивали в 2 своих последних поединках. Причем до того команда победила трижды кряду.
Матчи против франкфуртцев для команды исторически складываются непросто. В четырех очных поединках «Штутгарт» добыл 2 виктории при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Швабы намерены подтянуться к группе лидеров.
«Айнтрахт» Фр
Турнирное положение: Франкфуртцы в текущем чемпионате преуспевают. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы Бундеслиги.
Причем «Айнтрахт» Фр в 9 матчах забил 23 мяча в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 14 голов.
Последние матчи: предыдущий тур чемпионата команда провела весьма продуктивно. Франкфуртцы разгромили слабенький «Бохум» (7:2).
После того франкфуртцы в Лиге Европы минимально одолели пражскую «Славию». Да и гладбахскую «Боруссию» команда одолела (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Айнтрахт» Фр победил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: Расмус Кристенсен — травмирован.
Состояние команды: франкфуртцы на нынешнем турнирном отрезке выглядят весьма прилично. Да и отставание от лидера всего 6 очков.
При этом «Айнтрахт» Фр выиграл в трех своих последних матчах. А вот не проигрывает команда без малого два месяца.
Продуктивный отрезок выдает блистательный Омар Мармуш. Египтянин наколотил уже 10 мячей в 9 матчах Бундеслиги.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут биться за очки. Умница Мармуш явно пощекочет не самую монолитную оборону соперника.
Статистика для ставок
- «Штутгарт» не забивал в 2 своих последних матчах
- Франкфуртцы не проигрывают уже почти 2 месяца
- «Айнтрахт» Фр выиграл в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.
- 1.93Реал — Осасуна: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
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Прогноз: Швабы в последних матчах явно не преуспевали в плане реализации.
«Айнтрахт» Фр нынче на коне, атака команды во главе с Мармушем действует весьма результативно.
Ставка: Обе не забьют за 2.62.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировую.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.50