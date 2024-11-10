ПерерывЛокомотив — ФакелОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей Батраков«Локомотив» — «Факел». Онлайн Марвин Чуни15-й тур РПЛ. Билялетдинов верит в оборону «Рубина», Ледяхов ждет Дзюбу в матче со «Спартаком» Жоао Бителло«Динамо» — «Пари НН». Онлайн
    Все новости спорта

    Продолжится ли падение «Реймса»?

    «Гавр» — «Реймс». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Лига 1, 10 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Гавр Прогнозы на Реймс Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Гавр» — «Реймс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дзюнъя Ито («Реймс»)
    10 ноября в 11-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Гавр» и «Реймс». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Гавр» — «Реймс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 10 Ноября 2024 года

    Гавр

  • Франция. Лига 1
    •  Гавр 19:00 Реймс

    Реймс

  • Франция. Лига 1
    •

    «Гавр»

    Турнирное положение: «Гавр» после 10-ти стартовых туров национального чемпионата Франции борется за выживание и находится на 17-м месте в зоне вылета.

    «Гавр» набрал девять очков и на один балл отстает как от зоны плей-офф за выживание в элитном дивизионе, так и от безопасной 15-й строчки.

    Гавр — Реймс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках Лиги 1 клуб на своем поле с минимальным счетом одержал победу над «Монпелье» (1:0).

    Ранее в предыдущем туре французского первенства коллектив потерпел поражение — в чужих стенах от «Ренна» также с минимальным результатом 0:4.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Нгура, Казимир, Санганте, Логбо, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах (все — в рамках Лиги 1) «Гавр» проиграл шесть раз, и только однажды выиграл — как раз в предыдущем поединке.

    Это говорит о плохой форме коллектива, тем не менее, успех в прошлом туре, а также провальные выступления соперника позволяют ему рассчитывать если не на победу, то хотя бы на ничью.

    Адбулайе Туре — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с тремя голами.

    «Реймс»

    Турнирное положение: «Реймс» после 10-ти стартовых туров национального чемпионата Франции находится в середине таблицы на девятой позиции.

    «Реймс» набрал 14 очков и на два балла отстает от зоны еврокубков, а также на четыре балла опережает зону плей-офф за выживание и на пять — зону вылета.

  • Нескончаемые скитания. «Дженоа» бросил спасательный круг Балотелли
  • Марио, присоединившись к генуэзцам, добавит остроты итальянскому футбольному первенству
  • 05/11/2024

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 10-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Тулузы» (0:1).

    Перед этим коллектив в прошлом туре французского чемпионата также проиграл, оказавшись слабее «Бреста» в домашних стенах с результатом 1:2.

    Не сыграют: травмированы — Дарами, Хадра, Тёма, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Реймс» проиграл после двух побед кряду.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Это говорит о явно плохой форме коллектива, тем не менее, его более высокий класс все еще может позволить ему рассчитывать на полновесные три очка.

    Кейто Накамура — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из семи последних матчей «Гавр» проиграл

    • в трех последних матчах «Реймс» проиграл

    • в четырех из пяти последних матчей «Реймса» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реймс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.20, победа «Гавра» — в 3.35.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.08 и 1.75.

    Прогноз: в восьми из девяти последних матчей гостей забивали обе команды. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.

    И хотя в пяти последних матчах хозяев забивал только один из соперников, фактор результативности фаворита игры обещает стать решающим.

    Ставка: обе команды забьют за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Реймса».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.08.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.55
  • Прогноз на матч Алания — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Реал — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Локомотив — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Меджедович — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Торпедо — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Витязь — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Сокол
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Торпедо — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Санкт-Паули — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бохум — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Майнц — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Гауфф — Чжэн
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Гавр» — «Реймс»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 10.11.2024. Прогнозы на футбол. Продолжится ли падение «Реймса»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры