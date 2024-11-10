10 ноября в 11-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Гавр» и «Реймс». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Гавр» — «Реймс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Гавр»

Турнирное положение: «Гавр» после 10-ти стартовых туров национального чемпионата Франции борется за выживание и находится на 17-м месте в зоне вылета.

«Гавр» набрал девять очков и на один балл отстает как от зоны плей-офф за выживание в элитном дивизионе, так и от безопасной 15-й строчки.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках Лиги 1 клуб на своем поле с минимальным счетом одержал победу над «Монпелье» (1:0).

Ранее в предыдущем туре французского первенства коллектив потерпел поражение — в чужих стенах от «Ренна» также с минимальным результатом 0:4.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Нгура, Казимир, Санганте, Логбо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах (все — в рамках Лиги 1) «Гавр» проиграл шесть раз, и только однажды выиграл — как раз в предыдущем поединке.

Это говорит о плохой форме коллектива, тем не менее, успех в прошлом туре, а также провальные выступления соперника позволяют ему рассчитывать если не на победу, то хотя бы на ничью.

Адбулайе Туре — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с тремя голами.

«Реймс»

Турнирное положение: «Реймс» после 10-ти стартовых туров национального чемпионата Франции находится в середине таблицы на девятой позиции.

«Реймс» набрал 14 очков и на два балла отстает от зоны еврокубков, а также на четыре балла опережает зону плей-офф за выживание и на пять — зону вылета.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 10-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Тулузы» (0:1).

Перед этим коллектив в прошлом туре французского чемпионата также проиграл, оказавшись слабее «Бреста» в домашних стенах с результатом 1:2.

Не сыграют: травмированы — Дарами, Хадра, Тёма, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Реймс» проиграл после двух побед кряду.

Это говорит о явно плохой форме коллектива, тем не менее, его более высокий класс все еще может позволить ему рассчитывать на полновесные три очка.

Кейто Накамура — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с пятью голами.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей «Гавр» проиграл

в трех последних матчах «Реймс» проиграл

в четырех из пяти последних матчей «Реймса» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реймс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.20, победа «Гавра» — в 3.35.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.08 и 1.75.

Прогноз: в восьми из девяти последних матчей гостей забивали обе команды. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.

И хотя в пяти последних матчах хозяев забивал только один из соперников, фактор результативности фаворита игры обещает стать решающим.

Ставка: обе команды забьют за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Реймса».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.08.