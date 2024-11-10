Хетафе
Жирона
«Хетафе»
Турнирное положение: «Хетафе» традиционно сражается за выживание в Примере. На текущий момент команда находится на 17 месте турнирной таблицы.
При этом «Хетафе» в 12 матчах отправил всего 8 мячей в ворота соперников. А вот в собственные ворота команда пропустила лишь 10 раз.
Хетафе — Жирона: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда проиграла. Встреча с «Сельтой» завершилась минимальным поражением.
А вот до того «Хетафе» не смог переиграть «Валенсию» (1:1). Плюс несколько раньше команда с таким же счетом подписала мировую с «Вильярреалом».
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках ее игроки отличились 5 мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: Борха Майорал, Петер Федерико — травмированы. Хуан Беррокаль — дисквалифицирован.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Хетафе» лишь по дополнительным показателям оторвался от опасной зоны. Вот только забивает команда в среднем менее гола за матч.
Поединки с «Жироной» для команды традиционно складываются довольно успешно. В 5 последних очных встречах «Хетафе» добыл 3 виктории при 2 коллизиях.
Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и в трех последних домашних встречах с каталонцами команда побеждала.
«Жирона»
Турнирное положение: «Жирона» в нынешнем сезоне выступает весьма скромно. На данный момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы Примеры.
При этом «Жирона» в 11 матчах настреляла 15 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 17 раз.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда откровенно провалилась. «Жирона» была разгромлена ПСВ (0:4).
До того команда нанесла поражение «Леганесу» (4:3). А вот чуть раньше в Кубке Испании была разгромлена провинциальная «Эстремадура» (4:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Жирона» выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 8 пропущенных.
Не сыграют: Виктор Цыганков, Ясер Асприлья, Арно Данжума, Алехандро Франсес, Габриэль Мисехоу, Порту, Абель Руис, Хон Солис Ромеро — травмированы.
Состояние команды: «Жирона» лишь на 4 зачетных балла отстает от зоны еврокубков. А вот проблемы с надежностью тылов никуда не делись.
При этом «Жирона» до последней неудачи имела двухматчевую победную серию. Да и вообще, стабильностью игра и результаты команды не отличаются.
В кадровом плане у команды также имеются заметные пробоины. В лазарете пребывает ряд игроков основной обоймы.
Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и опытнейший Кристиан Стуани скажет свое веское слово.
Статистика для ставок
- «Хетафе» в среднем забивает реже гола за матч
- «Жирона» уступила «Хетафе» в 3 последних выездных поединках
- «Хетафе» не побеждал в 4 последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хетафе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 2.63 и 1.50.
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Прогноз: «Хетафе» явно воспользуется проблемами соперника в обороне.
Номинальные хозяева намерены прибавить в плане реализации, плюс обыгрывали каталонцев в трех последних домашних поединках.
Ставка: Победа «Хетафе» за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.20