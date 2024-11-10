10 ноября в 13-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Хетафе» и «Жирона». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хетафе» — «Жирона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хетафе»

Турнирное положение: «Хетафе» традиционно сражается за выживание в Примере. На текущий момент команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Хетафе» в 12 матчах отправил всего 8 мячей в ворота соперников. А вот в собственные ворота команда пропустила лишь 10 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда проиграла. Встреча с «Сельтой» завершилась минимальным поражением.

А вот до того «Хетафе» не смог переиграть «Валенсию» (1:1). Плюс несколько раньше команда с таким же счетом подписала мировую с «Вильярреалом».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках ее игроки отличились 5 мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: Борха Майорал, Петер Федерико — травмированы. Хуан Беррокаль — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Хетафе» лишь по дополнительным показателям оторвался от опасной зоны. Вот только забивает команда в среднем менее гола за матч.

Поединки с «Жироной» для команды традиционно складываются довольно успешно. В 5 последних очных встречах «Хетафе» добыл 3 виктории при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и в трех последних домашних встречах с каталонцами команда побеждала.

«Жирона»

Турнирное положение: «Жирона» в нынешнем сезоне выступает весьма скромно. На данный момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы Примеры.

При этом «Жирона» в 11 матчах настреляла 15 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 17 раз.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда откровенно провалилась. «Жирона» была разгромлена ПСВ (0:4).

До того команда нанесла поражение «Леганесу» (4:3). А вот чуть раньше в Кубке Испании была разгромлена провинциальная «Эстремадура» (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Жирона» выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: Виктор Цыганков, Ясер Асприлья, Арно Данжума, Алехандро Франсес, Габриэль Мисехоу, Порту, Абель Руис, Хон Солис Ромеро — травмированы.

Состояние команды: «Жирона» лишь на 4 зачетных балла отстает от зоны еврокубков. А вот проблемы с надежностью тылов никуда не делись.

При этом «Жирона» до последней неудачи имела двухматчевую победную серию. Да и вообще, стабильностью игра и результаты команды не отличаются.

В кадровом плане у команды также имеются заметные пробоины. В лазарете пребывает ряд игроков основной обоймы.

Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и опытнейший Кристиан Стуани скажет свое веское слово.

Статистика для ставок

«Хетафе» в среднем забивает реже гола за матч

«Жирона» уступила «Хетафе» в 3 последних выездных поединках

«Хетафе» не побеждал в 4 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хетафе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 2.63 и 1.50.

Прогноз: «Хетафе» явно воспользуется проблемами соперника в обороне.

Номинальные хозяева намерены прибавить в плане реализации, плюс обыгрывали каталонцев в трех последних домашних поединках.

Ставка: Победа «Хетафе» за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.20