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    «Жирону» ждет коллизия

    «Хетафе» — «Жирона». Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Примера, 10 ноября 2024 года

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    «Жирона»
    10 ноября в 13-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Хетафе» и «Жирона». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хетафе» — «Жирона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 10 Ноября 2024 года

    Хетафе

  • Хетафе
    •  Хетафе 20:30 Жирона

    Жирона

  • Жирона
    •

    «Хетафе»

    Турнирное положение: «Хетафе» традиционно сражается за выживание в Примере. На текущий момент команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

    При этом «Хетафе» в 12 матчах отправил всего 8 мячей в ворота соперников. А вот в собственные ворота команда пропустила лишь 10 раз.

    Хетафе — Жирона: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда проиграла. Встреча с «Сельтой» завершилась минимальным поражением.

    А вот до того «Хетафе» не смог переиграть «Валенсию» (1:1). Плюс несколько раньше команда с таким же счетом подписала мировую с «Вильярреалом».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках ее игроки отличились 5 мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Борха Майорал, Петер Федерико — травмированы. Хуан Беррокаль — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Хетафе» лишь по дополнительным показателям оторвался от опасной зоны. Вот только забивает команда в среднем менее гола за матч.

    Поединки с «Жироной» для команды традиционно складываются довольно успешно. В 5 последних очных встречах «Хетафе» добыл 3 виктории при 2 коллизиях.

    Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и в трех последних домашних встречах с каталонцами команда побеждала.

    «Жирона»

    Турнирное положение: «Жирона» в нынешнем сезоне выступает весьма скромно. На данный момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы Примеры.

    При этом «Жирона» в 11 матчах настреляла 15 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 17 раз.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда откровенно провалилась. «Жирона» была разгромлена ПСВ (0:4).

    До того команда нанесла поражение «Леганесу» (4:3). А вот чуть раньше в Кубке Испании была разгромлена провинциальная «Эстремадура» (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Жирона» выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Виктор Цыганков, Ясер Асприлья, Арно Данжума, Алехандро Франсес, Габриэль Мисехоу, Порту, Абель Руис, Хон Солис Ромеро — травмированы.

    Состояние команды: «Жирона» лишь на 4 зачетных балла отстает от зоны еврокубков. А вот проблемы с надежностью тылов никуда не делись.

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    При этом «Жирона» до последней неудачи имела двухматчевую победную серию. Да и вообще, стабильностью игра и результаты команды не отличаются.

    В кадровом плане у команды также имеются заметные пробоины. В лазарете пребывает ряд игроков основной обоймы.

    Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и опытнейший Кристиан Стуани скажет свое веское слово.

    Статистика для ставок

    • «Хетафе» в среднем забивает реже гола за матч

    • «Жирона» уступила «Хетафе» в 3 последних выездных поединках

    • «Хетафе» не побеждал в 4 последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хетафе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 2.63 и 1.50.

    Прогноз: «Хетафе» явно воспользуется проблемами соперника в обороне.

    Номинальные хозяева намерены прибавить в плане реализации, плюс обыгрывали каталонцев в трех последних домашних поединках.

    Ставка: Победа «Хетафе» за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.20

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    «Хетафе» — «Жирона»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 10.11.2024. Прогнозы на футбол. «Жирону» ждет коллизия
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