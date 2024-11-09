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    Продолжит ли «Балтика» свое победное шествие?

    «Нефтехимик» — «Балтика». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Первая лига, 9 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Балтика»
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    Андрей Талалаев
    9 ноября в 18-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Нефтехимик» и «Балтика». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Балтика», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 09 Ноября 2024 года

    Нефтехимик

  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 18:00 Балтика

    Балтика

  • Калининград
    •

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: Нижнекамцы привычно окопались в середняках лиги. После 17 туров команда занимает 9 место в турнирной таблице.

    При этом «Нефтехимик» в 17 поединках лучшей лиги мира настрелял всего 14 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой 16 раз.

    Нефтехимик — Балтика: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела разжиться очками. Подопечные Кирилла Новикова уступили «Сочи» (2:3).

    До того нижнекамцы не смогли переиграть «Сокол» (0:0). Да и поединок с новороссийским «Черноморцем» принес сухую ничью.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Нефтехимик» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Нижнекамцы не побеждают уже в трех матчах кряду. При этом команда способна дать бой любому оппоненту.

    Матчи с «балтийцами» для команды исторически складываются сложно. В 5 последних очных поединках были зафиксированы ничьи.

    Нет сомнений, что «Нефтехимик» постарается сыграть на своих козырях. Команда Новикова уже не раз и не два огорчала признанных авторитетов.

    «Балтика»

    Турнирное положение: Подопечные Андрея Талалаева нынче несутся. По итогам 17 туров первенства команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Балтика» не столь успешно действует в плане реализации. В 17 матчах команда всего 21 раз поразила ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. Подопечные Талалаева уверенно переиграли хабаровчан (2:0).

    При этом до того калининградцы в Кубке России минимально уступили «Уралу». А вот в первенстве те же уральцы были повержены (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних поединках «Балтика» победила четырежды. В этих матчах игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: осенью «балтийцы» явно прибавили в плане игры и результатов. Похоже, Талалаеву удалось нащипать формулу успеха.

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    При этом «Балтика» имеет равные очковые показатели с «Торпедо». Да и в кадровом плане калининградцы выглядят впечатляюще.

    Оборона команды дает результативные сбои в среднем реже раза за матч. Плюс раззабивался белорус Виталий Лисакович, отличившийся уже 5 голами в первенстве.

    И уж точно номинальные гости будут действовать максимально активно. «Балтийцы» еще не продемонстрировали весь свой потенциал.

    Статистика для ставок

    • «Нефтехимик» не побеждал в трех своих последних матчах

    • «Балтика» выиграла в 5 последних матчах первенства

    • «Нефтехимик» в среднем забивает меньше гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в скромные 3.72.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.30 и 1.59.

    Прогноз: «Балтийцы» явно сильнее соперника, плюс намерены продолжить свой победный сериал.

    Нижнекамцы в последних матчах выглядели не столь уверенно, да и с реализацией у команды имеются заметные сложности.

    Ставка: Победа «Балтики» за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.30

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    «Нефтехимик» — «Балтика»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 09.11.2024. Прогнозы на футбол. Продолжит ли «Балтика» свое победное шествие?
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