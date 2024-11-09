9 ноября в 18-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Нефтехимик» и «Балтика». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Балтика», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: Нижнекамцы привычно окопались в середняках лиги. После 17 туров команда занимает 9 место в турнирной таблице.

При этом «Нефтехимик» в 17 поединках лучшей лиги мира настрелял всего 14 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой 16 раз.

Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела разжиться очками. Подопечные Кирилла Новикова уступили «Сочи» (2:3).

До того нижнекамцы не смогли переиграть «Сокол» (0:0). Да и поединок с новороссийским «Черноморцем» принес сухую ничью.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Нефтехимик» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Нижнекамцы не побеждают уже в трех матчах кряду. При этом команда способна дать бой любому оппоненту.

Матчи с «балтийцами» для команды исторически складываются сложно. В 5 последних очных поединках были зафиксированы ничьи.

Нет сомнений, что «Нефтехимик» постарается сыграть на своих козырях. Команда Новикова уже не раз и не два огорчала признанных авторитетов.

«Балтика»

Турнирное положение: Подопечные Андрея Талалаева нынче несутся. По итогам 17 туров первенства команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Балтика» не столь успешно действует в плане реализации. В 17 матчах команда всего 21 раз поразила ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. Подопечные Талалаева уверенно переиграли хабаровчан (2:0).

При этом до того калининградцы в Кубке России минимально уступили «Уралу». А вот в первенстве те же уральцы были повержены (2:1).

Вообще, в 5 своих последних поединках «Балтика» победила четырежды. В этих матчах игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: осенью «балтийцы» явно прибавили в плане игры и результатов. Похоже, Талалаеву удалось нащипать формулу успеха.

При этом «Балтика» имеет равные очковые показатели с «Торпедо». Да и в кадровом плане калининградцы выглядят впечатляюще.

Оборона команды дает результативные сбои в среднем реже раза за матч. Плюс раззабивался белорус Виталий Лисакович, отличившийся уже 5 голами в первенстве.

И уж точно номинальные гости будут действовать максимально активно. «Балтийцы» еще не продемонстрировали весь свой потенциал.

Статистика для ставок

«Нефтехимик» не побеждал в трех своих последних матчах

«Балтика» выиграла в 5 последних матчах первенства

«Нефтехимик» в среднем забивает меньше гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в скромные 3.72.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.30 и 1.59.

Прогноз: «Балтийцы» явно сильнее соперника, плюс намерены продолжить свой победный сериал.

Нижнекамцы в последних матчах выглядели не столь уверенно, да и с реализацией у команды имеются заметные сложности.

Ставка: Победа «Балтики» за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.30