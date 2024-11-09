Нефтехимик
Балтика
«Нефтехимик»
Турнирное положение: Нижнекамцы привычно окопались в середняках лиги. После 17 туров команда занимает 9 место в турнирной таблице.
При этом «Нефтехимик» в 17 поединках лучшей лиги мира настрелял всего 14 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой 16 раз.
Нефтехимик — Балтика: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела разжиться очками. Подопечные Кирилла Новикова уступили «Сочи» (2:3).
До того нижнекамцы не смогли переиграть «Сокол» (0:0). Да и поединок с новороссийским «Черноморцем» принес сухую ничью.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Нефтехимик» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Нижнекамцы не побеждают уже в трех матчах кряду. При этом команда способна дать бой любому оппоненту.
Матчи с «балтийцами» для команды исторически складываются сложно. В 5 последних очных поединках были зафиксированы ничьи.
Нет сомнений, что «Нефтехимик» постарается сыграть на своих козырях. Команда Новикова уже не раз и не два огорчала признанных авторитетов.
«Балтика»
Турнирное положение: Подопечные Андрея Талалаева нынче несутся. По итогам 17 туров первенства команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Балтика» не столь успешно действует в плане реализации. В 17 матчах команда всего 21 раз поразила ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. Подопечные Талалаева уверенно переиграли хабаровчан (2:0).
При этом до того калининградцы в Кубке России минимально уступили «Уралу». А вот в первенстве те же уральцы были повержены (2:1).
Вообще, в 5 своих последних поединках «Балтика» победила четырежды. В этих матчах игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: осенью «балтийцы» явно прибавили в плане игры и результатов. Похоже, Талалаеву удалось нащипать формулу успеха.
При этом «Балтика» имеет равные очковые показатели с «Торпедо». Да и в кадровом плане калининградцы выглядят впечатляюще.
Оборона команды дает результативные сбои в среднем реже раза за матч. Плюс раззабивался белорус Виталий Лисакович, отличившийся уже 5 голами в первенстве.
И уж точно номинальные гости будут действовать максимально активно. «Балтийцы» еще не продемонстрировали весь свой потенциал.
Статистика для ставок
- «Нефтехимик» не побеждал в трех своих последних матчах
- «Балтика» выиграла в 5 последних матчах первенства
- «Нефтехимик» в среднем забивает меньше гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в скромные 3.72.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.30 и 1.59.
- 2.05Марсель — Осер: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.26Ротор — Сочи: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.00Унион Берлин — Фрайбург: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
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Прогноз: «Балтийцы» явно сильнее соперника, плюс намерены продолжить свой победный сериал.
Нижнекамцы в последних матчах выглядели не столь уверенно, да и с реализацией у команды имеются заметные сложности.
Ставка: Победа «Балтики» за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.30