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    «Байер» реабилитируется за проигрыш в Лиге чемпионов?

    «Бохум» — «Байер». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Чемпионат Германии, 9 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бохум» — «Байер»
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    «Байер»
    «Бохум» в 10-м туре немецкой Бундеслиги на своем поле сыграет против леверкузенского «Байера». Поединок состоится 9 ноября и начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бохум» — «Байер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 09 Ноября 2024 года

    Бохум

  • Бохум
    •  Бохум 17:30 Байер

    Байер

  • Леверкузен
    •

    «Бохум»

    Турнирное положение: С одним набранным баллов данный коллектив замыкает турнирную таблицу, отставая на семь пунктов от безопасной позиции.

    «Бохум» сыграл раз вничью и потерпел восемь поражений за всю дистанцию, забил девять мячей, пропустил в свои ворота 29 голов.

    Бохум — Байер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре первенства «сине-белые» потерпели выездное разгромное поражение от франкфуртского «Айнтрахта» со счетом 2:7. И этим фиаско они продлили свою серию из поражений до шести игр кряду во всех турнирах.

    Не сыграют: Бернардо и Толба не помогут своей команде.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Состояние команды: К данному поединку «Бохум» подходит с 6-матчевой проигрышной серией, где пять встреч пришлись на чемпионат страны. Причем менее трех голов за матч коллектив не пропускал. Безвыиграшная же серия коллектива состоит из семи поединков, где шесть были проигрышными. Всего же в новом сезоне «Бохум» отыграл десять официальных игр и проиграл в девяти из них.

    «Байер»

    Турнирное положение: Действующий чемпион Германии в текущем первенстве на данный момент идет на четвертой строке с 16 очками и на семь баллов отстает от лидера.

    «Байер» выиграл четыре матча из девяти проведенных, четыре раза еще сыграл вничью и раз проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 20:15.

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    • Последние матчи: Несколько дней тому назад «аптекари» потерпели гостевое крупное поражение от английского «Ливерпуля» со счетом 0:4 в Лиге чемпионов. А в последней игре чемпионата они расписали домашнюю мировую со «Штутгартом» 0:0 и немногим ранее разгромили на своем поле 3:0 «Эльфсберг» в Кубке Германии.

    Не сыграют: Адли, Мукиеле и Террье находятся в лазарете команды.

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    Состояние команды: Клуб из Леверкузена проиграл свой последний проведенный поединок, уступив в игре Лиги чемпионов «Ливерпулю». И этим фиаско он прервал свою 11-матчевую серию без неудач.

    В этот удачный для себя период «Байер» пять раз сыграл вничью и добился шести выигрышей. Непосредственно в Бундеслиге за это время коллектив трижды выиграл и расписал четыре мировые.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Байер» дважды крупно выиграл у «Бохума» — 4:0 и 5:0

    • В шести предыдущих очных поединках данных команд забивала только одна сторона

    • «Бохум» дома смог обыграть «Байер» только раз за предыдущие пять встреч

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Байера» — 1.30, победа «Бохума» — 9.50, ничья — 6.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.30 и 3.45 соответственно.

    Прогноз: Действий чемпион после унизительного поражения от «Ливерпуля» должен приложить максимум усилий, чтобы реабилитироваться перед своими фанами, и наверняка уверенно обыграет аутсайдера лиги, даже на его поле.

    Рекомендуемая ставка: победа «Байера» с форой (-2) за 2.10.

    Прогноз: И также еще поставим здесь на то, что забивать будет только одна команда. Ведь именно так оппоненты играли в своих шести предыдущих очных встречах.

    Ставка: обе забьют: нет за 2.28.

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    «Бохум» — «Байер»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 09.11.2024. Прогнозы на футбол. «Байер» реабилитируется за проигрыш в Лиге чемпионов?
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