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    «Лечче» завоюет три очка?

    «Лечче» — «Эмполи». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 8 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лечче» — «Эмполи»
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    «Лечче»
    8 ноября в 12-м туре итальянской Серии А «Лечче» на своем поле примет «Эмполи». Начало поединка запланировано на 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Лечче» — «Эмполи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 08 Ноября 2024 года

    Лечче

  • Лечче
    •  Лечче 22:45 Эмполи

    Эмполи

  • Италия. Серия А
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    «Лечче»

    Турнирное положение: «Лечче» крайне неудачно проводит текущий сезон. Сейчас клуб замыкает таблицу Серии А, занимая 20-е место.

    У команды лишь 8 очков по итогам 11 встреч.

    Лечче — Эмполи: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Из последних семи матчей «Лечче» проиграл шесть. За этот отрезок была одержана только одна победа.

    29 октября «Лечче» на своем поле смог обыграть «Верону» со счетом 1:0. Единственный гол забил Патрик Доргу.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: У «Лечче» наметился серьезный кризис. Команде нужно срочно улучшать ситуацию. Иначе клуб рискует оказаться в Серии В.

    В прошлом месяце «Лечче» провел дома два матча. 20 октября команда уступила «Фиорентине» со счетом 0:6. 29 октября «Лечче» взял верх над «Вероной» со счетом 1:0.

    «Эмполи»

    Турнирное положение: «Эмполи» располагается на 11-й позиции. У команды 14 набранных очков. «Эмполи» одержал три победы, 5 раз сыграл вничью и потерпел три поражения.

    Календарь и таблица Серии А

    Последние матчи: Ноябрь «Эмполи» начал с победы. Клуб в родных стенах встречался с «Комо» и одолел соперника со счетом 1:0.

    Стоит отметить, что с 29 сентября по 30 октября «Эмполи» не одержал ни одной виктории. За этот отрезок было сыграно пять матчей. Три поединка «Эмполи» проиграл.

    Не сыграют: Значимых проблем с составом у команды нет.

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    Состояние команды: В сентябре «Эмполи» добился двух побед на выезде. В прошлом месяце команда ни разу не выиграла в гостях.

    Между собой команды последний раз встречались 13 апреля. «Эмполи» в гостях уступил «Лечче» со счетом 0:1. Как будет на этот раз?

    Букмекеры не видят явного фаворита в предстоящем матче. Но у «Лечче» шансов на победу немного больше.

    Статистика для ставок

    • Из последних семи матчей «Лечче» проиграл шесть

    • В октябре «Эмполи» ни разу не победил в гостях

    • 13 апреля «Эмполи» на выезде уступил «Лечче» со счетом 0:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лечче» — 2.13, победа «Эмполи» — 3.30, ничья — 3.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.50 и 1.50 соответственно.

    Прогноз: «Лечче» нужно исправлять ситуацию. Клуб сможет прервать серию неудач и завоевать три очка на своем поле.

    Ставка: победа «Лечче» за 2.13.

    Прогноз: еще одна ставка, что в предстоящей встрече смогут забить обе команды.

    Ставка: обе команды забьют за 2.14.

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    «Лечче» — «Эмполи»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 08.11.2024. Прогнозы на футбол. «Лечче» завоюет три очка?
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