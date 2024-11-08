8 ноября в 12-м туре итальянской Серии А «Лечче» на своем поле примет «Эмполи». Начало поединка запланировано на 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Лечче» — «Эмполи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лечче»

Турнирное положение: «Лечче» крайне неудачно проводит текущий сезон. Сейчас клуб замыкает таблицу Серии А, занимая 20-е место.

У команды лишь 8 очков по итогам 11 встреч.

Последние матчи: Из последних семи матчей «Лечче» проиграл шесть. За этот отрезок была одержана только одна победа.

29 октября «Лечче» на своем поле смог обыграть «Верону» со счетом 1:0. Единственный гол забил Патрик Доргу.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: У «Лечче» наметился серьезный кризис. Команде нужно срочно улучшать ситуацию. Иначе клуб рискует оказаться в Серии В.

В прошлом месяце «Лечче» провел дома два матча. 20 октября команда уступила «Фиорентине» со счетом 0:6. 29 октября «Лечче» взял верх над «Вероной» со счетом 1:0.

«Эмполи»

Турнирное положение: «Эмполи» располагается на 11-й позиции. У команды 14 набранных очков. «Эмполи» одержал три победы, 5 раз сыграл вничью и потерпел три поражения.

Календарь и таблица Серии А

Последние матчи: Ноябрь «Эмполи» начал с победы. Клуб в родных стенах встречался с «Комо» и одолел соперника со счетом 1:0.

Стоит отметить, что с 29 сентября по 30 октября «Эмполи» не одержал ни одной виктории. За этот отрезок было сыграно пять матчей. Три поединка «Эмполи» проиграл.

Не сыграют: Значимых проблем с составом у команды нет.

Состояние команды: В сентябре «Эмполи» добился двух побед на выезде. В прошлом месяце команда ни разу не выиграла в гостях.

Между собой команды последний раз встречались 13 апреля. «Эмполи» в гостях уступил «Лечче» со счетом 0:1. Как будет на этот раз?

Букмекеры не видят явного фаворита в предстоящем матче. Но у «Лечче» шансов на победу немного больше.

Статистика для ставок

Из последних семи матчей «Лечче» проиграл шесть

В октябре «Эмполи» ни разу не победил в гостях

13 апреля «Эмполи» на выезде уступил «Лечче» со счетом 0:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лечче» — 2.13, победа «Эмполи» — 3.30, ничья — 3.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.50 и 1.50 соответственно.

Прогноз: «Лечче» нужно исправлять ситуацию. Клуб сможет прервать серию неудач и завоевать три очка на своем поле.

Ставка: победа «Лечче» за 2.13.

Прогноз: еще одна ставка, что в предстоящей встрече смогут забить обе команды.

Ставка: обе команды забьют за 2.14.