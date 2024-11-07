7 ноября в 14-м туре второго дивизиона Англии (Чемпионшипа) по футболу сыграют «Вест Бромвич» и «Бернли». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вест Бромвич» — «Бернли», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вест Бромвич»

Турнирное положение: «Вест Бромвич Альбион» по итогам 13-ти туров английского Чемпионшипа находится на шестой позиции в зоне плей-офф за выход в АПЛ.

Команда на семь баллов отстает от зоны прямого повышения в классе (вторая строчка), а также по дополнительным показателям опережает седьмое место, которое уже вне зоны плей-офф.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 13-го тура Чемпионшипа клуб на чужом поле сыграл вничью с «Лутон Таун» (1:1).

Перед этим «Дрозды» также довольствовались миром, когда в рамках предыдущего тура в домашних стенах поделили очки с «Кардифф Сити» (0:0).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированы — Дайк, Бартли, Аджайи, Макнэйр, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Вест Бромвич» сыграл вничью.

Это говорит о средней форме коллектива, поэтому его шансы на три очка, пусть даже и на своем поле, не выглядят очевидными, но зато велика вероятность непроигрыша хозяев.

Джош Маджа — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе текущего сезона с восемью голами.

«Бернли»

Турнирное положение: «Бернли» после 13-ти стартовых туров английского Чемпионшипа набрал 23 балла и находится в зоне плей-офф за выход в АПЛ.

Команда занимает четвертую позицию, отставая на пять очков от зоны прямого выход в элитный дивизион (1-2 места), а также на два пункта опережая седьмую строчку, которое уже вне зоны плей-офф.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 13-го тура Чемпионшипа клуб на чужом поле потерпел поражение от «Миллуолл» (0:1).

Эта неудача прервала ничейную мини-серию «Кларетовых» в два поединка, которые также пришлись на второй английский дивизион.

Не сыграют: травмированы — Фостер, Уорролл, Бенсон, Делькруа, Рэмси, Байер, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Бернли» ни разу не выиграл при двух ничьих и одном поражении.

Это говорит о не лучшей форме гостей, которым будет сложно набрать три очка, особенно на чужом поле против соперника, который давно не проигрывает.

Джош Браунхилл — лучший бомбардир команды в новом сезоне Чемпионшипа с пятью голами.

Статистика для ставок

в шести последних матчей «Вест Бромвича» забивали меньше 2,5 голов

в пяти последних матчах «Вест Бромвич» сыграл вничью

в шести из семи последних матчей «Бернли» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вест Бромвич» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.20, победа «Бернли» — в 3.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.40 и 1.55.

Прогноз: в пяти последних матчах хозяева не проиграли. При этом в данных играх забивали меньше 2,5 голов.

Вместе с тем, в четырех из пяти последних матчей гости не выиграли при тотал меньше 2,5 голов.

Ставка: «Вест Бромвич» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет ничья, ведь так было в пяти последних матчах хозяев.

Ставка: ничья за 3.20