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    «Вест Бромвич» — «Бернли». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, английский Чемпионшип, 7 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Бромвич» — «Бернли»
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    «Вест Бромвич»
    7 ноября в 14-м туре второго дивизиона Англии (Чемпионшипа) по футболу сыграют «Вест Бромвич» и «Бернли». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вест Бромвич» — «Бернли», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 07 Ноября 2024 года

    Вест Бромвич

  • Вест Бромвич
    •  Вест Бромвич 23:00 Бёрнли

    Бёрнли

  • Бёрнли
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    «Вест Бромвич»

    Турнирное положение: «Вест Бромвич Альбион» по итогам 13-ти туров английского Чемпионшипа находится на шестой позиции в зоне плей-офф за выход в АПЛ.

    Команда на семь баллов отстает от зоны прямого повышения в классе (вторая строчка), а также по дополнительным показателям опережает седьмое место, которое уже вне зоны плей-офф.

    Вест Бромвич — Бёрнли: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 13-го тура Чемпионшипа клуб на чужом поле сыграл вничью с «Лутон Таун» (1:1).

    Перед этим «Дрозды» также довольствовались миром, когда в рамках предыдущего тура в домашних стенах поделили очки с «Кардифф Сити» (0:0).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированы — Дайк, Бартли, Аджайи, Макнэйр, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Вест Бромвич» сыграл вничью.

    Это говорит о средней форме коллектива, поэтому его шансы на три очка, пусть даже и на своем поле, не выглядят очевидными, но зато велика вероятность непроигрыша хозяев.

    Джош Маджа — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе текущего сезона с восемью голами.

    «Бернли»

    Турнирное положение: «Бернли» после 13-ти стартовых туров английского Чемпионшипа набрал 23 балла и находится в зоне плей-офф за выход в АПЛ.

    Команда занимает четвертую позицию, отставая на пять очков от зоны прямого выход в элитный дивизион (1-2 места), а также на два пункта опережая седьмую строчку, которое уже вне зоны плей-офф.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 13-го тура Чемпионшипа клуб на чужом поле потерпел поражение от «Миллуолл» (0:1).

    Эта неудача прервала ничейную мини-серию «Кларетовых» в два поединка, которые также пришлись на второй английский дивизион.

    Не сыграют: травмированы — Фостер, Уорролл, Бенсон, Делькруа, Рэмси, Байер, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Бернли» ни разу не выиграл при двух ничьих и одном поражении.

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    Это говорит о не лучшей форме гостей, которым будет сложно набрать три очка, особенно на чужом поле против соперника, который давно не проигрывает.

    Джош Браунхилл — лучший бомбардир команды в новом сезоне Чемпионшипа с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в шести последних матчей «Вест Бромвича» забивали меньше 2,5 голов

    • в пяти последних матчах «Вест Бромвич» сыграл вничью

    • в шести из семи последних матчей «Бернли» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вест Бромвич» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.20, победа «Бернли» — в 3.30.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.40 и 1.55.

    Прогноз: в пяти последних матчах хозяева не проиграли. При этом в данных играх забивали меньше 2,5 голов.

    Вместе с тем, в четырех из пяти последних матчей гости не выиграли при тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: «Вест Бромвич» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет ничья, ведь так было в пяти последних матчах хозяев.

    Ставка: ничья за 3.20

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    «Вест Бромвич» — «Бернли»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 07.11.2024. Прогнозы на футбол. Останется ли ВБА в плей-офф Чемпионшипа?
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