ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаПобеда на классе. Кажется, «Краснодар» готов стать чемпионом АнтониРезать мясо. Рашфорд, Антони и еще 6 игроков «МЮ» от которых надо избавиться Амориму Маркус Тюрам«Интер» — «Венеция» 1:0. Онлайн
  • 00:45
    • «Интер» всухую обыграл «Венецию», у Мартинеса — гол
  • 21:40
    • «Краснодар» всухую обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
  • 21:26
    • «Манчестер Юнайтед» и «Челси» не выявили сильнейшего
    Все новости спорта

    Команда Слуцкого одолеет австралийцев

    «Централ Кост Маринерс» — «Шанхай Шеньхуа». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Азиатская Лига чемпионов, 5 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Шанхай Шэньхуа Прогнозы на футбол Китая
    Прогноз и ставки на «Централ Кост Маринерс» — «Шанхай Шеньхуа»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Леонид Слуцкий
    5 ноября в 4-м туре Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Централ Кост Маринерс» и «Шанхай Шеньхуа». Начало игры — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Централ Кост Маринерс» — «Шанхай Шеньхуа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Централ Кост Маринерс»

    Турнирное положение: «Централ Кост Маринерс» сражается за попадание в топ-8. На текущий момент команда пребывает на 11 месте турнирной таблицы Азиатской Лиги чемпионов.

    При этом «Централ Кост Маринерс» в 3 турах турнира не смог разжиться очками. Да и пропустили австралийцы уже 8 мячей.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Централ Кост Маринерс» подписал мировую с «Перт Глори» (0:0).

    До того команда не уступила «Аделаиде Юнайтед» (1:1). А вот поединок с «Шанхай Портом» завершился коллизией (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. При этом в них «Централ Кост Маринерс» забил 4 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в Азиатской Лиге чемпионов австралийцы еще не побеждали. А вот оборона допускает результативные сбои в среднем чуть менее 3 раз за матч.

    Вот только «Централ Кост Маринерс» не побеждает еще с мая. Да и вообще, в своем нынешнем состоянии команде будет очень непросто в матчах Азиатской Лиги чемпионов.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут всеми силами цепляться за очки. Да и фактор родных стен может помочь нестабильным австралийцам.

    «Шанхай Шеньхуа»

    Турнирное положение: «Шанхай Шеньхуа» в нынешней Азиатской Лиге чемпионов способен пройти очень далеко. По итогам 3 туров команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Шанхай Шеньхуа» набрал 6 очков в трех матчах турнира. Да и забила команда Леонида Слуцкого 6 мячей в ворота соперников.

  • Пора признать: Мбаппе никогда не сможет повторить путь Месси и Роналду
  • Сравнения Килиана Мбаппе с легендами выглядят максимально неуместно
  • 02/11/2024

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда запишет себе в актив. «Шанхай Шеньхуа» одолел «Ченду Беттер Сити» (2:1).

    До того команда расписала мировую с «Шеньчжэнем» (2:2). А вот поединок с «Кавасаки» завершился уверенной викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Шанхай Шеньхуа» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Шанхай Шеньхуа» не проигрывал в 4 своих последних матчах. Да и оборона команды нередко ошибается.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    При этом «Шанхай Шеньхуа» явно намерен подтянуться к лидерам. Вот только команде явно необходимо отойти от упущенного чемпионства в Китае.

    Команда Слуцкого в среднем пропускает чуть чаще гола за матч. В 3 поединках турнирах китайцы пропустили 4 раза.

    Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. Да и мотивация закрепиться в группе лидеров у «Шанхай Шеньхуа» максимальная.

    Статистика для ставок

    • «Централ Кост Маринерс» не побеждает уже полгода

    • «Шанхай Шеньхуа» в Азиатской Лиге чемпионов в среднем забивает 2 гола за матч

    • «Шанхай Шеньхуа» не проигрывал в 4 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.70 и 2.00.

    Прогноз: Китайцы явно сильнее соперника, и уж точно будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева имеют заметные проблемы в обороне, да и китайцы явно способны прибавить.

    Ставка: Победа «Шанхай Шеньхуа» за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.00

    Ещё прогнозы на спорт
    1.94
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Атланта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Даллас — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Калгари — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Чилич — Мюллер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Урал — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  3.32
  • Экспресс дня 4 ноября
  • Сегодня в 14:01
    •  2.43
  • Прогноз на матч Этчеверри — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.56
  • Прогноз на матч Шевченко — Штруфф
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Рыбакина — Чжэн
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Куньлунь — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Соболенко — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Централ Кост Маринерс» — «Шанхай Шеньхуа»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 05.11.2024. Прогнозы на футбол. Команда Слуцкого одолеет австралийцев
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры