5 ноября в 4-м туре Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Централ Кост Маринерс» и «Шанхай Шеньхуа». Начало игры — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Централ Кост Маринерс» — «Шанхай Шеньхуа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Централ Кост Маринерс»

Турнирное положение: «Централ Кост Маринерс» сражается за попадание в топ-8. На текущий момент команда пребывает на 11 месте турнирной таблицы Азиатской Лиги чемпионов.

При этом «Централ Кост Маринерс» в 3 турах турнира не смог разжиться очками. Да и пропустили австралийцы уже 8 мячей.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Централ Кост Маринерс» подписал мировую с «Перт Глори» (0:0).

До того команда не уступила «Аделаиде Юнайтед» (1:1). А вот поединок с «Шанхай Портом» завершился коллизией (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. При этом в них «Централ Кост Маринерс» забил 4 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в Азиатской Лиге чемпионов австралийцы еще не побеждали. А вот оборона допускает результативные сбои в среднем чуть менее 3 раз за матч.

Вот только «Централ Кост Маринерс» не побеждает еще с мая. Да и вообще, в своем нынешнем состоянии команде будет очень непросто в матчах Азиатской Лиги чемпионов.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут всеми силами цепляться за очки. Да и фактор родных стен может помочь нестабильным австралийцам.

«Шанхай Шеньхуа»

Турнирное положение: «Шанхай Шеньхуа» в нынешней Азиатской Лиге чемпионов способен пройти очень далеко. По итогам 3 туров команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Шанхай Шеньхуа» набрал 6 очков в трех матчах турнира. Да и забила команда Леонида Слуцкого 6 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: предыдущий поединок команда запишет себе в актив. «Шанхай Шеньхуа» одолел «Ченду Беттер Сити» (2:1).

До того команда расписала мировую с «Шеньчжэнем» (2:2). А вот поединок с «Кавасаки» завершился уверенной викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Шанхай Шеньхуа» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шанхай Шеньхуа» не проигрывал в 4 своих последних матчах. Да и оборона команды нередко ошибается.

При этом «Шанхай Шеньхуа» явно намерен подтянуться к лидерам. Вот только команде явно необходимо отойти от упущенного чемпионства в Китае.

Команда Слуцкого в среднем пропускает чуть чаще гола за матч. В 3 поединках турнирах китайцы пропустили 4 раза.

Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. Да и мотивация закрепиться в группе лидеров у «Шанхай Шеньхуа» максимальная.

Статистика для ставок

«Централ Кост Маринерс» не побеждает уже полгода

«Шанхай Шеньхуа» в Азиатской Лиге чемпионов в среднем забивает 2 гола за матч

«Шанхай Шеньхуа» не проигрывал в 4 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.70 и 2.00.

Прогноз: Китайцы явно сильнее соперника, и уж точно будет активно атаковать.

Номинальные хозяева имеют заметные проблемы в обороне, да и китайцы явно способны прибавить.

Ставка: Победа «Шанхай Шеньхуа» за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.00