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    Очередная коллизия «зеленых»?

    «Сент-Этьен» — «Страсбург». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, Лига 1, 2 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Этьен» — «Страсбург»
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    «Сент-Этьен»
    2 ноября в 10-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Сент-Этьен» и «Страсбург». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Этьен» — «Страсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 02 Ноября 2024 года

    Сент-Этьен

  • Франция. Лига 1
    •  Сент-Этьен 23:00 Страсбург

    Страсбург

  • Франция. Лига 1
    •

    «Сент-Этьен»

    Турнирное положение: «Сент-Этьен» сражается за сохранение прописки в Лиге 1. По итогам 9 туров Лиги 1 команда осела на 16 месте турнирной таблицы.

    При этом «Сент-Этьен» не столь уверенно атакует, отличившись лишь 8 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 24 раза.

    Сент-Этьен — Страсбург: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Сент-Этьен» был бит «Анже» (2:4).

    До того команда проиграла еще и «Лансу» (0:2). Зато поединок с «Осером» завершился уверенной викторией (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Сент-Этьен» настрелял лишь 7 мячей при 17 пропущенных.

    Не сыграют: Пьер Корнуд, Иванн Макон, Бенджамин Олд, Ибраима Ваджи — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Сент-Этьен» постепенно увязает в зоне вылета. Команда проиграла в 2 последних матчах, да и оборона частенько ошибается.

    Матчи против «Страсбурга» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Сент-Этьен» победил 1 раз при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что на своем поле команда будет активно атаковать. «Зеленым» срочно нужны очки, да и «Страсбург» они не могут обыграть уже 4 года.

    «Страсбург»

    Турнирное положение: Эта команда выдала довольно скромный старт чемпионата. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    Причем «Страсбург» успел забить 19 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 17 раз.

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    • Последние матчи: предыдущий тур команда провела весьма успешно. «Страсбург» уверенно переиграл «Нант» (3:1).

    До того команда уступила действующему чемпиону Франции ПСЖ (2:4). Зато встреча с «Лансом» завершилась боевым паритетом (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Страсбург» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 10 пропущенных.

    Не сыграют: Эмануэль Эмега, Калеб Вайли — травмированы.

    Состояние команды: главной проблемой «Страсбурга» является нестабильность результатов. А вот отставание от топ-5 измеряется лишь одним зачетным пунктом.

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    При этом «Страсбург» является сугубо домашней командой. Последняя выездная виктория случилась еще в середине марта.

    А вот атака команды выглядит весьма прилично. Ну а бразилец Андрей Сантос настрелял 5 мячей в 8 сыгранных матчах.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. «Страсбург» явно воспользуется проблемами соперника в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Страсбург» в среднем забивает 2 гола за матч

    • «Сент-Этьен» в среднем пропускает почти 3 гола за матч

    • «Сент-Этьен» проиграл в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Страсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.85, а победа оппонента — в скромные 3.85.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: «Сент-Этьен» имеет огромнейшие проблемы с надежностью своих тылов.

    «Страсбург» явно сильнее соперника, к тому же мотивирован наконец-то победить вне родных стен.

    Ставка: Победа «Страсбурга» за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63

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