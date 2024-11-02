2 ноября в 10-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Сент-Этьен» и «Страсбург». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Этьен» — «Страсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сент-Этьен»

Турнирное положение: «Сент-Этьен» сражается за сохранение прописки в Лиге 1. По итогам 9 туров Лиги 1 команда осела на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Сент-Этьен» не столь уверенно атакует, отличившись лишь 8 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 24 раза.

Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Сент-Этьен» был бит «Анже» (2:4).

До того команда проиграла еще и «Лансу» (0:2). Зато поединок с «Осером» завершился уверенной викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Сент-Этьен» настрелял лишь 7 мячей при 17 пропущенных.

Не сыграют: Пьер Корнуд, Иванн Макон, Бенджамин Олд, Ибраима Ваджи — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Сент-Этьен» постепенно увязает в зоне вылета. Команда проиграла в 2 последних матчах, да и оборона частенько ошибается.

Матчи против «Страсбурга» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Сент-Этьен» победил 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что на своем поле команда будет активно атаковать. «Зеленым» срочно нужны очки, да и «Страсбург» они не могут обыграть уже 4 года.

«Страсбург»

Турнирное положение: Эта команда выдала довольно скромный старт чемпионата. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы Лиги 1.

Причем «Страсбург» успел забить 19 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 17 раз.

Последние матчи: предыдущий тур команда провела весьма успешно. «Страсбург» уверенно переиграл «Нант» (3:1).

До того команда уступила действующему чемпиону Франции ПСЖ (2:4). Зато встреча с «Лансом» завершилась боевым паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Страсбург» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Не сыграют: Эмануэль Эмега, Калеб Вайли — травмированы.

Состояние команды: главной проблемой «Страсбурга» является нестабильность результатов. А вот отставание от топ-5 измеряется лишь одним зачетным пунктом.

При этом «Страсбург» является сугубо домашней командой. Последняя выездная виктория случилась еще в середине марта.

А вот атака команды выглядит весьма прилично. Ну а бразилец Андрей Сантос настрелял 5 мячей в 8 сыгранных матчах.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. «Страсбург» явно воспользуется проблемами соперника в обороне.

Статистика для ставок

«Страсбург» в среднем забивает 2 гола за матч

«Сент-Этьен» в среднем пропускает почти 3 гола за матч

«Сент-Этьен» проиграл в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Страсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.85, а победа оппонента — в скромные 3.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: «Сент-Этьен» имеет огромнейшие проблемы с надежностью своих тылов.

«Страсбург» явно сильнее соперника, к тому же мотивирован наконец-то победить вне родных стен.

Ставка: Победа «Страсбурга» за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.63