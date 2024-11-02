2 ноября в 9-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хоффенхайм» и «Санкт-Паули». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Санкт-Паули», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: «Хоффенхайм» в текущем чемпионате явно не преуспевает. Ныне команда располагается на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Хоффенхайм» в среднем забивает меньше 2 голов за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила уже 17 мячей в 8 турах Бундеслиги.

Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела победить. «Хоффенхайм» расписал мировую с «Хайденхаймом» (0:0).

При этом «Хоффенхайм» после того в Кубке Германии в овертайме прошел «Нюрнберг» (2:1). А вот «Порту» в Лиге Европы команда уступила вчистую (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 6 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Гриша Промель — травмирован.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Деревенские» всего лишь на 3 очка опережают зону вылета. Да и оборона частенько допускает результативные ошибки.

Матчи с «Санкт-Паули» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Хоффенхайм» выиграл 2 раза при одной коллизии.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и двух своих последних матчах команда выглядела достаточно неплохо.

«Санкт-Паули»

Турнирное положение: «Пираты» сражаются за выживание в элите. По итогам 8 туров команда находится на 16 строчке турнирной таблицы.

Причем «Санкт-Паули» в текущем чемпионате набрал всего 5 зачетных баллов. При этом в среднем команда забивает менее гола за матч.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла один зачетный балл. «Пираты» подписали мировую с «Вольфсбургом» (0:0).

При этом после того команда в Кубке Германии уступила «РБ Лейпцигу» (2:4). А вот дортмундской «Боруссии» команда проиграла с боем (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Санкт-Паули» уступил 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 12 пропущенных.

Не сыграют: Коннор Меткалф, Элиас Саад — травмированы.

Состояние команды: ныне «Санкт-Паули» окопался в опасной зоне. В 5 своих последних поединках «пираты» не побеждали.

Плюс оборона команды действует относительно надежно. В 8 матчах нынешнего чемпионата она дала результативный сбой 11 раз.

При этом «Санкт-Паули» не может одолеть «деревенских» уже 16 лет. Вот только проблемы с реализацией никуда не запропастились.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать строго от обороны. Плюс защитные тылы соперника никак нельзя назвать сверхмонолитными.

Статистика для ставок

«Пираты» в среднем забивают реже гола за матч

«Хоффенхайм» в среднем пропускает 2 гола за матч

«Санкт-Паули» уже 16 лет не обыгрывает «Хоффенхайм»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хоффенхайм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

Прогноз: «Деревенские» постараются оторваться от опасной зоны, и явно начнут встречу активно.

«Санкт-Паули» имеет серьезные проблемы с реализацией, да и последние результаты команды хромают на обе ноги.

Ставка: Победа «Хоффенхайма» в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.25