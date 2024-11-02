Хоффенхайм
Санкт-Паули
«Хоффенхайм»
Турнирное положение: «Хоффенхайм» в текущем чемпионате явно не преуспевает. Ныне команда располагается на 15 месте турнирной таблицы.
При этом «Хоффенхайм» в среднем забивает меньше 2 голов за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила уже 17 мячей в 8 турах Бундеслиги.
Хоффенхайм — Санкт-Паули: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела победить. «Хоффенхайм» расписал мировую с «Хайденхаймом» (0:0).
При этом «Хоффенхайм» после того в Кубке Германии в овертайме прошел «Нюрнберг» (2:1). А вот «Порту» в Лиге Европы команда уступила вчистую (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 6 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Гриша Промель — травмирован.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Деревенские» всего лишь на 3 очка опережают зону вылета. Да и оборона частенько допускает результативные ошибки.
Матчи с «Санкт-Паули» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Хоффенхайм» выиграл 2 раза при одной коллизии.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и двух своих последних матчах команда выглядела достаточно неплохо.
«Санкт-Паули»
Турнирное положение: «Пираты» сражаются за выживание в элите. По итогам 8 туров команда находится на 16 строчке турнирной таблицы.
Причем «Санкт-Паули» в текущем чемпионате набрал всего 5 зачетных баллов. При этом в среднем команда забивает менее гола за матч.
Последние матчи: в минувшем туре команда добыла один зачетный балл. «Пираты» подписали мировую с «Вольфсбургом» (0:0).
При этом после того команда в Кубке Германии уступила «РБ Лейпцигу» (2:4). А вот дортмундской «Боруссии» команда проиграла с боем (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Санкт-Паули» уступил 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 12 пропущенных.
Не сыграют: Коннор Меткалф, Элиас Саад — травмированы.
Состояние команды: ныне «Санкт-Паули» окопался в опасной зоне. В 5 своих последних поединках «пираты» не побеждали.
Плюс оборона команды действует относительно надежно. В 8 матчах нынешнего чемпионата она дала результативный сбой 11 раз.
При этом «Санкт-Паули» не может одолеть «деревенских» уже 16 лет. Вот только проблемы с реализацией никуда не запропастились.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать строго от обороны. Плюс защитные тылы соперника никак нельзя назвать сверхмонолитными.
Статистика для ставок
- «Пираты» в среднем забивают реже гола за матч
- «Хоффенхайм» в среднем пропускает 2 гола за матч
- «Санкт-Паули» уже 16 лет не обыгрывает «Хоффенхайм»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хоффенхайм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.
- 2.40Динамо — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.13Монако — Анже: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
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Прогноз: «Деревенские» постараются оторваться от опасной зоны, и явно начнут встречу активно.
«Санкт-Паули» имеет серьезные проблемы с реализацией, да и последние результаты команды хромают на обе ноги.
Ставка: Победа «Хоффенхайма» в 1 тайме за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.25