ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий КарпинОперативный кризис. «Ростов» Карпина буксует в первой половине сезона РПЛ Руд Ван НистелройДоводил до слез Роналду и материл Ферги. Знакомимся с временным тренером «МЮ» АнтониПобедители и проигравшие. Кому из игроков «Манчестер Юнайтед» поможет/навредит увольнение тен Хага
    Все новости спорта

    Команда Головина разгромит своего соперника?

    «Монако» — «Анже». Ставка (к. 2.13) и прогноз на Лигу 1, 1 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Монако Прогнозы на Анже Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Монако» — «Анже»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Головин — полузащитник «Монако»
    В рамках 10-го тура французской Лиги 1 «Монако» на своем поле примет «Анже». Поединок пройдет 1 ноября и начнется в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Монако» — «Анже», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 01 Ноября 2024 года

    Монако

  • Монако
    •  Монако 21:00 Анже

    Анже

  • Франция. Лига 1
    •

    «Монако»

    Турнирное положение: Команда занимает 2-е место в таблице Лиги 1 с 20-ю очками в активе после 9-и туров. «Монако» отстает от ПСЖ (1-я строчка) лишь на 3 балла.

    Команда довольно уверенно выступает на своем поле, занимая по этому показателю 3-е место в лиге. «Монако» набрал 11 очков из 15-и возможных дома.

    Монако — Анже: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлой встрече команда проиграла «Ницце» (1:2), пропустив решающий гол на 71-й минуте, а до этого «Монако» разгромил «Црвену Звезду» (5:1) в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

    В нынешнем сезоне команда проиграла только 1 раз. В последних 5-и встречах Лиги 1 «Монако» трижды победил, однажды сыграл вничью и однажды уступил. За этот период команда смогла забить 8 голов при 5-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: Сейчас «Монако» — основной конкурент ПСЖ в борьбе за чемпионство в чемпионате Франции. Команда действительно выступает очень мощно и уверенно.

    Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пока не набрал ни одного результативного балла в рамках Лиги 1, но при этом футболист очень полезен в центре поля, быстро принимая решение и делая важные передачи.

    «Анже»

    Турнирное положение: Команда располагается на 15-й позиции в Лиге 1 с 7-ю очками в активе после 9-и туров. «Анже» ведет борьбу за выживание в чемпионате, находясь в шаге от зоны вылета.

    Стоит отметить, что «Анже» далеко не худшая команда в лиге по результатам гостевых встреч, набрав 3 балла на чужом поле из 12-и возможных и занимая по этому показателю 11-е место в лиге.

  • Взошли на Олимп. Анри, Де Брёйне и еще 23 лучших игрока АПЛ XXI века
  • Имена этих футбольных исполнителей надолго останутся в памяти фанатов английского первенства
  • 22/10/2024

    • Последние матчи: В прошлой встрече «Анже» выиграл 1-й матч в нынешнем сезоне у «Сент-Этьена» (4:2), а до этого команда сыграла вничью с «Тулузой» со счетом 1:1.

    В последних 6-и встречах Лиги 1 «Анже» проиграл только «Реймсу» (1:3), 4 раза сыграл вничью и однажды победил. За этот период команда забила 9 голов при таком же количестве пропущенных.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Состояние команды: «Анже» неплохо выступает в последнее время, но для того, чтобы обезопасить себя от вылета необходимо куда чаще побеждать. У команды только 1 победа в нынешнем сезоне.

    К слову, у команды есть несколько игроков, которые выступают довольно результативно. Фоларин Балоган и Химад Абделли забили по 3 гола в нынешнем сезоне.

    Статистика для ставок

    • «Монако» проиграл только 1 матч в нынешнем сезоне во всех турнирах

    • «Анже», напротив, выиграл только 1 игру в нынешнем сезоне

    • В последних 5-и очных встречах «Монако» непременно обыгрывал «Анже

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа "Монако" — 1.23, победа "Анже" — 12.00, ничья — 6.90.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.50 и 2.60 соответственно.

    Прогноз: Хозяева начнут 1-й тайм активно, команды забьют парочку голов уже в 1-й половине матча.

    Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.13.

    Прогноз: "Монако" будет мотивирован после поражения в прошлом матче. Прогнозируем убедительную победу хозяев.

    Ставка: Победа "Монако" с форой (-2) за 2.03.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.28
  • Прогноз на матч Циципас — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хачанов — Попырин
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Пахтакор — Андижан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч Авангард — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Де Минор — Дрейпер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.84
  • Прогноз на матч Казо — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Дженоа — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Эмбер — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Аль-Иттихад — Аль-Ахли Джидда
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Брага — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Монако» — «Анже»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 01.11.2024. Прогнозы на футбол. Команда Головина разгромит своего соперника?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры