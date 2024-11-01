В рамках 10-го тура французской Лиги 1 «Монако» на своем поле примет «Анже». Поединок пройдет 1 ноября и начнется в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Монако» — «Анже», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Монако»

Турнирное положение: Команда занимает 2-е место в таблице Лиги 1 с 20-ю очками в активе после 9-и туров. «Монако» отстает от ПСЖ (1-я строчка) лишь на 3 балла.

Команда довольно уверенно выступает на своем поле, занимая по этому показателю 3-е место в лиге. «Монако» набрал 11 очков из 15-и возможных дома.

Последние матчи: В прошлой встрече команда проиграла «Ницце» (1:2), пропустив решающий гол на 71-й минуте, а до этого «Монако» разгромил «Црвену Звезду» (5:1) в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне команда проиграла только 1 раз. В последних 5-и встречах Лиги 1 «Монако» трижды победил, однажды сыграл вничью и однажды уступил. За этот период команда смогла забить 8 голов при 5-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: Сейчас «Монако» — основной конкурент ПСЖ в борьбе за чемпионство в чемпионате Франции. Команда действительно выступает очень мощно и уверенно.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пока не набрал ни одного результативного балла в рамках Лиги 1, но при этом футболист очень полезен в центре поля, быстро принимая решение и делая важные передачи.

«Анже»

Турнирное положение: Команда располагается на 15-й позиции в Лиге 1 с 7-ю очками в активе после 9-и туров. «Анже» ведет борьбу за выживание в чемпионате, находясь в шаге от зоны вылета.

Стоит отметить, что «Анже» далеко не худшая команда в лиге по результатам гостевых встреч, набрав 3 балла на чужом поле из 12-и возможных и занимая по этому показателю 11-е место в лиге.

Последние матчи: В прошлой встрече «Анже» выиграл 1-й матч в нынешнем сезоне у «Сент-Этьена» (4:2), а до этого команда сыграла вничью с «Тулузой» со счетом 1:1.

В последних 6-и встречах Лиги 1 «Анже» проиграл только «Реймсу» (1:3), 4 раза сыграл вничью и однажды победил. За этот период команда забила 9 голов при таком же количестве пропущенных.

Состояние команды: «Анже» неплохо выступает в последнее время, но для того, чтобы обезопасить себя от вылета необходимо куда чаще побеждать. У команды только 1 победа в нынешнем сезоне.

К слову, у команды есть несколько игроков, которые выступают довольно результативно. Фоларин Балоган и Химад Абделли забили по 3 гола в нынешнем сезоне.

Статистика для ставок

«Монако» проиграл только 1 матч в нынешнем сезоне во всех турнирах

«Анже», напротив, выиграл только 1 игру в нынешнем сезоне

В последних 5-и очных встречах «Монако» непременно обыгрывал «Анже

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа "Монако" — 1.23, победа "Анже" — 12.00, ничья — 6.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.50 и 2.60 соответственно.

Прогноз: Хозяева начнут 1-й тайм активно, команды забьют парочку голов уже в 1-й половине матча.

Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.13.

Прогноз: "Монако" будет мотивирован после поражения в прошлом матче. Прогнозируем убедительную победу хозяев.

Ставка: Победа "Монако" с форой (-2) за 2.03.