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    «Шинник» вылетит из Кубка России

    «Шинник» — «Чайка». Ставка (к. 3.20) и прогноз на футбол, Кубок России, 30 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шинник» — «Чайка»
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    «Шинник»
    30 октября в финале плей-офф пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Шинник» и «Чайка». Начало игры — в 17:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Шинник» — «Чайка», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 30 Октября 2024 года

    Шинник

  • Ярославль
    •  Шинник 17:45 Чайка

    Чайка

  • Песчанокопское
    •

    «Шинник»

    Турнирное положение: Ярославцы сражаются за выживание в первой лиге. Ныне команда пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

    При этом «Шинник» в 16 поединках первенства настрелял всего 11 мячей. А вот пропускает команда куда чаще — 18 мячей.

    Шинник — Чайка: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре первого дивизиона команда добыла один балл. Ярославцы подписали мировую с тульским «Арсеналом» (1:1).

    До того команда Дмитрия Черышева уступила «Балтике» (1:3). А вот поединок с «Уфой» принес минимальную викторию.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Шинник» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: ярославцы не побеждали в 2 своих последних матчах. Да и пребывание в зоне вылета позитивных эмоций не добавляет.

    Поединки с «Чайкой» для команды складываются неудачно. В четырех очных встречах ярославцы потерпели 2 поражения при 2 паритетах.

    Очевидно, что ярославцы будут действовать с некоторой оглядкой на тылы. Да и соперник нынче выглядит весьма и весьма прилично.

    «Чайка»

    Турнирное положение: Песчанокопцы способны попытать счастье в борьбе за выход в стыки. По итогам 16 туров первенства команда находится на 8 месте.

    Причем «Чайка» довольно неплохо действует в плане реализации. В 16 матчах подопечные Евгения Калешина отличились 20 мячами.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. «Чайке» удалось переиграть «Аланию» (3:2).

    До того команда не дала себя обыграть тульским «канонирам» (2:2). Да и «Знамя Труда» в Кубке страны был пройден (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Чайка» добыла 2 победы. В этих матчах игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Октябрьская «Чайка» в огне! Команда не проигрывала в 4 своих последних поединках.

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    При этом «Чайка» еще ни разу в истории не проигрывала ярославцам. А вот полтора месяца назад в первой лиге соперники подписали мировую (2:2).

    Песчанокопцы имеют довольно приличный подбор атакующих исполнителей. Ну а Владислав Руденко настрелял уже 6 мячей в первенстве.

    И уж точно номинальные гости будут стараться продолжить свой успешный сериал. Команда Калешина явно намерена пройти в Кубке максимально далеко.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    • Песчанокопцы не проигрывали в 4 своих последних поединках

    • «Чайка» еще ни разу не проигрывала ярославцам

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шинник» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.23. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.33 и 1.60.

    Прогноз: Ярославцы нынче куда более озабочены сохранением прописки в первой лиге.

    «Чайка» намерена продлить свой успешный сериал, да и с ярославцами играет традиционно удачно.

    Ставка: Победа «Чайки» за 3.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.33

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    «Шинник» — «Чайка»: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 30.10.2024. Прогнозы на футбол. «Шинник» вылетит из Кубка России
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