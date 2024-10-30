30 октября в финале плей-офф пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Шинник» и «Чайка». Начало игры — в 17:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Шинник» — «Чайка», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Шинник»

Турнирное положение: Ярославцы сражаются за выживание в первой лиге. Ныне команда пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Шинник» в 16 поединках первенства настрелял всего 11 мячей. А вот пропускает команда куда чаще — 18 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре первого дивизиона команда добыла один балл. Ярославцы подписали мировую с тульским «Арсеналом» (1:1).

До того команда Дмитрия Черышева уступила «Балтике» (1:3). А вот поединок с «Уфой» принес минимальную викторию.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Шинник» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: ярославцы не побеждали в 2 своих последних матчах. Да и пребывание в зоне вылета позитивных эмоций не добавляет.

Поединки с «Чайкой» для команды складываются неудачно. В четырех очных встречах ярославцы потерпели 2 поражения при 2 паритетах.

Очевидно, что ярославцы будут действовать с некоторой оглядкой на тылы. Да и соперник нынче выглядит весьма и весьма прилично.

«Чайка»

Турнирное положение: Песчанокопцы способны попытать счастье в борьбе за выход в стыки. По итогам 16 туров первенства команда находится на 8 месте.

Причем «Чайка» довольно неплохо действует в плане реализации. В 16 матчах подопечные Евгения Калешина отличились 20 мячами.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. «Чайке» удалось переиграть «Аланию» (3:2).

До того команда не дала себя обыграть тульским «канонирам» (2:2). Да и «Знамя Труда» в Кубке страны был пройден (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Чайка» добыла 2 победы. В этих матчах игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Октябрьская «Чайка» в огне! Команда не проигрывала в 4 своих последних поединках.

При этом «Чайка» еще ни разу в истории не проигрывала ярославцам. А вот полтора месяца назад в первой лиге соперники подписали мировую (2:2).

Песчанокопцы имеют довольно приличный подбор атакующих исполнителей. Ну а Владислав Руденко настрелял уже 6 мячей в первенстве.

И уж точно номинальные гости будут стараться продолжить свой успешный сериал. Команда Калешина явно намерена пройти в Кубке максимально далеко.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

Песчанокопцы не проигрывали в 4 своих последних поединках

«Чайка» еще ни разу не проигрывала ярославцам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шинник» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.23. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.33 и 1.60.

Прогноз: Ярославцы нынче куда более озабочены сохранением прописки в первой лиге.

«Чайка» намерена продлить свой успешный сериал, да и с ярославцами играет традиционно удачно.

Ставка: Победа «Чайки» за 3.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.33