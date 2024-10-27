ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Барселона»«Барселона» против «Реала». Кто выиграет первое Класико сезона? «Зенит»13-й тур РПЛ. Канчельскис ставит на разгромную победу «Зенита» над «Локо», Масалитин верит в ЦСКА Николай Комличенко«Ростов» — «Ахмат». Онлайн
    Все новости спорта

    Три очка для «кельтов»?

    «Леганес» — «Сельта». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Примера, 27 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Леганес Прогнозы на Сельту Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Леганес» — «Сельта»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Яго Аспас
    27 октября в 11-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Леганес» и «Сельта». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Леганес» — «Сельта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Леганес»

    Турнирное положение: «Леганес» обречен на борьбу за выживание. На текущий момент команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

    При этом «Леганес» в 10 матчах забил всего 6 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 12 раз.

    Последние матчи: в минувшем туре Примеры команда снова потерпела коллизию. Встреча с «Атлеико» завершилась неудачей (1:3).

    А вот до того «Леганес» сумел одолеть «Вальядолид» (3:1). Правда, поединок с «Валенсией» завершился подписанием мировой (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь 1 победу. В этих поединках ее игроки отличились 6 мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Леганес» имеет столько же очков, сколько и находящийся в опасной зоне «Вальядолид». Да и с реализацией у команды имеются проблемы.

    Поединки против «Сельты» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Леганес» победил 2 раза при одной коллизии.

    Очевидно, что номинальные хозяева всеми силами будут цепляться за очки. Да и оборона соперника частенько дает сбои.

    «Сельта»

    Турнирное положение: «Кельты» в нынешнем сезоне вполне способны побороться за выход в еврокубки. На данный момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы Примеры.

    При этом «Сельта» в 10 матчах настреляла 17 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила те же 17 раз.

  • «Барселона» против «Реала». Кто выиграет первое Класико сезона?
  • Превью предстоящего противостояния каталонцев и мадридского клуба
  • Сегодня

    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда проиграла. «Сельта» уступила мадридскому «Реалу» (1:2).

    До того команда минимально переиграла «Лас-Пальмас». А вот встреча с «Жироной» завершилась ничьей (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сельта» выиграл всего лишь 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Жаилсон — травмирован.

    Состояние команды: «Кельты» отстают от 6 места на 4 очка. Да и осенний цикл команде дается с некоторой натугой.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты, VIPpinnacle 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    При этом «Сельта» чередует качественные поединки с блеклыми. Да и средняя результативность не дотягивает до 2 голов за матч.

    Зато до сих пор эффективен опытнейший Яго Аспас. 37-летний ветеран настрелял 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

    Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. «Кельты» явно горят желанием подтянуться к искомой шестерке.

    Статистика для ставок

    • «Сельта» в среднем забивает менее 2 голов за матч

    • «Леганес» в среднем пропускает чаще гола за матч

    • «Кельты» уже 4 года не побеждают «Леганес»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.30 и 1.62.

    Прогноз: «Кельты» смотрятся сильнее соперника, которого к тому же регулярно обыгрывают.

    «Сельта» весьма неплохо атакует, да и аксакал Яго Аспас явно скажет свое веское слово.

    Ставка: Победа «Сельты» за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.30

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вальядолид — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Музетти — Дрейпер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шелтон — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Наполи — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч ЦСКА — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Штутгарт — Хольштайн Киль
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аугсбург — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  5.59
  • Экспресс дня 26 октября
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Брайтон — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Леганес» — «Сельта»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 27.10.2024. Прогнозы на футбол. Три очка для «кельтов»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры