«Леганес»
Турнирное положение: «Леганес» обречен на борьбу за выживание. На текущий момент команда находится на 17 месте турнирной таблицы.
При этом «Леганес» в 10 матчах забил всего 6 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 12 раз.
Последние матчи: в минувшем туре Примеры команда снова потерпела коллизию. Встреча с «Атлеико» завершилась неудачей (1:3).
А вот до того «Леганес» сумел одолеть «Вальядолид» (3:1). Правда, поединок с «Валенсией» завершился подписанием мировой (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь 1 победу. В этих поединках ее игроки отличились 6 мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Леганес» имеет столько же очков, сколько и находящийся в опасной зоне «Вальядолид». Да и с реализацией у команды имеются проблемы.
Поединки против «Сельты» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Леганес» победил 2 раза при одной коллизии.
Очевидно, что номинальные хозяева всеми силами будут цепляться за очки. Да и оборона соперника частенько дает сбои.
«Сельта»
Турнирное положение: «Кельты» в нынешнем сезоне вполне способны побороться за выход в еврокубки. На данный момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы Примеры.
При этом «Сельта» в 10 матчах настреляла 17 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила те же 17 раз.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда проиграла. «Сельта» уступила мадридскому «Реалу» (1:2).
До того команда минимально переиграла «Лас-Пальмас». А вот встреча с «Жироной» завершилась ничьей (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Сельта» выиграл всего лишь 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: Жаилсон — травмирован.
Состояние команды: «Кельты» отстают от 6 места на 4 очка. Да и осенний цикл команде дается с некоторой натугой.
При этом «Сельта» чередует качественные поединки с блеклыми. Да и средняя результативность не дотягивает до 2 голов за матч.
Зато до сих пор эффективен опытнейший Яго Аспас. 37-летний ветеран настрелял 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.
Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. «Кельты» явно горят желанием подтянуться к искомой шестерке.
Статистика для ставок
- «Сельта» в среднем забивает менее 2 голов за матч
- «Леганес» в среднем пропускает чаще гола за матч
- «Кельты» уже 4 года не побеждают «Леганес»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.30 и 1.62.
- 3.24Реал Мадрид — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.60ЦСКА — Факел: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 2.05Манчестер Сити — Саутгемптон: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Прогноз: «Кельты» смотрятся сильнее соперника, которого к тому же регулярно обыгрывают.
«Сельта» весьма неплохо атакует, да и аксакал Яго Аспас явно скажет свое веское слово.
Ставка: Победа «Сельты» за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.30