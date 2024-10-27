27 октября в 11-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Леганес» и «Сельта». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Леганес» — «Сельта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Леганес»

Турнирное положение: «Леганес» обречен на борьбу за выживание. На текущий момент команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Леганес» в 10 матчах забил всего 6 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 12 раз.

Последние матчи: в минувшем туре Примеры команда снова потерпела коллизию. Встреча с «Атлеико» завершилась неудачей (1:3).

А вот до того «Леганес» сумел одолеть «Вальядолид» (3:1). Правда, поединок с «Валенсией» завершился подписанием мировой (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь 1 победу. В этих поединках ее игроки отличились 6 мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Леганес» имеет столько же очков, сколько и находящийся в опасной зоне «Вальядолид». Да и с реализацией у команды имеются проблемы.

Поединки против «Сельты» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Леганес» победил 2 раза при одной коллизии.

Очевидно, что номинальные хозяева всеми силами будут цепляться за очки. Да и оборона соперника частенько дает сбои.

«Сельта»

Турнирное положение: «Кельты» в нынешнем сезоне вполне способны побороться за выход в еврокубки. На данный момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы Примеры.

При этом «Сельта» в 10 матчах настреляла 17 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила те же 17 раз.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда проиграла. «Сельта» уступила мадридскому «Реалу» (1:2).

До того команда минимально переиграла «Лас-Пальмас». А вот встреча с «Жироной» завершилась ничьей (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сельта» выиграл всего лишь 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: Жаилсон — травмирован.

Состояние команды: «Кельты» отстают от 6 места на 4 очка. Да и осенний цикл команде дается с некоторой натугой.

При этом «Сельта» чередует качественные поединки с блеклыми. Да и средняя результативность не дотягивает до 2 голов за матч.

Зато до сих пор эффективен опытнейший Яго Аспас. 37-летний ветеран настрелял 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. «Кельты» явно горят желанием подтянуться к искомой шестерке.

Статистика для ставок

«Сельта» в среднем забивает менее 2 голов за матч

«Леганес» в среднем пропускает чаще гола за матч

«Кельты» уже 4 года не побеждают «Леганес»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.30 и 1.62.

Прогноз: «Кельты» смотрятся сильнее соперника, которого к тому же регулярно обыгрывают.

«Сельта» весьма неплохо атакует, да и аксакал Яго Аспас явно скажет свое веское слово.

Ставка: Победа «Сельты» за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.30