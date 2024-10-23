23 октября в 3-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Барселона» и «Бавария». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Бавария», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Барселона»

Турнирное положение: команда Ханса-Дитера Флика стартовала в Лиге чемпионов весьма скромно. В 2 турах она добыла лишь 3 зачетных балла.

При этом «Барселона» в своем чемпионате находится на 1 месте. Да и забивают каталонцы в среднем 3 гола за матч.

Последние матчи: минувший тур Примеры принес команде три очка. Подопечные Флика разбили «Севилью» (5:1).

До того команда уверенно расправилась с «Алавесом» (3:0). Да и «Янг Бойз» был буквально сметен с газона (5:0).

Вообще, в 5 последних матчах «Барселона» выиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 16 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: Марк-Андре Тер Штеген, Ферран Торрес — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: подопечные Флика постепенно набирают обороты. Да и неувядающий Роберт Левандовский отличился уже 12 забитыми мячами в Примере.

Поединки с мюнхенцами для команды традиционно складываются неудачно. В 6 последних очных встречах «Барселона» уступила немцам.

И уж совсем очевидно, что «кулес» будут активно атаковать. Да и умница Левандовский уж точно постарается огорчить свой бывший клуб.

«Бавария»

Турнирное положение: Мюнхенцы начали новый сезон достаточно уверенно. На данный момент команда находится на 1 месте в Бундеслиге.

Причем «Бавария» в 7 турах немецкого чемпионата настреляла 24 мяча. А вот оборона команды дала результативный 7 раз.

Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела ударно. «Бавария» разгромила «Штутгарт» (4:0).

А вот поединок с «Айнтрахтом» команда вряд ли запишет себе в актив (3:3). Да и поражение от «Астон Виллы» вышло досадным (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бавария» добыла 2 победы. В них игроки команды забили 13 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: Джамаль Мусиала, Александар Павлович — травмированы.

Состояние команды: Мюнхенцы выглядят весьма выгодно, но стабильности команде не хватает. Зато последняя победа в чемпионате явно прибавила положительных эмоций.

Более того, «Бавария» не проигрывает каталонцам уже 9 лет. Притом, что Харри Кейн наколотил уже 8 мячей в чемпионате Германии.

Всего лишь 3 очка после 2 туров — явно не лучший результат для клуба. Так что баварцам срочно нужно подниматься в топ-8.

Нет сомнений, что гости постараются навязать каталонцам свою игру. Да и забивать в составе мюнхенцев уж точно есть кому.

Статистика для ставок

Каталонцы уступили «Баварии» в 6 последних очных поединках

«Барселона» победила в 3 своих последних матчах

«Кулес» уже 9 лет не могут одолеть «Баварию»

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.36 и 3.20.

Прогноз: Обе команды не столь ярко стартовали в Лиге чемпионов, и явно будут активны в атаке.

«Барселона» нынче выглядит выгодно, да и баварцы весьма сильны в плане реализации.

Ставка: ТБ 5.5 за 5.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что каталонцы обыграют «Баварию» со счетом 3:1.

Ставка: Точный счет 3:1 за 15.00.