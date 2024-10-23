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    «Барселона» и «Бавария» устроят голевой спектакль

    «Барселона» — «Бавария». Дерзкая ставка (к. 5.00) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 23 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Бавария»
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    Роберт Левандовский
    23 октября в 3-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Барселона» и «Бавария». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Бавария», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 23 Октября 2024 года

    Барселона

  • Барселона
    •  Барселона 22:00 Бавария

    Бавария

  • Мюнхен
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    «Барселона»

    Турнирное положение: команда Ханса-Дитера Флика стартовала в Лиге чемпионов весьма скромно. В 2 турах она добыла лишь 3 зачетных балла.

    При этом «Барселона» в своем чемпионате находится на 1 месте. Да и забивают каталонцы в среднем 3 гола за матч.

    Барселона — Бавария: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур Примеры принес команде три очка. Подопечные Флика разбили «Севилью» (5:1).

    До того команда уверенно расправилась с «Алавесом» (3:0). Да и «Янг Бойз» был буквально сметен с газона (5:0).

    Вообще, в 5 последних матчах «Барселона» выиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 16 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Марк-Андре Тер Штеген, Ферран Торрес — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: подопечные Флика постепенно набирают обороты. Да и неувядающий Роберт Левандовский отличился уже 12 забитыми мячами в Примере.

    Поединки с мюнхенцами для команды традиционно складываются неудачно. В 6 последних очных встречах «Барселона» уступила немцам.

    И уж совсем очевидно, что «кулес» будут активно атаковать. Да и умница Левандовский уж точно постарается огорчить свой бывший клуб.

    «Бавария»

    Турнирное положение: Мюнхенцы начали новый сезон достаточно уверенно. На данный момент команда находится на 1 месте в Бундеслиге.

    Причем «Бавария» в 7 турах немецкого чемпионата настреляла 24 мяча. А вот оборона команды дала результативный 7 раз.

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    • Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела ударно. «Бавария» разгромила «Штутгарт» (4:0).

    А вот поединок с «Айнтрахтом» команда вряд ли запишет себе в актив (3:3). Да и поражение от «Астон Виллы» вышло досадным (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бавария» добыла 2 победы. В них игроки команды забили 13 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: Джамаль Мусиала, Александар Павлович — травмированы.

    Состояние команды: Мюнхенцы выглядят весьма выгодно, но стабильности команде не хватает. Зато последняя победа в чемпионате явно прибавила положительных эмоций.

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    Более того, «Бавария» не проигрывает каталонцам уже 9 лет. Притом, что Харри Кейн наколотил уже 8 мячей в чемпионате Германии.

    Всего лишь 3 очка после 2 туров — явно не лучший результат для клуба. Так что баварцам срочно нужно подниматься в топ-8.

    Нет сомнений, что гости постараются навязать каталонцам свою игру. Да и забивать в составе мюнхенцев уж точно есть кому.

    Статистика для ставок

    • Каталонцы уступили «Баварии» в 6 последних очных поединках

    • «Барселона» победила в 3 своих последних матчах

    • «Кулес» уже 9 лет не могут одолеть «Баварию»

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 2.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.36 и 3.20.

    Прогноз: Обе команды не столь ярко стартовали в Лиге чемпионов, и явно будут активны в атаке.

    «Барселона» нынче выглядит выгодно, да и баварцы весьма сильны в плане реализации.

    Ставка: ТБ 5.5 за 5.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что каталонцы обыграют «Баварию» со счетом 3:1.

    Ставка: Точный счет 3:1 за 15.00.

    А еще есть сбалансированный прогноз на матч «Барселона» — «Бавария» со ставкой за 1.94.

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    «Барселона» — «Бавария»: прогноз, ставка (5.00), статистика, коэффициенты матча 23.10.2024. Прогнозы на футбол. «Барселона» и «Бавария» устроят голевой спектакль
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