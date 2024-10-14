Уэльс
Черногория
Уэльс
Турнирное положение: Уэльс после трех туров в своей группе второго дивизиона Лиги наций набрал пять очков.
Уэльс занимает вторую позицию, отставая на два балла от лидера Турции, а также опережая на один балл от третьей в группе Исландии и четвертой Черногории.
Уэльс — Черногория: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового этапа Лиги наций сборная на чужом поле разошлась миром с Исландией (2:2).
Перед этим во втором туре группового этапа Лиги наций коллектив на чужом поле обыграл Черногорию с результатом 2:1.
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые были официальными в рамках Лиги наций, Уэльс ни разу не проиграл при одной победе и двух ничьих.
Такая форма, возможно, не сулит хозяевам однозначно хороших шансов на три очка, тем не менее, фактор своего поля и более слабый уровень соперника все же позволяет им на это рассчитывать.
Гарри Уилсон — лучший бомбардир команды новом розыгрыше Лиги наций с двумя голами.
Черногория
Турнирное положение: Черногория после трех стартовых туров в своей группе второго дивизиона Лиги наций не набрала ни одного очка.
Черногория занимает четвертую позицию, отставая на семь баллов от лидера Турции, на пять пунктов — от второго Уэльса и на четыре очка — от третьей Исландии.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового раунда Лиги наций сборная на чужом поле потерпела поражение от Турции (0:1).
Перед этим коллектив в рамках второго тура группового раунда Лиги наций в домашних стенах также оказался слабее соперника — Уэльсу (1:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Черногория только проигрывала.
Такая форма явно не сулит гостям шансов не только на победу, но и даже на ничью, особенно против более сильного соперника, да еще и на его поле.
Дритон Цамай — автор единственного гола команды в новом розыгрыше Лиги наций.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей Уэльса забивали больше 2,5 голов
- в четырех из шести последних матчей Уэльса хотя бы одна команда не забивала
- в пяти из семи последних матчей Черногории забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Уэльс — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.60. Ничья — в 4.05, успех Черногории — в 6.00.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.05 и 1.78.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так же было и в их трех из шести последних домашних поединков.
При этом в двух из четырех последних матчей гостей был реализован аналогичный сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито меньше 3,5 голов, ведь в трех последних матчах гости проиграли при тотал меньше 3,5 голов.
Ставка: Уэльс победит и тотал меньше 3,5 голов за 2.17