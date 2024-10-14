14 октября в матче четвертого тура Лиги наций по футболу сыграют Уэльс — Черногория. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Уэльс — Черногория, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Уэльс

Турнирное положение: Уэльс после трех туров в своей группе второго дивизиона Лиги наций набрал пять очков.

Уэльс занимает вторую позицию, отставая на два балла от лидера Турции, а также опережая на один балл от третьей в группе Исландии и четвертой Черногории.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового этапа Лиги наций сборная на чужом поле разошлась миром с Исландией (2:2).

Перед этим во втором туре группового этапа Лиги наций коллектив на чужом поле обыграл Черногорию с результатом 2:1.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые были официальными в рамках Лиги наций, Уэльс ни разу не проиграл при одной победе и двух ничьих.

Такая форма, возможно, не сулит хозяевам однозначно хороших шансов на три очка, тем не менее, фактор своего поля и более слабый уровень соперника все же позволяет им на это рассчитывать.

Гарри Уилсон — лучший бомбардир команды новом розыгрыше Лиги наций с двумя голами.

Черногория

Турнирное положение: Черногория после трех стартовых туров в своей группе второго дивизиона Лиги наций не набрала ни одного очка.

Черногория занимает четвертую позицию, отставая на семь баллов от лидера Турции, на пять пунктов — от второго Уэльса и на четыре очка — от третьей Исландии.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового раунда Лиги наций сборная на чужом поле потерпела поражение от Турции (0:1).

Перед этим коллектив в рамках второго тура группового раунда Лиги наций в домашних стенах также оказался слабее соперника — Уэльсу (1:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Черногория только проигрывала.

Такая форма явно не сулит гостям шансов не только на победу, но и даже на ничью, особенно против более сильного соперника, да еще и на его поле.

Дритон Цамай — автор единственного гола команды в новом розыгрыше Лиги наций.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Уэльса забивали больше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей Уэльса хотя бы одна команда не забивала

в пяти из семи последних матчей Черногории забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Уэльс — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.60. Ничья — в 4.05, успех Черногории — в 6.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.05 и 1.78.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так же было и в их трех из шести последних домашних поединков.

При этом в двух из четырех последних матчей гостей был реализован аналогичный сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито меньше 3,5 голов, ведь в трех последних матчах гости проиграли при тотал меньше 3,5 голов.

Ставка: Уэльс победит и тотал меньше 3,5 голов за 2.17