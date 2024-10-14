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    Потеснит ли Уэльс с вершины Турцию?

    Уэльс — Черногория. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига наций, 14 октября 2024 года

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    Гарри Уилсон
    14 октября в матче четвертого тура Лиги наций по футболу сыграют Уэльс — Черногория. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Уэльс — Черногория, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B4 14 Октября 2024 года

    Уэльс

  • Кардифф
    •  Уэльс 21:45 Черногория

    Черногория

  • Подгорица
    •

    Уэльс

    Турнирное положение: Уэльс после трех туров в своей группе второго дивизиона Лиги наций набрал пять очков.

    Уэльс занимает вторую позицию, отставая на два балла от лидера Турции, а также опережая на один балл от третьей в группе Исландии и четвертой Черногории.

    Уэльс — Черногория: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового этапа Лиги наций сборная на чужом поле разошлась миром с Исландией (2:2).

    Перед этим во втором туре группового этапа Лиги наций коллектив на чужом поле обыграл Черногорию с результатом 2:1.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые были официальными в рамках Лиги наций, Уэльс ни разу не проиграл при одной победе и двух ничьих.

    Такая форма, возможно, не сулит хозяевам однозначно хороших шансов на три очка, тем не менее, фактор своего поля и более слабый уровень соперника все же позволяет им на это рассчитывать.

    Гарри Уилсон — лучший бомбардир команды новом розыгрыше Лиги наций с двумя голами.

    Черногория

    Турнирное положение: Черногория после трех стартовых туров в своей группе второго дивизиона Лиги наций не набрала ни одного очка.

    Черногория занимает четвертую позицию, отставая на семь баллов от лидера Турции, на пять пунктов — от второго Уэльса и на четыре очка — от третьей Исландии.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового раунда Лиги наций сборная на чужом поле потерпела поражение от Турции (0:1).

    Перед этим коллектив в рамках второго тура группового раунда Лиги наций в домашних стенах также оказался слабее соперника — Уэльсу (1:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Черногория только проигрывала.

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    Такая форма явно не сулит гостям шансов не только на победу, но и даже на ничью, особенно против более сильного соперника, да еще и на его поле.

    Дритон Цамай — автор единственного гола команды в новом розыгрыше Лиги наций.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей Уэльса забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из шести последних матчей Уэльса хотя бы одна команда не забивала

    • в пяти из семи последних матчей Черногории забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Уэльс — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.60. Ничья — в 4.05, успех Черногории — в 6.00.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.05 и 1.78.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так же было и в их трех из шести последних домашних поединков.

    При этом в двух из четырех последних матчей гостей был реализован аналогичный сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито меньше 3,5 голов, ведь в трех последних матчах гости проиграли при тотал меньше 3,5 голов.

    Ставка: Уэльс победит и тотал меньше 3,5 голов за 2.17

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    Уэльс — Черногория: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 14.10.2024. Прогнозы на футбол. Потеснит ли Уэльс с вершины Турцию?
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