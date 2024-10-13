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    Сможет ли «Арсенал» «засушить» своего соперника?

    «Арсенал» Тула — «Сочи». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Первая лига, 13 октября 2024 года

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    «Арсенал» Тула
    В рамках 14-го тура российской Первой лиги тульский «Арсенал» на своем поле примет «Сочи». Поединок пройдет 13 октября и начнется в 14:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» Тула — «Сочи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 13 Октября 2024 года

    Арсенал Тула

  • Тула
    •  Арсенал Тула 14:00 Сочи

    Сочи

  • Сочи
    •

    «Арсенал» Тула

    Турнирное положение: Команда удачно стартовала в нынешнем сезоне. После 13-и туров в Первой лиге «Арсенал» занимает 1-е место в таблице с 25-ю очками в активе.

    Тульская команда опережает ближайшего преследователя на 2 пункта. Стоит отметить, что «Арсенал» — лучшая команда в лиге по надежности в обороне (5 пропущенных).

    Арсенал Тула — Сочи: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре Первой лиги тульская команда сыграла вничью с «Родиной» (1:1), а до этого также поделила очки с «Уфой» (0:0).

    «Арсенал» еще не проиграл ни одного матча в нынешнем сезоне Первой лиги, сыграв 7 раз вничью и победив в 6-и встречах. За последние 3 матча в лиге команда забила и пропустила только по 1-му голу.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: «Арсенал» идет очень уверенно по чемпионату, практически не допуская осечек. Несмотря на это, команде необходимо чаще побеждать.

    «Арсенал» — лучшая команда Первой лиги по результатам домашних встреч, набрав 18 очков из 24-х возможных. К тому же, за 8 матчей дома тульская команда пропустила только 2 гола.

    «Сочи»

    Турнирное положение: Южане ведут борьбу за попадание в топ-4 Первой лиги. После 13-и туров «Сочи» занимает 6-е место в таблице с 20-ю очками в активе, отставая от 4-й позиции на 1 балл.

    Южане занимают 4-е место в лиге по результатам гостевых встреч, набрав за 7 встреч 9 очков из 21-го возможного. К тому же, в последнее время «Сочи» играет очень результативно.

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    • Последние матчи: В прошлом туре Первой лиги «Сочи» разгромил «Чайку» со счетом 5:0. Матчем ранее команда сыграла вничью с «Торпедо» (2:2), сравняв счет на 90-й минуте.

    У «Сочи» продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 8 матчей подряд. За этот период южане по 4 раза сыграли вничью и победили.

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    Состояние команды: В нынешнем сезоне «Сочи» играет очень весело — команда может много забить и много пропустить. Южане занимают 1-е место в лиге по забитым мячам (22).

    К тому же, в топ-5 лучших бомбардиров Первой лиги у «Сочи» имеются 2 игрока. Мартин Крамарич забил 6 голов за 13 встреч, а Владимир Писарский отметился 4 мячами за 8 поединков.

    Статистика для ставок

    • «Арсенал» еще не проиграл ни одного матча в нынешнем сезоне Первой лиги

    • У «Сочи» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает 8 матчей подряд

    • В последних 3-х очных встречах «Сочи» непременно обыгрывал «Арсенал»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа тульского «Арсенала» — 2.60, победа «Сочи» — 2.80, ничья — 3.20.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.15 и 1.70 соответственно.

    Прогноз: «Арсенал» очень уверенно играет на своем поле. К тому же, команда не очень результативна.

    Ставка: Тотал 2 меньше за 2.25.

    Прогноз: Можно предположить, что одна из команд не сможет распечатать ворота соперника.

    Ставка: Обе забьют — нет за 1.85.

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    «Арсенал» Тула — «Сочи»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 13.10.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Арсенал» «засушить» своего соперника?
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