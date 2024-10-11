11 октября в 3-м туре квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют ЮАР и Конго. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч ЮАР — Конго, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ЮАР

Турнирное положение: Южноафриканцам предстоит непростая борьба за одну из двух путевок в финальную часть Кубка африканских наций. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом ЮАР в двух стартовых турах квалификации разжился 4 очками. Отрыв от идущей следом сборной Конго лишь минимальный.

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Последние матчи: минувший тур квалификации южноафриканцы провели успешно. Команда с трудом переиграла Южный Судан (3:2).

При этом чуть ранее южноафриканцы не смогли переиграть Уганду (2:2). А вот до того команда нанесла поражение Эсватини (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах ЮАР выиграла 2 раза. При этом игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Состояние команды: Южноафриканцы имеют не особо надежные тылы. При этом команда не проигрывает еще с января.

Матчи с конголезцами для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних поединков сборная ЮАР выиграла 3 раза при одной коллизии.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Южноафриканцы явно намерены выбраться на первую строчку в группе.

Конго

Турнирное положение: Эта команда в нынешней квалификации пока не особенно преуспевает. На текущий момент Конго находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем Конго в 2 поединках квалификации добыло всего 3 очка. При этом команда забила лишь 1 мяч в ворота соперников при 2 пропущенных.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда не смогла добыть даже балла. Конголезцы уступили сборной Уганды (0:2).

До того команда с минимальным счетом переиграла Южный Судан. А вот поражение от Марокко получилось разгромным (0:6).

Вообще же, сборная Конго в 5 своих последних матчах добыла одну викторию. Забила в них команда 2 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда явно не преуспевает в плане результатов. При этом конголезцы обыграли только откровенно слабый Южный Судан.

При этом Конго имеет заметные проблемы в плане надежности тылов. Да и обыгрывает команда, как правило, лишь совсем слабых оппонентов.

Имея скромный по именам состав, команда, тем не менее, постарается вклиниться в борьбу за попадание в дуэт лидеров группы. Конголезцы явно будут пытаться взять хотя бы балл в этой встрече.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. Да и южноафриканцев команда не обыгрывает уже 27 лет.

Статистика для ставок

ЮАР не проигрывает еще с января

Конго уже 27 лет не может одолеть южноафриканцев

ЮАР не пропускала в 3 последних очных поединках со сборной Конго

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ЮАР — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 4.55, а победа оппонента — в скромные 7.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 1.85 и 1.92.

Прогноз: Южноафриканцы явно постараются максимально воспользоваться фактором своего поля.

Номинальные гости имеют явные проблемы в плане созидания, да и оборона частенько дает сбои.

Ставка: Фора ЮАР -1.5 за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.11