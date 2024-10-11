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    Нигерия — Ливия. Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 11 октября 2024 года

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    11 октября в 3-м туре квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Нигерия и Ливия. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Нигерия — Ливия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Африки. Квалификация 11 Октября 2024 года

    Нигерия

  • Абуджа
    •  Нигерия 19:00 Ливия

    Ливия

  • Триполи
    •

    Нигерия

    Турнирное положение: Нигерийцы сильны, но пока не столь убедительны. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом Нигерия в двух стартовых турах квалификации разжилась 4 очками. Зато в свои ворота команда не пропустила ни одного мяча.

    Нигерия — Ливия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур квалификации нигерийцы провели не столь продуктивно. Команда не сумела одолеть Руанду (0:0).

    При этом чуть ранее был уверенно обыгран Бенин (3:0). А вот до того тем же бенинцам команда уступила (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Нигерия выиграла всего 1 раз. При этом игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Кубок Африки

    Состояние команды: Нигерийцы прекрасно обороняются. В двух своих последних матчах команда сохранила свои владения сухими.

    С ливийцами Нигерия пересекалась всего четыре раза. При этом все четыре поединка завершились победами «суперорлов».

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Нигерийцы намерены оторваться от преследователей.

    Ливия

    Турнирное положение: Эта команда в нынешней квалификации явно не преуспевает. На текущий момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем Ливия в 2 поединках квалификации набрала лишь один балл. При этом команда забила лишь 2 мяча в ворота соперников при 3 пропущенных.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда не смогла добыть даже балла. Ливийцы уступили сборной Бенина (1:2).

    До того команда расписала мировую с Руандой (1:1). А вот чуть ранее ливийцы минимально переиграли Ботсвану.

    Вообще же, Ливия в 5 своих последних матчах победила дважды. Забила в них команда 5 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда не блещет стабильностью результатов. При этом ливийцы способны дать бой почти любому сопернику.

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    При этом Ливия крайне сложно противостоит более статусным соперникам. Да и все поединки с нигерийцами были проиграны.

    Имея скромный по именам состав, команда за здорово живешь не сдается никому. Да и мотивация пободаться за 2 место огромная.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. Основной задачей будет сдерживание атак нигерийцев.

    Статистика для ставок

    • Нигерия не пропускала в 2 своих последних поединках

    • Ливия в среднем забивает гол за матч

    • Нигерийцы во всех 4 очных поединках обыгрывали Ливию

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Нигерия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 10.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.08 и 1.72.

    Прогноз: Статусная Нигерия явно постарается прибавить в плане реализации.

    Номинальные гости не столь стабильны, однако явно намереваются выгодно проявить себя на фоне столь сильного соперника.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.65

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    Нигерия — Ливия: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 11.10.2024. Прогнозы на футбол. Голов будет в достатке?
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