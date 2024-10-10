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    Забьют ли Израиль и Франция друг другу?

    Израиль — Франция: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на Израиль — Франция
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    Усман Дембеле (сборная Франции)
    10 октября в матче третьего тура Лиги наций по футболу сыграют Израиль и Франция. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Израиль — Франция, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A2 10 Октября 2024 года

    Израиль

  • Иерусалим
    •  Израиль 21:45 Франция

    Франция

  • Париж
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    Израиль

    Турнирное положение: главная команда Израиля пока что неубедительно выступает в этом сезоне Лиги наций.

    Израильская «националка» не набрала ни одного очка и замыкает турнирную таблице.

    Израиль — Франция: коэффициенты букмекеров

    Израильтяне смогли забить два мяча, а пропустили — пять.

    Последние матчи: в прошлых турах сборная Израиля проиграла Бельгии (1:3) и Италии (1:2).

    До этого же Израиль в товарищеских матчах уступил Венгрии, но переиграл Беларуси (4:0).

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: «сине-белые» являются главным аутсайдером своей группы.

    Думается, что подопечным Рана Бен-Шимона будет крайне сложно составить конкуренцию соперникам и остаться в Лиге А.

    Франция

    Турнирное положение: французская «националка» средне стартовала в Лиге наций.

    В настоящий момент французы имеют в своем активе три очка и идут на второй строчке в турнирной таблице.

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    • Главная команда Франции смогла и забить, и пропустить по три раза.

    Последние матчи: в прошлых матчах «трехцветные» переиграли Бельгию (2:0) и проиграли Италии (1:3).

    До этого сборная Франции в рамках Евро-2024 смогла победить Бельгию и Португалию, но уступила Испании в полуфинале.

    Не сыграют: все вызванные футболисты готовы к игре.

    Состояние команды: наставник команды Дидье Дешам не сможет рассчитывать на Антуана Гризманна, который завершил карьеру, и Килиана Мбаппе, не попавшего в заявку.

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    Эти потери являются ощутимыми, однако у Франции все равно такой состав, что они обязаны побеждать многих оппонентов.

    Статистика для ставок

    • Израиль выиграл только 1 из последних 5 матчей

    • Франция проиграла 2 из последних 3 матчей

    • в последней очной игре команды в 2005 году сыграли вничью 1:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Франция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.25. Ничья — в 6.60, успех Израиля — в 12.00.

    ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 1.53 и 2.50.

    Прогноз: Израиль в последнее время постоянно забивает, поэтому спрогнозируем, что обе команды смогут поразить ворота друг друга.

    Ставка: обе команды забьют за 2.10.

    Прогноз: также думается, что игра будет результативной и мы увидим минимум четыре мяча.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.30

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    Израиль — Франция: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 10.10.2024. Прогнозы на футбол. Забьют ли Израиль и Франция друг другу?
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