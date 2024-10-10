Израиль
Франция
Израиль
Турнирное положение: главная команда Израиля пока что неубедительно выступает в этом сезоне Лиги наций.
Израильская «националка» не набрала ни одного очка и замыкает турнирную таблице.
Израиль — Франция: коэффициенты букмекеров
Израильтяне смогли забить два мяча, а пропустили — пять.
Последние матчи: в прошлых турах сборная Израиля проиграла Бельгии (1:3) и Италии (1:2).
До этого же Израиль в товарищеских матчах уступил Венгрии, но переиграл Беларуси (4:0).
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: «сине-белые» являются главным аутсайдером своей группы.
Думается, что подопечным Рана Бен-Шимона будет крайне сложно составить конкуренцию соперникам и остаться в Лиге А.
Франция
Турнирное положение: французская «националка» средне стартовала в Лиге наций.
В настоящий момент французы имеют в своем активе три очка и идут на второй строчке в турнирной таблице.
Главная команда Франции смогла и забить, и пропустить по три раза.
Последние матчи: в прошлых матчах «трехцветные» переиграли Бельгию (2:0) и проиграли Италии (1:3).
До этого сборная Франции в рамках Евро-2024 смогла победить Бельгию и Португалию, но уступила Испании в полуфинале.
Не сыграют: все вызванные футболисты готовы к игре.
Состояние команды: наставник команды Дидье Дешам не сможет рассчитывать на Антуана Гризманна, который завершил карьеру, и Килиана Мбаппе, не попавшего в заявку.
Эти потери являются ощутимыми, однако у Франции все равно такой состав, что они обязаны побеждать многих оппонентов.
Статистика для ставок
- Израиль выиграл только 1 из последних 5 матчей
- Франция проиграла 2 из последних 3 матчей
- в последней очной игре команды в 2005 году сыграли вничью 1:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Франция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.25. Ничья — в 6.60, успех Израиля — в 12.00.
ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 1.53 и 2.50.
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Прогноз: Израиль в последнее время постоянно забивает, поэтому спрогнозируем, что обе команды смогут поразить ворота друг друга.
Ставка: обе команды забьют за 2.10.
Прогноз: также думается, что игра будет результативной и мы увидим минимум четыре мяча.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.30