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    Буркина-Фасо начнет без прелюдий

    Буркина-Фасо — Бурунди. Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 10 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Буркина-Фасо — Бурунди
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    10 октября в 3-м туре квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Буркина-Фасо и Бурунди. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Буркина-Фасо — Бурунди, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Африки. Квалификация 10 Октября 2024 года

    Буркина-Фасо

  • Уагадугу
    •  Буркина-Фасо 22:00 Бурунди

    Бурунди

  • Бужумбура
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    Буркина-Фасо

    Турнирное положение: «Жеребцы» стартовали в квалификации весьма уверенно. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы своего квартета.

    При этом Буркина-Фасо в двух стартовых турах квалификации разжилась 4 очками. Причем в среднем команда забивает 2 гола за матч.

    Буркина-Фасо — Бурунди: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур квалификации «жеребцы» провели продуктивно. Команда сумела переиграть Малави (3:1).

    А вот до того команда подписала почетную мировую с Сенегалом (1:1). Да и ничья со Сьерра-Леоне (2:2) может сойти за позитив.

    Вообще, в 5 своих последних матчах сборная Буркина-Фасо выиграла 1 раз. При этом игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Кубок Африки

    Состояние команды: «Жеребцы» явно мотивированы сохранить лидирующую позицию в квартете. При этом в среднем команда пропускает гол за матч.

    Матчи с Бурунди для команды исторически складываются успешно. Обе очных встречи завершились викториями сборной Буркина-Фасо.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. «Жеребцы» твердо намерены закрепиться на вершине таблицы.

    Бурунди

    Турнирное положение: Эта команда пока не особо блещет в нынешней квалификации. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем сборная Бурунди в 2 поединках квалификации набрала 3 очка. При этом команда забила 3 мяча в ворота соперников при 3 же пропущенных.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда не разжилась очками. Бурунди с минимальным счетом уступила Сенегалу.

    А вот до того сборная Бурунди переиграла Малави (3:2). Да и Сейшельские острова были обыграны уверенно (3:1).

    Вообще же, Бурунди в 5 своих последних матчах победила 2 раза. Забила в них команда 7 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь стабильно. При этом Бурунди чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

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    При этом сборная Бурунди испытывает явные сложности в матчах с более статусными оппонентами. Да и оборона команды слишком часто совершает результативные ошибки.

    Наверняка номинальные гости постараются зацепиться за очки. Вот только для этого команде нужно поднатореть в плане надежности своих тылов.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Бурунди постарается максимально преуспеть в игре на контратаках.

    Статистика для ставок

    • Буркина-Фасо не проигрывала в 3 своих последних поединках

    • Сборная Бурунди выиграла в 2 своих последних выездных матчах

    • Сборная Буркина-Фасо обыграла Бурунди в обеих очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Буркина-Фасо — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 7.95.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.33 и 1.58.

    Прогноз: Буркина-Фасо нынче выглядит весьма выгодно, и уж точно будет максимально активно атаковать с первых минут матча.

    Номинальные гости имеют проблемы с надежностью тылов, да и вообще, уступают сопернику в классе.

    Ставка: Победа Буркина-Фасо в 1 тайме за 2.04.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.33

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    Буркина-Фасо — Бурунди: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 10.10.2024. Прогнозы на футбол. Буркина-Фасо начнет без прелюдий
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