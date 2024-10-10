10 октября в 3-м туре квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Буркина-Фасо и Бурунди. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Буркина-Фасо — Бурунди, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Буркина-Фасо

Турнирное положение: «Жеребцы» стартовали в квалификации весьма уверенно. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы своего квартета.

При этом Буркина-Фасо в двух стартовых турах квалификации разжилась 4 очками. Причем в среднем команда забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: минувший тур квалификации «жеребцы» провели продуктивно. Команда сумела переиграть Малави (3:1).

А вот до того команда подписала почетную мировую с Сенегалом (1:1). Да и ничья со Сьерра-Леоне (2:2) может сойти за позитив.

Вообще, в 5 своих последних матчах сборная Буркина-Фасо выиграла 1 раз. При этом игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Состояние команды: «Жеребцы» явно мотивированы сохранить лидирующую позицию в квартете. При этом в среднем команда пропускает гол за матч.

Матчи с Бурунди для команды исторически складываются успешно. Обе очных встречи завершились викториями сборной Буркина-Фасо.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. «Жеребцы» твердо намерены закрепиться на вершине таблицы.

Бурунди

Турнирное положение: Эта команда пока не особо блещет в нынешней квалификации. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем сборная Бурунди в 2 поединках квалификации набрала 3 очка. При этом команда забила 3 мяча в ворота соперников при 3 же пропущенных.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда не разжилась очками. Бурунди с минимальным счетом уступила Сенегалу.

А вот до того сборная Бурунди переиграла Малави (3:2). Да и Сейшельские острова были обыграны уверенно (3:1).

Вообще же, Бурунди в 5 своих последних матчах победила 2 раза. Забила в них команда 7 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь стабильно. При этом Бурунди чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

При этом сборная Бурунди испытывает явные сложности в матчах с более статусными оппонентами. Да и оборона команды слишком часто совершает результативные ошибки.

Наверняка номинальные гости постараются зацепиться за очки. Вот только для этого команде нужно поднатореть в плане надежности своих тылов.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Бурунди постарается максимально преуспеть в игре на контратаках.

Статистика для ставок

Буркина-Фасо не проигрывала в 3 своих последних поединках

Сборная Бурунди выиграла в 2 своих последних выездных матчах

Сборная Буркина-Фасо обыграла Бурунди в обеих очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Буркина-Фасо — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 7.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.33 и 1.58.

Прогноз: Буркина-Фасо нынче выглядит весьма выгодно, и уж точно будет максимально активно атаковать с первых минут матча.

Номинальные гости имеют проблемы с надежностью тылов, да и вообще, уступают сопернику в классе.

Ставка: Победа Буркина-Фасо в 1 тайме за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.33