Платенсе
Ривер Плейт
«Платенсе»
Турнирное положение: «Платенсе» находится на 15-м месте в таблице. В активе команды 20 очков по итогам 16 встреч. У «Платенсе» 5 побед, 5 ничьих и 6 поражений.
Последние матчи: «Платенсе» неудачно начал сентябрь. Команда уступила дома «Сан Лоренсо» со счетом 1:2.
Платенсе — Ривер Плейт: коэффициенты букмекеров
Однако затем в трех встречах кряду «Платенсе» набирал очки. Удалось одержать одну победу и дважды сыграть вничью.
Состояние команды: В последних трех встречах с участием «Платенсе» не пробивался ТБ 2.5. Команда надежно действует в обороне и не дает соперникам свободы возле собственной штрафной площади.
Букмекеры не верят в успех хозяев поля. «Ривер Плейт» считается фаворитом предстоящего матча. Удастся ли гостям завоевать три очка?
«Ривер Плейт»
Турнирное положение: «Ривер Плейт» располагается в верхней части таблицы. У клуба 24 очка в 16 матчах.
Команда одержала 6 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения. «Ривер Плейт» забил 20 голов и пропустил 12 мячей.
Последние матчи: «Ривер Плейт» в сентябре провел шесть матчей. У команды три победы и две ничьи.
Поражение было только одно. 30 сентября «Ривер Плейт» дома уступил клубу «Тальерес Кордова» со счетом 0:1.
Состояние команды: Руководство «Ривер Плейта» хочет, чтобы команда располагалась в таблице выше. Однако пока только 8-е место.
В гостях «Ривер Плейт» играет успешно. Команда не проигрывала на выезде с 25 июля. Тогда «Ривер Плейт» на чужом поле уступил клубу «Годой Крус» (1:2).
Статистика для ставок
- В последних трех встречах с участием «Платенсе» не пробивался ТБ 2.5
- В гостях «Ривер Плейт» не проигрывал с 25 июля
- «Ривер Плейт» в сентябре из шести матчей уступил только в одном
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ривер Плейт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.20, а победа «Платенсе» — за 4.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.55 и 1.50.
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Прогноз: «Ривер Плейт» хорошо играет на выезде. Гости смогут завоевать три очка.
Ставка: Победа «Ривер Плейта» за 1.87.
Прогноз: более рискованный прогноз, что команды на станут сидеть в обороне и покажут результативный футбол.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.55.