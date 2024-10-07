7 октября в 17-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Платенсе» и «Риверплейт». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Платенсе» — «Ривер Плейт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Платенсе»

Турнирное положение: «Платенсе» находится на 15-м месте в таблице. В активе команды 20 очков по итогам 16 встреч. У «Платенсе» 5 побед, 5 ничьих и 6 поражений.

Последние матчи: «Платенсе» неудачно начал сентябрь. Команда уступила дома «Сан Лоренсо» со счетом 1:2.

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Однако затем в трех встречах кряду «Платенсе» набирал очки. Удалось одержать одну победу и дважды сыграть вничью.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В последних трех встречах с участием «Платенсе» не пробивался ТБ 2.5. Команда надежно действует в обороне и не дает соперникам свободы возле собственной штрафной площади.

Букмекеры не верят в успех хозяев поля. «Ривер Плейт» считается фаворитом предстоящего матча. Удастся ли гостям завоевать три очка?

«Ривер Плейт»

Турнирное положение: «Ривер Плейт» располагается в верхней части таблицы. У клуба 24 очка в 16 матчах.

Команда одержала 6 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения. «Ривер Плейт» забил 20 голов и пропустил 12 мячей.

Последние матчи: «Ривер Плейт» в сентябре провел шесть матчей. У команды три победы и две ничьи.

Поражение было только одно. 30 сентября «Ривер Плейт» дома уступил клубу «Тальерес Кордова» со счетом 0:1.

Состояние команды: Руководство «Ривер Плейта» хочет, чтобы команда располагалась в таблице выше. Однако пока только 8-е место.

В гостях «Ривер Плейт» играет успешно. Команда не проигрывала на выезде с 25 июля. Тогда «Ривер Плейт» на чужом поле уступил клубу «Годой Крус» (1:2).

Статистика для ставок

В последних трех встречах с участием «Платенсе» не пробивался ТБ 2.5

В гостях «Ривер Плейт» не проигрывал с 25 июля

«Ривер Плейт» в сентябре из шести матчей уступил только в одном

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ривер Плейт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.20, а победа «Платенсе» — за 4.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.55 и 1.50.

Прогноз: «Ривер Плейт» хорошо играет на выезде. Гости смогут завоевать три очка.

Ставка: Победа «Ривер Плейта» за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что команды на станут сидеть в обороне и покажут результативный футбол.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.55.