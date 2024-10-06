«Ницца» на своем поле примет «ПСЖ» в матче 7-го тура французской Лиги 1. Поединок состоится 6 октября и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ницца» — «ПСЖ», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ницца»

Турнирное положение: «Ницца» в прошлом розыгрыше французской Лиги 1 финишировала пятой, проиграв четыре очка четвертой строке, которая давала билет в ЛЧ.

В новом же чемпионате страны «южане» набрала в шести турах восемь очков и находятся на девятой строке в таблицы. У них две виктории, две ничьи и два фиаско, разница мячей — 14:6.

Последние матчи: В прошлом туре первенства «гимназисты» расписали гостевую мировую 0:0 с «Лансом», а игровым днем ранее разгромили дома 8:0 «Сент-Этьен». Между этими поединками они провели две встречи в Лиге Европы, где расписали на своем поле мировую 1:1 с «Реал Сосьедадом» и накануне уступили в Риме 1:4 «Лацио».

Не сыграют: Морган Сансон, Терем Моффи, Гаэтан Лаборде и Мельвин Бард — в лазарете.

Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: Еще с учетом прошлого чемпионата «Ницца» смогла выиграть только два поединка из восьми предыдущих при трех мировых исходах и трех проигрышах. И за весь данный отрезок коллектив только в двух случаях смог сохранить свои ворота на замке.

«ПСЖ»

Турнирное положение: В прошлом сезоне парижский клуб в очередной раз стал чемпионом Франции и благодаря этому он получил прямой билет в основную часть ЛЧ, где провел уже два поединка.

В текущем же розыгрыше французской Лиги 1 «ПСЖ» выиграл пять проведенных игр при одной мировой и закрепился на первой строке в таблице.

Последние матчи: В преддверии этого матча «сине-красные» в рамках второго тура основного этапа Лиги чемпионов проиграли в Лондоне «Арсеналу» со счетом 0:2, а в последней игре чемпионата страны на своем поле одолели «Ренн» 3:1. И эта виктория стала для команды шестой за предыдущие семь встреч при одной мировой.

Не сыграют: Лукас Эрнандес, Преснел Кимпембе, Гонсалу Рамуш — вне игры.

Состояние команды: «ПСЖ» выиграл шесть из восьми проведенных игр в текущем сезоне при одном мировом результате и одном фиаско в различных турнирах. Непосредственно в Лиге 1 за это время у команды пять викторий и ничья, разница мячей в этих поединках составила 20:5. Отметим, что все виктории в чемпионате Франции были добыты с разницей в два и более мячей.

А поражением от «Арсенала» парижский коллектив прервал свою 12-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах, в которой он расписал три мировых исхода и добился девяти выигрышей.

Статистика для ставок

В прошлом чемпионате данные клубы обменялись гостевыми викториями — 1:2 и 3:2

За пять же предыдущих очных игр четыре раза побеждал «ПСЖ» и раз выиграла «Ницца»

И в четырех из этих матчей неизменно забивали обе стороны и были верхи

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «ПСЖ» — 1.74, победа «Ниццы» — 4.85, ничья — 4.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.19 соответственно.

Прогноз: В этом поединке прогнозируем викторию парижского клуба, который будет всеми силами стараться реабилитироваться за проигрыш в ЛЧ. Да еще на это указывает отличная очная статистика этих команд.

Рекомендуемая ставка: победа «ПСЖ» за 1.74.

Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет верховой исход и обмен голами. Ведь зачастую именно такие результаты выдают команды в очных противостояниях в последнее время.

Ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 2.10.