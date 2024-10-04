В 6-м туре немецкой Бундеслиги «Аугсбург» на домашнем поле сыграет против гладбахской «Боруссии». Встреча состоится 4 октября и начнется в 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Аугсбург» — «Боруссия» М, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аугсбург»

Турнирное положение: В предыдущем чемпионате Германии «Аугсбург» финишировал на 11 позиции, опередив на шесть баллов зону вылета.

В текущем первенстве коллектив после пяти туров набрал четыре очка и находится в нижней части таблицы. У него одна победа, одна ничья и три фиаско, разница мячей — 7:14.

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Последние матчи: В двух своих минувших встречах в рамках Бундеслиги «фуггеры» проиграли, поочередно уступив на своем поле со счетом 2:3 «Майнцу» и «РБ Лейпциг» 0:4 в минувшем тура. Перед этим они добыли первую и пока единственную викторию в текущем чемпионате, одолев дома новичка «Санкт-Паули» 3:1.

Не сыграют: Даниэль Кляйн и Рафаэль Фрамбергер не помогут своей команде.

Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: Еще с учетом прошлого розыгрыша чемпионата Германии «Аугсбург» смог отпраздновать только одну викторию за десять игр. Еще один поединок в данном отрезке команда завершила вничью и потерпела аж восемь поражений. Причем в пяти случаях фиаско были с разницей в два и более мячей.

«Боруссия» М

Турнирное положение: Клуб из Менхенгладбаха прошлый чемпионат Германии завершил на 11 строке, опередив на балл зону вылета.

В текущем же розыгрыше Бундеслиги «Боруссия» заработала шесть пунктов и находится в середине таблицы. У нее два выигрыша и три проигрыша, разница мячей — 6:8.

Последние матчи: «Жеребята» в своей последней проведенной игре первенства на своей территории смогли минимально выиграть у берлинского «Униона» со счетом 1:0. Перед этим они проиграли две встречи чемпионата, уступив дома 1:3 «Штутгарту» и на выезде 0:2 «Айнтрахту».

Не сыграют: Ивандро Борхес Санчес, Франк Онора, Ян Ольшовски, Йонас Омлин и Симон Вальде — травмированы.

Состояние команды: С учетом всех турниров «трехцветные» в новом сезоне провели шесть встреч, в которых поровну поделили виктории и проигрыши. И только в одной игре «Боруссия» за это время не смогла забить, а свои ворота на замке сохранила дважды. А в рамках чемпионата Германии у команды сейчас 6-матчевая серия без ничьих, где было две победы и четыре проигрыша.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне на поле «Аугсбурга» эти команды сыграли вничью со счетом 4:4

Ставка обе забьют сыграла в трех из пяти предыдущих очных игр данных команд

И три из пяти последних очных матчей этих клубов завершились на тотал больше 2,5

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Аугсбурга» — 2.45, победа «Боруссии» М — 2.80, ничья — 3.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.55 и 2.52 соответственно.

Прогноз: Как и в прошлом сезоне от данного противостояния вновь стоит ждать результативного матча и забитые мячи в обе стороны.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 1.78.

Прогноз: А вторым вариантом здесь будет мировой исход, ведь обе команды наверняка будут рады пополнить свои копилки хоть одним пунктом.

Ставка: ничья за 3.80.