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    «Жеребята» забодают «Унион»

    Боруссия М — Унион: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.15. 28.09.2024

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» М — «Унион»
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    Алассан Плеа
    28 сентября в 5-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Боруссия» М и «Унион». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» М — «Унион», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 28 Сентября 2024 года

    Боруссия М

  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 16:30 Унион

    Унион

  • Берлин
    •

    «Боруссия» М

    Турнирное положение: «Боруссия» М в новом сезоне ставит задачу пободаться за зону еврокубков. Вот только на текущий момент команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

    При этом «Боруссия» М в среднем пропускает ровно 2 гола за матч — 8 мячей. А вот забить команде удалось лишь 5 раз в чемпионате.

    Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела коллизию. «Боруссия» М уступила «Айнтрахту» Фр (0:2).

    При этом «Боруссия» М до того уступила еще и «Штутгарту» (1:3). А вот победа над скромным «Бохумом» вышла уверенной (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках гладбахцы настреляли 8 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Франк Онора, Йонас Омлин — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «жеребятам» явно не хватает пресловутой монолитности. Да и Алассан Плеа все никак не наберет свои лучшие кондиции.

    Поединки с «Унионом» для команды традиционно складываются неудачно. В четырех очных встречах «Боруссия» М проиграла 4 раза при одном паритете.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Жеребятам» с их потенциалом не к лицу пасти задних.

    «Унион»

    Турнирное положение: Берлинцы явно поборются за попадание в еврокубки. По итогам 4 стартовых туров команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем «Унион» в новом чемпионате разжился 8 зачетными баллами. Забила команда 4 мяча при всего лишь 2 пропущенных в свои ворота.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три очка. Берлинцы переиграли ершистый «Хоффенхайм» (2:1).

    При этом до того команда дала бой «РБ Лейпцигу» (0:0). А вот «Санкт-Паули» берлинцы переиграли с минимальным счетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Унион» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Унион» не проигрывал в 6 своих последних поединках. Да и проблемы с реализацией никуда не запропастились.

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    Плюс оборона команды действует весьма монолитно. В трех последних поединках она дала результативный сбой лишь один раз.

    При этом «Унион» не проигрывает «жеребятам» уже 4 года. Да и в нынешней диспозиции берлинцы явно способны разжиться баллами.

    Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Cвои шансы берлинцы наверняка поищут в контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Унион» уже 4 года не проигрывает «жеребятам»

    • Берлинцы в среднем забивают аккурат гол за матч

    • «Боруссия» М в среднем пропускает 2 мяча за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» М — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.75 и 1.95.

    Прогноз: Номинальные хозяева имеют весьма приличный подбор атакующих исполнителей.

    «Боруссия» М наверняка постарается подняться повыше в таблице, да и пора бы Плеа проявить свои лучшие качества.

    Ставка: Победа «Боруссии» М за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.85

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    «Боруссия» М — «Унион»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 28.09.2024. Прогнозы на футбол. «Жеребята» забодают «Унион»
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