Боруссия М
Унион
«Боруссия» М
Турнирное положение: «Боруссия» М в новом сезоне ставит задачу пободаться за зону еврокубков. Вот только на текущий момент команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.
При этом «Боруссия» М в среднем пропускает ровно 2 гола за матч — 8 мячей. А вот забить команде удалось лишь 5 раз в чемпионате.
Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела коллизию. «Боруссия» М уступила «Айнтрахту» Фр (0:2).
При этом «Боруссия» М до того уступила еще и «Штутгарту» (1:3). А вот победа над скромным «Бохумом» вышла уверенной (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках гладбахцы настреляли 8 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Франк Онора, Йонас Омлин — травмированы.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «жеребятам» явно не хватает пресловутой монолитности. Да и Алассан Плеа все никак не наберет свои лучшие кондиции.
Поединки с «Унионом» для команды традиционно складываются неудачно. В четырех очных встречах «Боруссия» М проиграла 4 раза при одном паритете.
Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Жеребятам» с их потенциалом не к лицу пасти задних.
«Унион»
Турнирное положение: Берлинцы явно поборются за попадание в еврокубки. По итогам 4 стартовых туров команда находится на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Унион» в новом чемпионате разжился 8 зачетными баллами. Забила команда 4 мяча при всего лишь 2 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три очка. Берлинцы переиграли ершистый «Хоффенхайм» (2:1).
При этом до того команда дала бой «РБ Лейпцигу» (0:0). А вот «Санкт-Паули» берлинцы переиграли с минимальным счетом.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Унион» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 2 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Унион» не проигрывал в 6 своих последних поединках. Да и проблемы с реализацией никуда не запропастились.
Плюс оборона команды действует весьма монолитно. В трех последних поединках она дала результативный сбой лишь один раз.
При этом «Унион» не проигрывает «жеребятам» уже 4 года. Да и в нынешней диспозиции берлинцы явно способны разжиться баллами.
Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Cвои шансы берлинцы наверняка поищут в контратаках.
Статистика для ставок
- «Унион» уже 4 года не проигрывает «жеребятам»
- Берлинцы в среднем забивают аккурат гол за матч
- «Боруссия» М в среднем пропускает 2 мяча за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» М — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.75 и 1.95.
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Прогноз: Номинальные хозяева имеют весьма приличный подбор атакующих исполнителей.
«Боруссия» М наверняка постарается подняться повыше в таблице, да и пора бы Плеа проявить свои лучшие качества.
Ставка: Победа «Боруссии» М за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.85