ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Леонид СлуцкийНа расстоянии вытянутой руки. Слуцкий и «Шанхай Шэньхуа» рвутся к чемпионству Белал МухаммадТемная глава в истории UFC. Безликие чемпионы портят наследие Макгрегора и Сен-Пьера Энцо МарескаЭнцо Мареска — одна из пяти причин, по которым «Челси» ждет трудный сезон
    Все новости спорта

    Без голепада не обойтись?

    «Пеньяроль» — «Фламенго». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Кубок Либертадорес, 27 сентября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Пеньяроль» — «Фламенго»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Давид Луис
    27 сентября в 1/4 финала Кубка Либертадорес по футболу сыграют «Пеньяроль» и «Фламенго». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пеньяроль» — «Фламенго», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Пеньяроль»

    Турнирное положение: «Пеньяроль» сражается за чемпионство в Уругвае. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Пеньяроль» лишь на 2 очка отстает от лидера. Причем в 4 турах команде удалось набрать 10 очков.

    Последние матчи: минувший тур чемпионата «Пеньяроль» провел удачно. Команда учинила разгром «Серро» (5:0).

    А вот до того «Пеньяроль» минимально одолел «Фламенго». Да и «Рампла Хуниорс» был уверенно обыгран (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих матчах она забила 12 мячей при 1 пропущенном в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: уругвайцы нынче на ходу. В 4 своих последних матчах команда добыла победы.

    Матчи против «Фламенго» для команды традиционно складываются удачно. Из трех очных поединков «Пеньяроль» выиграл 2 раза при одном паритете.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться добить бразильцев. Да и «Фламенго» уругвайцы еще не проигрывали ни разу.

    «Фламенго»

    Турнирное положение: «Фламенго» сражается за самые высокие места. На текущий момент команда находится на 4 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Фламенго» отстает от лидера чемпионата Бразилии на 11 очков. Да и забивает команда в среднем менее 2 голов за матч — 42 мяча.

  • Энцо Мареска — одна из пяти причин, по которым «Челси» ждет трудный сезон
  • Лондонский клуб ждет очередная непростая кампания — и вот почему
  • Вчера

    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда не сумела добыть очки. «Фламенго» с боем уступил «Гремио» (2:3).

    До того команда с минимальным счетом уступила «Пеньяролю». А вот в поединке с «Васко да Гамой» она подписала мировую (1:1).

    Вообще же, «Фламенго» в 5 своих последних матчах победил 1 раз. Забила в них команда 5 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Эвертон, Педро, Матиас Винья — травмированы.

    Состояние команды: на данном этапе команда не блещет стабильностью результатов. При этом «Фламенго» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    При этом бразильцы сдаваться явно собираются. «Фламенго» способен выдать отдельный качественный поединок.

    Причем «Фламенго» за три очных встречи еще ни разу не забил в ворота «Пеньяроля». А вот в нынешней диспозиции нужно обыграть уругвайцев, и, по возможности, с разницей в два мяча.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Ничего другого бразильскому клубу банально не остается.

    Статистика для ставок

    • Уругвайцы выиграли в 4 своих последних поединках

    • «Фламенго» не побеждает в 3 матчах кряду

    • «Пеньяроль» в 4 турах своего чемпионата пропустил всего 1 мяч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.25 и 1.57.

    Прогноз: Бразильцы не намерены сдаваться, и наверняка будут действовать максимально активно.

    «Фламенго» способен прибавить в плане реализации, да и уругвайцы явно не лыком шиты.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.

    Ставка: Ничья за 3.10

    Ещё прогнозы на спорт
    1.94
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Урал — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Волгарь — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Лада — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч АЗ Алкмаар — Эльфсборг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Жирона — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Арсенал — Болтон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Твенте
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Барселона — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Пеньяроль» — «Фламенго»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 27.09.2024. Прогнозы на футбол. Без голепада не обойтись?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры