«Пеньяроль»
Турнирное положение: «Пеньяроль» сражается за чемпионство в Уругвае. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Пеньяроль» лишь на 2 очка отстает от лидера. Причем в 4 турах команде удалось набрать 10 очков.
Последние матчи: минувший тур чемпионата «Пеньяроль» провел удачно. Команда учинила разгром «Серро» (5:0).
А вот до того «Пеньяроль» минимально одолел «Фламенго». Да и «Рампла Хуниорс» был уверенно обыгран (4:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих матчах она забила 12 мячей при 1 пропущенном в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: уругвайцы нынче на ходу. В 4 своих последних матчах команда добыла победы.
Матчи против «Фламенго» для команды традиционно складываются удачно. Из трех очных поединков «Пеньяроль» выиграл 2 раза при одном паритете.
Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться добить бразильцев. Да и «Фламенго» уругвайцы еще не проигрывали ни разу.
«Фламенго»
Турнирное положение: «Фламенго» сражается за самые высокие места. На текущий момент команда находится на 4 строчке турнирной таблицы.
Причем «Фламенго» отстает от лидера чемпионата Бразилии на 11 очков. Да и забивает команда в среднем менее 2 голов за матч — 42 мяча.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда не сумела добыть очки. «Фламенго» с боем уступил «Гремио» (2:3).
До того команда с минимальным счетом уступила «Пеньяролю». А вот в поединке с «Васко да Гамой» она подписала мировую (1:1).
Вообще же, «Фламенго» в 5 своих последних матчах победил 1 раз. Забила в них команда 5 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Эвертон, Педро, Матиас Винья — травмированы.
Состояние команды: на данном этапе команда не блещет стабильностью результатов. При этом «Фламенго» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч.
При этом бразильцы сдаваться явно собираются. «Фламенго» способен выдать отдельный качественный поединок.
Причем «Фламенго» за три очных встречи еще ни разу не забил в ворота «Пеньяроля». А вот в нынешней диспозиции нужно обыграть уругвайцев, и, по возможности, с разницей в два мяча.
Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Ничего другого бразильскому клубу банально не остается.
Статистика для ставок
- Уругвайцы выиграли в 4 своих последних поединках
- «Фламенго» не побеждает в 3 матчах кряду
- «Пеньяроль» в 4 турах своего чемпионата пропустил всего 1 мяч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.25 и 1.57.
- 2.35Манчестер Юнайтед — Твенте: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.78Арсенал — Болтон: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.90Барселона — Хетафе: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Бразильцы не намерены сдаваться, и наверняка будут действовать максимально активно.
«Фламенго» способен прибавить в плане реализации, да и уругвайцы явно не лыком шиты.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.
Ставка: Ничья за 3.10