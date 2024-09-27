27 сентября в 1/4 финала Кубка Либертадорес по футболу сыграют «Пеньяроль» и «Фламенго». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пеньяроль» — «Фламенго», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Пеньяроль»

Турнирное положение: «Пеньяроль» сражается за чемпионство в Уругвае. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Пеньяроль» лишь на 2 очка отстает от лидера. Причем в 4 турах команде удалось набрать 10 очков.

Последние матчи: минувший тур чемпионата «Пеньяроль» провел удачно. Команда учинила разгром «Серро» (5:0).

А вот до того «Пеньяроль» минимально одолел «Фламенго». Да и «Рампла Хуниорс» был уверенно обыгран (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих матчах она забила 12 мячей при 1 пропущенном в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: уругвайцы нынче на ходу. В 4 своих последних матчах команда добыла победы.

Матчи против «Фламенго» для команды традиционно складываются удачно. Из трех очных поединков «Пеньяроль» выиграл 2 раза при одном паритете.

Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться добить бразильцев. Да и «Фламенго» уругвайцы еще не проигрывали ни разу.

«Фламенго»

Турнирное положение: «Фламенго» сражается за самые высокие места. На текущий момент команда находится на 4 строчке турнирной таблицы.

Причем «Фламенго» отстает от лидера чемпионата Бразилии на 11 очков. Да и забивает команда в среднем менее 2 голов за матч — 42 мяча.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда не сумела добыть очки. «Фламенго» с боем уступил «Гремио» (2:3).

До того команда с минимальным счетом уступила «Пеньяролю». А вот в поединке с «Васко да Гамой» она подписала мировую (1:1).

Вообще же, «Фламенго» в 5 своих последних матчах победил 1 раз. Забила в них команда 5 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Эвертон, Педро, Матиас Винья — травмированы.

Состояние команды: на данном этапе команда не блещет стабильностью результатов. При этом «Фламенго» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч.

При этом бразильцы сдаваться явно собираются. «Фламенго» способен выдать отдельный качественный поединок.

Причем «Фламенго» за три очных встречи еще ни разу не забил в ворота «Пеньяроля». А вот в нынешней диспозиции нужно обыграть уругвайцев, и, по возможности, с разницей в два мяча.

Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Ничего другого бразильскому клубу банально не остается.

Статистика для ставок

Уругвайцы выиграли в 4 своих последних поединках

«Фламенго» не побеждает в 3 матчах кряду

«Пеньяроль» в 4 турах своего чемпионата пропустил всего 1 мяч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.25 и 1.57.

Прогноз: Бразильцы не намерены сдаваться, и наверняка будут действовать максимально активно.

«Фламенго» способен прибавить в плане реализации, да и уругвайцы явно не лыком шиты.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.

Ставка: Ничья за 3.10