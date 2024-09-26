Знамя Труда
Арсенал Тула
«Знамя Труда»
Турнирное положение: Эта команда ни на что не претендует во второй лиге. После 24 туров команда занимает 13 место в турнирной таблице группы Б второго дивизиона.
При этом «Знамя Труда» в 24 поединках сумел отличиться всего 22 точными ударами. А вот пропускает команда в среднем меньше 2 голов за матч — 40 мячей.
Знамя Труда — Арсенал Тула: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела коллизию. «Знамя Труда» минимально уступил «Иркутску».
До того команда потерпела поражение от «Спартака-2» (0:2). Да и поединок с «Зенитом-2» завершился коллизией (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Знамя Труда» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: ореховозуевцы едва ли способны выгодно проявить себя на фоне представителя первой лиги. Вот только в 3 своих последних матчах команда не забила ни разу.
И уж точно «Знамя Труда» постарается не удалить в грязь лицом перед туляками. Да и оппонент явно сыграет не в оптимальном кадровом сочетании.
Нет сомнений, что ореховозуевцы будут больше заботиться о надежности своих тылов. По подбору игроков команда выглядит скромно.
«Арсенал» Тула
Турнирное положение: Туляки на всех парах несутся в РПЛ. При этом по итогам первых 11 туров команда находится на 1 месте в лучшей лиге мира.
Причем «Арсенал» Тула слабо действует в плане реализации. В 11 матчах команда отправила лишь 10 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда Александра Сторожука добыла один балл. Туляки разошлись миром с «Балтикой» (0:0).
До того команда минимально одолела «Урал». А вот поединок с «Торпедо» завершился боевой ничьей (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» Тула победил 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Красноярцы постепенно прибавляют после неудачного старта в первенстве. При этом оборона дала результативный сбой лишь 4 раза в 11 матчах.
При этом «Арсенал» Тула явно сыграет не в оптимальном составе. Свой шанс от Сторожука получит несколько резервистов.
«Канониры» не пропускали в 2 своих последних поединках. Вот только в них туляки отличились всего одним точным ударом.
Номинальные гости способны добиться результата малой кровью. Да и тульская молодежь мотивирована проявить свои лучшие качества.
Статистика для ставок
- «Арсенал» Тула не пропускал в 2 своих последних матчах
- «Знамя Труда» в среднем пропускает менее 2 голов за матч
- Ореховозуевцы проиграли и не забивали в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» Тула — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.25, а победа оппонента — в скромные 6.97.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно одинаковыми коэффициентами — 1.86 и 1.86.
- 2.35Манчестер Юнайтед — Твенте: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.78Арсенал — Болтон: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.90Барселона — Хетафе: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Туляки в любом кадровом сочетании явно будут действовать первым номером.
Номинальные хозяева не забивали в трех своих последних поединках, да и «канониры» выглядят на голову сильнее.
Ставка: Фора «Арсенала» Тула -1.5 за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.97