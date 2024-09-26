26 сентября в 1/4 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Знамя Труда» и «Арсенал» Тула. Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Знамя Труда» — «Арсенал» Тула, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Знамя Труда»

Турнирное положение: Эта команда ни на что не претендует во второй лиге. После 24 туров команда занимает 13 место в турнирной таблице группы Б второго дивизиона.

При этом «Знамя Труда» в 24 поединках сумел отличиться всего 22 точными ударами. А вот пропускает команда в среднем меньше 2 голов за матч — 40 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела коллизию. «Знамя Труда» минимально уступил «Иркутску».

До того команда потерпела поражение от «Спартака-2» (0:2). Да и поединок с «Зенитом-2» завершился коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Знамя Труда» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: ореховозуевцы едва ли способны выгодно проявить себя на фоне представителя первой лиги. Вот только в 3 своих последних матчах команда не забила ни разу.

И уж точно «Знамя Труда» постарается не удалить в грязь лицом перед туляками. Да и оппонент явно сыграет не в оптимальном кадровом сочетании.

Нет сомнений, что ореховозуевцы будут больше заботиться о надежности своих тылов. По подбору игроков команда выглядит скромно.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: Туляки на всех парах несутся в РПЛ. При этом по итогам первых 11 туров команда находится на 1 месте в лучшей лиге мира.

Причем «Арсенал» Тула слабо действует в плане реализации. В 11 матчах команда отправила лишь 10 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда Александра Сторожука добыла один балл. Туляки разошлись миром с «Балтикой» (0:0).

До того команда минимально одолела «Урал». А вот поединок с «Торпедо» завершился боевой ничьей (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» Тула победил 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Красноярцы постепенно прибавляют после неудачного старта в первенстве. При этом оборона дала результативный сбой лишь 4 раза в 11 матчах.

При этом «Арсенал» Тула явно сыграет не в оптимальном составе. Свой шанс от Сторожука получит несколько резервистов.

«Канониры» не пропускали в 2 своих последних поединках. Вот только в них туляки отличились всего одним точным ударом.

Номинальные гости способны добиться результата малой кровью. Да и тульская молодежь мотивирована проявить свои лучшие качества.

Статистика для ставок

«Арсенал» Тула не пропускал в 2 своих последних матчах

«Знамя Труда» в среднем пропускает менее 2 голов за матч

Ореховозуевцы проиграли и не забивали в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» Тула — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.25, а победа оппонента — в скромные 6.97.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно одинаковыми коэффициентами — 1.86 и 1.86.

Прогноз: Туляки в любом кадровом сочетании явно будут действовать первым номером.

Номинальные хозяева не забивали в трех своих последних поединках, да и «канониры» выглядят на голову сильнее.

Ставка: Фора «Арсенала» Тула -1.5 за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.97