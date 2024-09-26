Сельта
Атлетико
«Сельта»
Турнирное положение: «Сельта» по итогам шести туров Ла Лиги находится в середине турнирной таблицы, занимая девятую позицию.
Команда набрала девять баллов, отставая от зоны еврокубков только на два очка, а также опережая зону вылета на четыре пункта.
Сельта — Атлетико: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура Ла Лиги «Сельта» на чужом поле проиграла «Атлетику» (1:3).
Это поражение прервало стало для галисийского коллектива третьим в четырех последних поединках, которые пришлись на испанское первенство.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: травмированы — де ла Торре, Ристич, Мингеса, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних играх (все — в рамках Ла Лиги), «Сельта» выиграла лишь раз при трех поражениях.
Это свидетельствует о плохой форме хозяев, но фактор своего поля, где в последних 11-ти матчах они не проиграли, позволяет им рассчитывать хотя бы на ничью.
Яго Аспас, Борха Иглесиас — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге нового сезона с тремя голами.
«Атлетико»
Турнирное положение: «Атлетико» после шести стартовых поединков испанского первенства набрал 12 очков.
Команда замыкает зону Лиги чемпионов, опережая ближайшего преследователя лишь на один балл, и отставая от лидера «Барселоны» на шесть пунктов.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура Ла Лиги клуб на чужом поле сыграл вничью с «Райо Вальекано» (1:1).
Эта мировая прервало победную серию мадридцев в три поединка, которые также пришлись на чемпионат Испании.
Не сыграют: травмированы — Барриос, Лемар, Аспиликуэта, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 12-ти последних матчах (в официальных в разных турнирах, а также товарищеских) «Атлетико» ни разу не проиграл при девяти победах и трех ничьих.
Это свидетельствует о хорошей форме гостей, которые при этом превосходят соперника в классе, так что у них высокие шансы на три очка.
Конор Галлахер, Антуан Гризманн и Маркос Льоренте — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге нового сезона с двумя голами.
Статистика для ставок
- в пяти последних матчах «Сельты» забивали больше 3,5 голов
- в девяти последних матчах «Сельты» забивали обе команды и больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Атлетико» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.75, победа «Сельты» — в 3.95.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.72 и 2.15.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости выиграли. Так было и в шести из восьми их последних выездных поединков.
При этом в трех из четырех последних матчей хозяева проиграли.
Ставка: «Атлетико» победит за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и больше 2,5 голов, ведь в девяти последних матчах «Сельты» было именно так.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.07