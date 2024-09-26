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    Сельта — Атлетико: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 1.95. 26.09.2024

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    Прогноз и ставки на «Сельта» — «Атлетико»
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    Антуан Гризманн
    26 сентября в 7-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Сельта» и «Атлетико». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сельта» — «Атлетико», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 26 Сентября 2024 года

    Сельта

  • Виго
    •  Сельта 22:00 Атлетико

    Атлетико

  • Мадрид
    •

    «Сельта»

    Турнирное положение: «Сельта» по итогам шести туров Ла Лиги находится в середине турнирной таблицы, занимая девятую позицию.

    Команда набрала девять баллов, отставая от зоны еврокубков только на два очка, а также опережая зону вылета на четыре пункта.

    Сельта — Атлетико: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура Ла Лиги «Сельта» на чужом поле проиграла «Атлетику» (1:3).

    Это поражение прервало стало для галисийского коллектива третьим в четырех последних поединках, которые пришлись на испанское первенство.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — де ла Торре, Ристич, Мингеса, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних играх (все — в рамках Ла Лиги), «Сельта» выиграла лишь раз при трех поражениях.

    Это свидетельствует о плохой форме хозяев, но фактор своего поля, где в последних 11-ти матчах они не проиграли, позволяет им рассчитывать хотя бы на ничью.

    Яго Аспас, Борха Иглесиас — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге нового сезона с тремя голами.

    «Атлетико»

    Турнирное положение: «Атлетико» после шести стартовых поединков испанского первенства набрал 12 очков.

    Команда замыкает зону Лиги чемпионов, опережая ближайшего преследователя лишь на один балл, и отставая от лидера «Барселоны» на шесть пунктов.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура Ла Лиги клуб на чужом поле сыграл вничью с «Райо Вальекано» (1:1).

    Эта мировая прервало победную серию мадридцев в три поединка, которые также пришлись на чемпионат Испании.

    Не сыграют: травмированы — Барриос, Лемар, Аспиликуэта, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 12-ти последних матчах (в официальных в разных турнирах, а также товарищеских) «Атлетико» ни разу не проиграл при девяти победах и трех ничьих.

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    Это свидетельствует о хорошей форме гостей, которые при этом превосходят соперника в классе, так что у них высокие шансы на три очка.

    Конор Галлахер, Антуан Гризманн и Маркос Льоренте — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге нового сезона с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах «Сельты» забивали больше 3,5 голов

    • в девяти последних матчах «Сельты» забивали обе команды и больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Атлетико» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.75, победа «Сельты» — в 3.95.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.72 и 2.15.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости выиграли. Так было и в шести из восьми их последних выездных поединков.

    При этом в трех из четырех последних матчей хозяева проиграли.

    Ставка: «Атлетико» победит за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и больше 2,5 голов, ведь в девяти последних матчах «Сельты» было именно так.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.07

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    «Сельта» — «Атлетико»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 26.09.2024. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Сельта» беспроигрышную серию «Атлетико»?
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