24 сентября в 1/4 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Амкар» и «Черноморец» Нв. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Амкар» — «Черноморец», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Амкар»

Турнирное положение: Пермяки бьются за 1 место в дивизионе Б второй лиги. После 22 туров команда занимает 2 место в турнирной таблице.

При этом «Амкар» в 22 поединках сумел разжиться 14 викториями. А вот забивает команда в среднем более гола за матч — 31 мяч.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три очка. «Амкар» с минимальным счетом переиграл «Урал-2».

До того команда расписала паритет с кировским «Динамо» (1:1). А вот «Рубину-2» пермяки уступили по всем статьям (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Амкар» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: пермяки в среднем пропускают менее гола за матч. Да и в нынешнем первенстве команда проиграла трижды.

Матчи с «моряками» для команды традиционно складываются удачно. «Амкар» выиграл в обоих очных поединках.

Нет сомнений, что пермяки постараются дать бой полпреду первой лиги. В составе команды имеется несколько опытных исполнителей приличного уровня.

«Черноморец»

Турнирное положение: «Моряки» сражаются за попадание в стыки. При этом по итогам 11 туров первой лиги команда находится на 4 месте.

Причем «Черноморец» Нв не столь мощно действует в плане реализации. В 11 матчах команда наколотила 15 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. «Моряки» переиграли крепкий «Ротор» (2:1).

До того команда одолела еще и «Енисей» (2:1). Да и поединок с КАМАЗом сложился для «моряков» удачно (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Черноморец» Нв победил 3 раза. В этих матчах игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда Олега Василенко выглядит весьма симпатично. Победная серия «моряков» составляет уже три матча.

Вот только «Черноморец» Нв выиграл всего в 5 матче первенства. Да и в свои ворота команда пропустила уже 15 мячей.

Под руководством Василенко новороссийцы заметно прибавляют. Да и по своему потенциалу «морякам» место в стыках.

И уж точно «Черноморец» Нв вряд ли сыграет в оптимальном составе. Коуч «моряков» явно проведет некоторую ротацию.

Статистика для ставок

«Черноморец» Нв выиграл в 3 своих последних поединках

«Амкар» в среднем пропускает менее гола за матч

Пермяки в обоих очных поединках одолели «моряков»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Амкар» — неочевидный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.61. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 2.61.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.21 и 1.62.

Прогноз: «Моряки» нынче выглядят заметно предпочтительнее полпреда второго дивизиона.

Номинальные гости проводят весьма продуктивный цикл, да и соперник имеет некоторые сложности в плане реализации.

Ставка: Победа «Черноморца» Нв за 2.61.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.21