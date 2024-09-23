23 сентября в 6-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Бетис» и «Мальорка». Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бетис» — «Мальорка», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бетис»

Турнирное положение: после пяти туров «Бетис» идет на 9-м месте в таблице Примеры с 8 очками.

Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата команда Мануэля Пеллегрини победила на своем поле «Хетафе» со счетом 2:1. Дублем отметился аргентинский полузащитник Джованни Ло Чельсо. На протяжении всего матча «огурцы» контролировали ход игры и одержали заслуженную победу.

Ранее «Бетис» дома обыграл «Леганес» (2:0) и уступил «Реалу» (0:2).

Не сыграют: травмированы Иско, Вильям Карвальо, Хонни и Марк Бартра.

Состояние команды: в двух последних турах «Бетис» одержал две победы, но игра команды оставляет желать лучшего. Шесть очков были взяты «на тоненького», без особого запаса прочности. Не стоит забывать о серьезных потерях в составе, особенно чувствуется отсутствие Иско.

«Мальорка»

Турнирное положение: сейчас «Мальорка» располагается в таблице Ла Лиги с 8 очками на 11-й позиции.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в пятом туре команда одержала победу над «Реалом Сосьедад» со счетом 1:0. Игра получилась равной, но все решил гол с пенальти в конце первого тайма в исполнении Абдона Пратса. После него «Мальорка» закрылась и ничего не дала сделать сопернику.

До этого «Мальорка» уступила дома «Вильярреалу» (1:2) и выиграла в гостях у «Леганеса» (1:0).

Не сыграют: травмированы Маффео и Ван дер Хейден.

Состояние команды: подопечные Якобо Аррасате довольно неплохо смотрятся в этом сезоне. У команды есть свой собственный стиль, пусть он не особо яркий, но тренерский почерк очень чувствуется. Состав у «Мальорки» сейчас подобрался неплохой и есть выбор футболистов, который грамотно варьирует Аррасате в зависимости от тактической схемы.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Мальорка» на своем поле проиграла со счетом 0:1

Матч в Севилье завершился победой «Бетиса» (2:0)

В позапрошлом сезоне обе игры остались за «Бетисом» (2:1, 1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Бетиса» дают 1,95, а на «Мальорку» — 4,80, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,53, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,60.

Прогноз: пусть «Бетис» и играет на своем поле, но, по нашему мнению, не будет фаворитом в этой встрече. У команды есть серьезные потери в каждой линии, что скажется на характере игры. «Мальорке» привычно играть «вторым» номером и она будет ждать ошибки соперника.

Ставка: «Мальорка» не проиграет за 1,91.

Прогноз: также можно немного рискнуть и взять такой вариант.

Ставка: победа «Мальорки» с форой 0 за 3,30.