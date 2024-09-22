22 сентября в 5-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Монако» и «Гавр». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монако» — «Гавр», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Монако»

Турнирное положение: Монегаски начали чемпионат довольно успешно. В первых 3 турах Лиги 1 они набрали 7 очков.

При этом «Монако» сейчас находится на 3 месте турнирной таблицы. Да и настреляли монегаски 7 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: минувший тур принес команде три зачетных пункта. «Монако» уверенно обыграл «Осер» (3:0).

После того команда удачно стартовала в Лиге чемпионов. Монегаскам удалось переиграть «Барселону» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. При этом в этих поединках «Монако» настрелял 9 мячей при всего 2 пропущенных.

Не сыграют: Радослав Маецкий — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: по игре монегаски смотрятся весьма солидно. Команда явно намеревается бросить перчатку вызова непотопляемому ПСЖ.

Поединки против «Гавра» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Монако» выиграл 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что на своем поле команда будет максимально активна в атаке. Да и мотивация впервые за 11 лет одолеть «Гавр» у монегасков огромная.

«Гавр»

Турнирное положение: «Гавр» в новом чемпионате стартовал относительно успешно. В первых 4 турах команда набрала 6 очков.

Причем «Гавр» нынче пребывает на 9 строчке турнирной таблицы. Да и забила команда 6 мячей в 4 поединках французского чемпионата.

Последние матчи: предыдущий тур команда не запишет себе в актив. «Гавр» был бит «Тулузой» (0:2).

До того команда справилась с «Осером» (3:1). Да и победа над «Сент-Этьеном» получилась уверенной (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Гавр» разжился 2 викториями. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 13 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: до последней коллизии «Гавр» дважды победил. А вот оборона команды ошибается слишком часто.

При этом «Гавр» явно способен избежать привычной для себя борьбы за выживание. Команда Далера Кузяева может окопаться в середняках лиги.

В прошлом сезоне команда дважды подписала мировую с монегасками. В первом круге была зафиксирована сухая ничья, во втором — 1:1.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут цепляться за очки. Да и оппонент вряд ли успеет полноценно восстановиться после изнурительного матча Лиги чемпионов.

Статистика для ставок

Монегаски выиграли в 2 своих последних поединках

«Гавр» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

«Монако» уже 11 лет не побеждал «Гавр»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 5.35, а победа оппонента — в скромные 8.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.64 и 2.48.

Прогноз: Монегаски весьма выгодно смотрелись в своих последних поединках.

«Гавр» крайне слабо выглядит в плане надежности своих тылов, да и оппонент смотрится монолитнее.

Ставка: Фора «Монако» -1.5 за 2.09.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировую.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.59