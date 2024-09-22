ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак»9-й тур РПЛ. Кечинов ставит на «Спартак», Тарханов видит игру в столичном дерби равной Килиан Мбаппе«Реал» — «Эспаньол». Онлайн Игорь Дивеев«Рубин» — ЦСКА. Онлайн
    Все новости спорта

    Уверенная виктория монегасков?

    «Монако» — «Гавр». Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, Лига 1, 22 сентября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на Монако Прогнозы на Гавр Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Монако» — «Гавр»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Головин
    22 сентября в 5-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Монако» и «Гавр». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монако» — «Гавр», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 22 Сентября 2024 года

    Монако

  • Монако
    •  Монако 16:00 Гавр

    Гавр

  • Франция. Лига 1
    •

    «Монако»

    Турнирное положение: Монегаски начали чемпионат довольно успешно. В первых 3 турах Лиги 1 они набрали 7 очков.

    При этом «Монако» сейчас находится на 3 месте турнирной таблицы. Да и настреляли монегаски 7 мячей в ворота соперников.

    Монако — Гавр: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур принес команде три зачетных пункта. «Монако» уверенно обыграл «Осер» (3:0).

    После того команда удачно стартовала в Лиге чемпионов. Монегаскам удалось переиграть «Барселону» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. При этом в этих поединках «Монако» настрелял 9 мячей при всего 2 пропущенных.

    Не сыграют: Радослав Маецкий — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: по игре монегаски смотрятся весьма солидно. Команда явно намеревается бросить перчатку вызова непотопляемому ПСЖ.

    Поединки против «Гавра» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Монако» выиграл 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что на своем поле команда будет максимально активна в атаке. Да и мотивация впервые за 11 лет одолеть «Гавр» у монегасков огромная.

    «Гавр»

    Турнирное положение: «Гавр» в новом чемпионате стартовал относительно успешно. В первых 4 турах команда набрала 6 очков.

    Причем «Гавр» нынче пребывает на 9 строчке турнирной таблицы. Да и забила команда 6 мячей в 4 поединках французского чемпионата.

  • Время юных. Ставка «Барселоны» на молодежь окупается, но надолго ли?
  • Редко бывает, чтобы элитный клуб был настолько зависим от молодых футболистов, пусть даже и сенсационно талантливых
  • 19/09/2024

    • Последние матчи: предыдущий тур команда не запишет себе в актив. «Гавр» был бит «Тулузой» (0:2).

    До того команда справилась с «Осером» (3:1). Да и победа над «Сент-Этьеном» получилась уверенной (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Гавр» разжился 2 викториями. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 13 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: до последней коллизии «Гавр» дважды победил. А вот оборона команды ошибается слишком часто.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    При этом «Гавр» явно способен избежать привычной для себя борьбы за выживание. Команда Далера Кузяева может окопаться в середняках лиги.

    В прошлом сезоне команда дважды подписала мировую с монегасками. В первом круге была зафиксирована сухая ничья, во втором — 1:1.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут цепляться за очки. Да и оппонент вряд ли успеет полноценно восстановиться после изнурительного матча Лиги чемпионов.

    Статистика для ставок

    • Монегаски выиграли в 2 своих последних поединках

    • «Гавр» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

    • «Монако» уже 11 лет не побеждал «Гавр»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 5.35, а победа оппонента — в скромные 8.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.64 и 2.48.

    Прогноз: Монегаски весьма выгодно смотрелись в своих последних поединках.

    «Гавр» крайне слабо выглядит в плане надежности своих тылов, да и оппонент смотрится монолитнее.

    Ставка: Фора «Монако» -1.5 за 2.09.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировую.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.59

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Сибирь — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Акрон — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Медведев — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Чжан — Беллуччи
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Металлург — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Шинник — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Сокол — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Вальядолид — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Алькарас — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Зенит — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вердер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Монако» — «Гавр»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 22.09.2024. Прогнозы на футбол. Уверенная виктория монегасков?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры