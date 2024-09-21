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    Продолжится ли победная серия «Астон Виллы»?

    «Астон Вилла» — «Вулверхэмптон». Ставка (к. 1.93) и прогноз на футбол, английская Премьер-лига, 21 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Вулверхэмптон»
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    Унаи Эмери
    21 сентября в 5-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Вулверхэмптон». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Астон Вилла» — «Вулверхэмптон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: «Астон Вилла» по итогам четырех туров АПЛ находится в зоне еврокубков, занимая пятую позицию.

    Команда Унаи Эмери лишь по дополнительным показателям отстает от зоны Лиги чемпионов (четвертое место), а также на три очка отстает от лидера «Манчестер Сити».

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого тура основного раунда Лиги чемпионов клуб на выезде разгромил «Янг Бойз» (3:0).

    Перед этим в рамках третьего тура английской Премьер-лиги «Вилланы» на своем поле драматично обыграли «Эвертон» (3:2), уступая по ходу игры 0:2.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Камара, Кэш, Мингс, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Астон Вилла» выиграла.

    Это говорит о хорошей форме коллектива, что вкупе с фактором своего поля сулит бирмингемцам отличные шансы на очередной успех и три очка.

    Джон Дуран — лучший бомбардиры команды в АПЛ нового сезона с тремя голами.

    «Вулверхэмптон»

    Турнирное положение: «Вулверхэмптон» после четырех стартовых туров английского первенства набрал только один балл.

    Команда занимает 18-ю строчку в зоне вылета, отставая на один пункт от безопасной 17-й позиции, тогда как у двух ее преследователей пока нет очков в активе.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего раунда Кубка английской Лиги клуб на чужом поле проиграл «Брайтону» (2:3).

    Это поражение стало для коллектива вторым кряду — перед этим в четвертом туре Премьер-лиги он потерпел домашнее поражение от «Ньюкасла» (1:2).

    Не сыграют: травмированы — Аит-Нури, Траоре, Энсо Гонсалес, Саша Каладжич, Тоти Гомеш, Мёпийу, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках в разных английских турнирах «Вулверхэмптон» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

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    Это говорит о не лучших шансах гостей даже на ничью, не говоря уже о победе, особенно против соперника, который явно превосходит их классом.

    Четыре гола команды в новом сезоне АПЛ забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Астон Виллы» забивали больше 2,5 голов

    • в пяти из девяти последних матчей «Астон Виллы» хотя бы одна команда не забивала

    • в четырех из пяти последних матчей «Вулвз» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.60. Ничья — в 4.50, победа «Вулверхэмптона» — в 5.40.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.40.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяева не проиграли. При этом в данных поединках было забито больше 2,5 голов.

    При этом в трех последних матчах гости не выиграли, а в двух из них было забито больше 2,5 голов.

    Ставка: «Астон Вилла» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 1.93.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти их последних матчей.

    Ставка: «Астон Вилла» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.17

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    «Астон Вилла» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 21.09.2024. Прогнозы на футбол. Продолжится ли победная серия «Астон Виллы»?
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