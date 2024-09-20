20 сентября в 7-м туре чемпионата Азербайджана по футболу сыграют «Карабах» и «Нефтчи». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Карабах» — «Нефтчи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Карабах»

Турнирное положение: Агдамцы привычно ходят в главных фаворитах чемпионата Азербайджана. Между тем, ныне команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.

При этом «Карабах» прекрасно выглядит в атаке. В 5 матчах чемпионата команда отличилась уже 12 забитыми мячами.

Последние матчи: в минувшем туре команда смогла разжиться тремя зачетными баллами. «Карабах» нанес поражение «Сабаилу» (2:1).

При этом чуть ранее команда нанесла поражение «Зире» (3:1). А вот загребскому «Динамо» агдамцы уступили (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Карабах» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: агдамцы выиграли в 2 своих последних поединках. А вот до того у команды была трехматчевая пораженческая серия.

Матчи против «Нефтчи» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Карабах» выиграл все 5.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активны в атаке. Да и еще прибавить в плане реализации агдамцам вполне по силам.

«Нефтчи»

Турнирное положение: «Нефтчи» старт нынешнего чемпионата откровенно провалил. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Нефтчи» в 6 матчах чемпионата набрал всего 4 очка. А вот забила команда Романа Григорчука всего 2 мяча.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова уступила. «Нефтчи» пропустил два безответных мяча от «Зири».

А вот несколько раньше команда не смогла переиграть «Шамахы» (0:0). Да и поединок с «Аразом» принес лишь ничью (1:1).

В 5 своих последних матчах «Нефтчи» проиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 2 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Нефтчи» срочно нужно набирать очки. Да и кресло под Григорчуком уже шатается вовсю.

При этом «Нефтчи» имеет заметные сложности в плане реализации. Да и вообще, в игре бакинцев многое банально не клеится.

К тому же, «нефтяники» проиграли «Карабаху» в 7 последних очных поединках. Причем 4 последних встречи завершились для команды разгромными коллизиями.

Нет сомнений, что номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. К тому же оппонент является уж слишком серьезным раздражителем.

Статистика для ставок

«Карабах» в среднем забивает 2 гола за матч

«Нефтчи» забил всего 2 мяча в 6 матчах чемпионата

Агдамцы обыграли «Нефтчи» в 7 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Карабах» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.48, а победа оппонента — в скромные 4.79.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.42 и 2.75.

Прогноз: «Карабах» привычно сражается за чемпионский титул, и явно будет максимально активно атаковать.

Хозяева явно сильнее соперника, да и в последнее время традиционно успешно ему противостоят.

Ставка: Фора «Карабаха» -1.5 за 2.19.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.11