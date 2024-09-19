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    Трабзонцы начинают и выигрывают!

    Трабзонспор — Кайсериспор: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Трабзонспор» — «Кайсериспор»
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    «Трабзонспор»
    19 сентября в 3-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Трабзонспор» и «Кайсериспор». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Трабзонспор» — «Кайсериспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 19 Сентября 2024 года

    Трабзонспор

  • Трабзон
    •  Трабзонспор 20:00 Кайсериспор

    Кайсериспор

  • Кайсери
    •

    «Трабзонспор»

    Турнирное положение: Трабзонцы в новом сезоне стартовали весьма скромно. На данный момент они находятся на 13 месте турнирной таблицы.

    При этом «Трабзонспор» в 3 матчах забил всего 1 мяч в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный лишь однажды.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда снова сыграла вничью. Битва с «Бешикташем» завершилась обменом голами (1:1).

    А вот до того «Трабзонспор» не сумел переиграть «Эюпспор» (0:0). Правда, поединок с «Санкт-Галленом» завершился поражением в серии пенальти.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 1 раз. В этих поединках ее игроки отличились 2 мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Енис Дестан — травмирован. Эдин Вишча — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: у трабзонцев огромные проблемы в плане реализации. Да и дисквалификация Вишчи явно станет проблемой.

    Поединки против «Кайсериспора» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Трабзонспор» выиграл 2 раза при 3 коллизиях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и пора бы трабзонцам подтягиваться к группе лидеров.

    «Кайсериспор»

    Турнирное положение: Нынешний чемпионат команда начала крайне слабо. Сейчас она пребывает на 17 месте в турнирной таблице Суперлиги.

    Причем «Кайсериспор» в 3 стартовых матчах чемпионата Турции набрал всего 2 очка. Да и забить команде удалось всего 3 мяча.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда cнова не смогла победить. «Кайсериспор» подписал лишь мировую с «Эюпспором» (2:2).

    До того команда сыграла вничью с «Коньяспором» (0:0). А вот встреча с «Сивасспором» завершилась обидной коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Кайсериспор» проиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Кайсериспор» явно стартовал не так, как планировал. А вот пропустила команда 4 мяча в 3 матчах чемпионата.

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    При этом «Кайсериспор» явно обречен на борьбу за выживание в элите. Причем календарь в первых турах у команды был явно не самым сложным.

    Нет сомнений, гости постараются разжиться очками. Да и оппонент имеет заметные проблемы в плане реализации.

    Очевидно, что номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. «Кайсериспору» за счастье будет взять хотя бы балл.

    Статистика для ставок

    • «Кайсериспор» в среднем забивает гол за матч

    • Трабзонцы в 3 турах забили всего 1 мяч

    • «Трабзонспор» не побеждает в 7 матчах кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Трабзонспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 4.27, а победа оппонента — в скромные 5.14.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.72 и 2.25.

    Прогноз: Трабзонцы сражаются за высокие места, и явно не должны терять очки на ровном месте.

    «Трабзонспор» выглядит монолитнее соперника, и наверняка начнет матч максимально активно.

    Ставка: Победа «Трабзонспора» в 1 тайме за 2.14.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.54

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