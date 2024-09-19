Трабзонспор
Кайсериспор
«Трабзонспор»
Турнирное положение: Трабзонцы в новом сезоне стартовали весьма скромно. На данный момент они находятся на 13 месте турнирной таблицы.
При этом «Трабзонспор» в 3 матчах забил всего 1 мяч в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный лишь однажды.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда снова сыграла вничью. Битва с «Бешикташем» завершилась обменом голами (1:1).
А вот до того «Трабзонспор» не сумел переиграть «Эюпспор» (0:0). Правда, поединок с «Санкт-Галленом» завершился поражением в серии пенальти.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 1 раз. В этих поединках ее игроки отличились 2 мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: Енис Дестан — травмирован. Эдин Вишча — дисквалифицирован.
Состояние команды: у трабзонцев огромные проблемы в плане реализации. Да и дисквалификация Вишчи явно станет проблемой.
Поединки против «Кайсериспора» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Трабзонспор» выиграл 2 раза при 3 коллизиях.
Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и пора бы трабзонцам подтягиваться к группе лидеров.
«Кайсериспор»
Турнирное положение: Нынешний чемпионат команда начала крайне слабо. Сейчас она пребывает на 17 месте в турнирной таблице Суперлиги.
Причем «Кайсериспор» в 3 стартовых матчах чемпионата Турции набрал всего 2 очка. Да и забить команде удалось всего 3 мяча.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда cнова не смогла победить. «Кайсериспор» подписал лишь мировую с «Эюпспором» (2:2).
До того команда сыграла вничью с «Коньяспором» (0:0). А вот встреча с «Сивасспором» завершилась обидной коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Кайсериспор» проиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 9 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Кайсериспор» явно стартовал не так, как планировал. А вот пропустила команда 4 мяча в 3 матчах чемпионата.
При этом «Кайсериспор» явно обречен на борьбу за выживание в элите. Причем календарь в первых турах у команды был явно не самым сложным.
Нет сомнений, гости постараются разжиться очками. Да и оппонент имеет заметные проблемы в плане реализации.
Очевидно, что номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. «Кайсериспору» за счастье будет взять хотя бы балл.
Статистика для ставок
- «Кайсериспор» в среднем забивает гол за матч
- Трабзонцы в 3 турах забили всего 1 мяч
- «Трабзонспор» не побеждает в 7 матчах кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Трабзонспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 4.27, а победа оппонента — в скромные 5.14.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.72 и 2.25.
- 1.82Манчестер Сити — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 3.55ЦСКА — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.88Болонья — Шахтер Д: прогноз и ставкаСегодня в 19:45
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Прогноз: Трабзонцы сражаются за высокие места, и явно не должны терять очки на ровном месте.
«Трабзонспор» выглядит монолитнее соперника, и наверняка начнет матч максимально активно.
Ставка: Победа «Трабзонспора» в 1 тайме за 2.14.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих наколотят более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.54