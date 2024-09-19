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    Леганес — Атлетик: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.05. 19/09/2024 в 20:00

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    Нико Уильямс («Атлетик»)
    19 сентября в матче 7-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Леганес» и «Атлетик». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Леганес» — «Атлетик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 19 Сентября 2024 года

    Леганес

  • Леганес
    •  Леганес 20:00 Атлетик

    Атлетик

  • Бильбао
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    «Леганес»

    Турнирное положение: «Леганес» по итогам пяти туров находится внизу турнирной таблицы, занимая 15-ю позицию.

    «Леганес» набрал пять очков, на три балла отставая от зоны еврокубков, а также на два очка опережая зону вылета.

    Леганес — Атлетик: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура Ла Лиги клуб на чужом поле проиграл «Бетису» (0:2).

    Эта неудача стала для коллектива второй в трех последних поединках, где в официальных он проиграл, а в товарищеском выиграл.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Нейу, Наим Гарсия дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних играх (трех контрольных и одном официальном), «Леганес» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

    Это свидетельствует о не лучшей форме хозяев, тем не менее, в двух из трех последних домашних поединков они одержали победу, поэтому способны отобрать очки.

    Хуан Крус — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона двумя голами.

    «Атлетик»

    Турнирное положение: «Атлетик» после пяти стартовых поединков испанского первенства набрал семь очков.

    «Атлетик» находится в середине турнирной таблицы на 10-й позиции, отставая от зоны еврокубков на один балл, а также на четыре очка опережая зону вылета.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура Ла Лиги клуб на чужом поле обыграл «Лас-Пальмас» со счетом 3:2.

    Этот успех стал для баскского коллектива вторым в трех последних поединках, которые пришлись на испанский чемпионат.

    Не сыграют: травмированы — Йерай, Симон, дисквалифицирован — Хаурегисар.

    Состояние команды: в семи последних матчах (официальных и товарищеских) «Атлетик» выиграл лишь дважды при четырех поражениях и одной ничьей.

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    Это свидетельствует о не лучшей форме гостей, тем не менее, то, что две их победы по ходу данной серии пришлись на три последних матчах могут свидетельствовать о прогрессе.

    Ойан Сансет — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Леганеса» хотя бы одна команда не забивала

    • в двух из трех последних матчей «Атлетик» выиграл

    • в трех из пяти последних матчей «Атлетика» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.15, победа «Леганеса» — в 4.05.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.50 и 1.53.

    Прогноз: в двух из трех последних матчей гости выиграли. То, что перед этим они не побеждали четыре поединка кряду скорее говорит о том, что они постепенно набирают форму.

    При этом в двух из трех последних матчей хозяева проиграли.

    Ставка: «Атлетик» победит за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Атлетика».

    Ставка: обе команды забьют за 2.25

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    «Леганес» — «Атлетик»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 19.09.2024. Прогнозы на футбол. Закрепится ли «Атлетик» в топ-10?
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