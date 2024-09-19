19 сентября в матче 7-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Леганес» и «Атлетик». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Леганес» — «Атлетик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Леганес»

Турнирное положение: «Леганес» по итогам пяти туров находится внизу турнирной таблицы, занимая 15-ю позицию.

«Леганес» набрал пять очков, на три балла отставая от зоны еврокубков, а также на два очка опережая зону вылета.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура Ла Лиги клуб на чужом поле проиграл «Бетису» (0:2).

Эта неудача стала для коллектива второй в трех последних поединках, где в официальных он проиграл, а в товарищеском выиграл.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы — Нейу, Наим Гарсия дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних играх (трех контрольных и одном официальном), «Леганес» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Это свидетельствует о не лучшей форме хозяев, тем не менее, в двух из трех последних домашних поединков они одержали победу, поэтому способны отобрать очки.

Хуан Крус — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона двумя голами.

«Атлетик»

Турнирное положение: «Атлетик» после пяти стартовых поединков испанского первенства набрал семь очков.

«Атлетик» находится в середине турнирной таблицы на 10-й позиции, отставая от зоны еврокубков на один балл, а также на четыре очка опережая зону вылета.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура Ла Лиги клуб на чужом поле обыграл «Лас-Пальмас» со счетом 3:2.

Этот успех стал для баскского коллектива вторым в трех последних поединках, которые пришлись на испанский чемпионат.

Не сыграют: травмированы — Йерай, Симон, дисквалифицирован — Хаурегисар.

Состояние команды: в семи последних матчах (официальных и товарищеских) «Атлетик» выиграл лишь дважды при четырех поражениях и одной ничьей.

Это свидетельствует о не лучшей форме гостей, тем не менее, то, что две их победы по ходу данной серии пришлись на три последних матчах могут свидетельствовать о прогрессе.

Ойан Сансет — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Леганеса» хотя бы одна команда не забивала

в двух из трех последних матчей «Атлетик» выиграл

в трех из пяти последних матчей «Атлетика» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.15, победа «Леганеса» — в 4.05.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.50 и 1.53.

Прогноз: в двух из трех последних матчей гости выиграли. То, что перед этим они не побеждали четыре поединка кряду скорее говорит о том, что они постепенно набирают форму.

При этом в двух из трех последних матчей хозяева проиграли.

Ставка: «Атлетик» победит за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Атлетика».

Ставка: обе команды забьют за 2.25