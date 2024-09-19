Леганес
Атлетик
«Леганес»
Турнирное положение: «Леганес» по итогам пяти туров находится внизу турнирной таблицы, занимая 15-ю позицию.
«Леганес» набрал пять очков, на три балла отставая от зоны еврокубков, а также на два очка опережая зону вылета.
Леганес — Атлетик: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура Ла Лиги клуб на чужом поле проиграл «Бетису» (0:2).
Эта неудача стала для коллектива второй в трех последних поединках, где в официальных он проиграл, а в товарищеском выиграл.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: травмированы — Нейу, Наим Гарсия дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних играх (трех контрольных и одном официальном), «Леганес» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.
Это свидетельствует о не лучшей форме хозяев, тем не менее, в двух из трех последних домашних поединков они одержали победу, поэтому способны отобрать очки.
Хуан Крус — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона двумя голами.
«Атлетик»
Турнирное положение: «Атлетик» после пяти стартовых поединков испанского первенства набрал семь очков.
«Атлетик» находится в середине турнирной таблицы на 10-й позиции, отставая от зоны еврокубков на один балл, а также на четыре очка опережая зону вылета.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура Ла Лиги клуб на чужом поле обыграл «Лас-Пальмас» со счетом 3:2.
Этот успех стал для баскского коллектива вторым в трех последних поединках, которые пришлись на испанский чемпионат.
Не сыграют: травмированы — Йерай, Симон, дисквалифицирован — Хаурегисар.
Состояние команды: в семи последних матчах (официальных и товарищеских) «Атлетик» выиграл лишь дважды при четырех поражениях и одной ничьей.
Это свидетельствует о не лучшей форме гостей, тем не менее, то, что две их победы по ходу данной серии пришлись на три последних матчах могут свидетельствовать о прогрессе.
Ойан Сансет — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона тремя голами.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Леганеса» хотя бы одна команда не забивала
- в двух из трех последних матчей «Атлетик» выиграл
- в трех из пяти последних матчей «Атлетика» забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.15, победа «Леганеса» — в 4.05.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.50 и 1.53.
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Прогноз: в двух из трех последних матчей гости выиграли. То, что перед этим они не побеждали четыре поединка кряду скорее говорит о том, что они постепенно набирают форму.
При этом в двух из трех последних матчей хозяева проиграли.
Ставка: «Атлетик» победит за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Атлетика».
Ставка: обе команды забьют за 2.25