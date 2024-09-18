18 сентября на групповом этапе Кубка России по футболу сыграют махачкалинское и московское «Динамо». Начало встречи — 21:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Мх — «Динамо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: махачкалинцы набрали шесть очков и идут на второй строчке в своей группе.

Махачкалинский коллектив забил три мяча, а в свои ворота пропустил всего два.

В чемпионате страны команда из Махачкалы имеет девять баллов и идет на девятой строчке.

Последние матчи: в прошлом туре динамовцы сыграли вничью со «Спартаком» (1:1), а до этого переиграли «Крылья Советов» (1:0).

Перед этим «Динамо» одолело «Спартак» (1:0) в Кубке России.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Не сыграют: травмирован Эгаш Касинтура.

Состояние команды: подопечные Хасанби Биджиева достаточно неплохо выступают в первом для себя сезоне в РПЛ.

У «Динамо» отличная оборона, которую сложно пройти абсолютно всем другим командам.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: «бело-голубые» тоже набрали шесть очков и идут третьими в своей группе.

Москвичи забили семь мячей, а в свои ворота пропустили пять.

В чемпионате России команда из Москвы имеет 16 баллов и идет на четвертой строчке.

Последние матчи: в прошлом туре московский коллектив переиграл «Ахмат» (4:2).

До этого команда из столицы России сыграла вничью с «Оренбургом».

Перед этим же столичный коллектив разгромила «Крылья Советов» (5:1) в Кубке страны.

Не сыграют: травмированы Муми Нгамале и Вячеслав Грулев.

Состояние команды: подопечные Марцела Лички продолжают быть грозной силой.

Думается, что «Динамо» должно выходить из группы в Кубке России, а также навязывать борьбу за чемпионство в чемпионате. У команды все для этого есть.

Статистика для ставок

Московское «Динамо» проиграло только 1 из последних 6 матчей

Махачкалинское «Динамо» проиграло только 1 из последних 5 матчей

В последней очной игре московское «Динамо» обыграло махачкалинское со счетом 2:1 14 августа

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: московское «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.75, а победа махачкалинского «Динамо» — в 5.50.

ТБ 2,5 оценивается в 1.15, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.70.

Прогноз: это матч Кубка и могут быть составы не совсем основные, поэтому предположим, что команды пробьют тотал и забьют три мяча на двоих.

Ставка: тотал больше 2,5 за 2.15.

Прогноз: москвичи сильнее своего соперника и, по идее, должны побеждать.

Ставка: победа «Динамо» Москва с форой-1 за 2.25.