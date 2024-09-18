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    Какое «Динамо» окажется сильнее?

    Динамо Мх — Динамо: прогноз и ставка (коэффициент 2.15) на футбол. 18/09/2024 в 21:15

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Мх — «Динамо»
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    Константин Тюкавин («Динамо»)
    18 сентября на групповом этапе Кубка России по футболу сыграют махачкалинское и московское «Динамо». Начало встречи — 21:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Мх — «Динамо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа A 18 Сентября 2024 года

    Динамо Мх

  • Махачкала
    •  Динамо Мх 21:15 Динамо

    Динамо

  • Москва
    •

    «Динамо» Махачкала

    Турнирное положение: махачкалинцы набрали шесть очков и идут на второй строчке в своей группе.

    Махачкалинский коллектив забил три мяча, а в свои ворота пропустил всего два.

    Динамо Мх — Динамо: коэффициенты букмекеров

    В чемпионате страны команда из Махачкалы имеет девять баллов и идет на девятой строчке.

    Последние матчи: в прошлом туре динамовцы сыграли вничью со «Спартаком» (1:1), а до этого переиграли «Крылья Советов» (1:0).

    Перед этим «Динамо» одолело «Спартак» (1:0) в Кубке России.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Не сыграют: травмирован Эгаш Касинтура.

    Состояние команды: подопечные Хасанби Биджиева достаточно неплохо выступают в первом для себя сезоне в РПЛ.

    У «Динамо» отличная оборона, которую сложно пройти абсолютно всем другим командам.

    «Динамо» Москва

    Турнирное положение: «бело-голубые» тоже набрали шесть очков и идут третьими в своей группе.

    Москвичи забили семь мячей, а в свои ворота пропустили пять.

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  • 15/09/2024

    • В чемпионате России команда из Москвы имеет 16 баллов и идет на четвертой строчке.

    Последние матчи: в прошлом туре московский коллектив переиграл «Ахмат» (4:2).

    До этого команда из столицы России сыграла вничью с «Оренбургом».

    Перед этим же столичный коллектив разгромила «Крылья Советов» (5:1) в Кубке страны.

    Не сыграют: травмированы Муми Нгамале и Вячеслав Грулев.

    Состояние команды: подопечные Марцела Лички продолжают быть грозной силой.

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    Думается, что «Динамо» должно выходить из группы в Кубке России, а также навязывать борьбу за чемпионство в чемпионате. У команды все для этого есть.

    Статистика для ставок

    • Московское «Динамо» проиграло только 1 из последних 6 матчей

    • Махачкалинское «Динамо» проиграло только 1 из последних 5 матчей

    • В последней очной игре московское «Динамо» обыграло махачкалинское со счетом 2:1 14 августа

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: московское «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.75, а победа махачкалинского «Динамо» — в 5.50.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.15, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.70.

    Прогноз: это матч Кубка и могут быть составы не совсем основные, поэтому предположим, что команды пробьют тотал и забьют три мяча на двоих.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 2.15.

    Прогноз: москвичи сильнее своего соперника и, по идее, должны побеждать.

    Ставка: победа «Динамо» Москва с форой-1 за 2.25.

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    «Динамо» Мх — «Динамо»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 18.09.2024. Прогнозы на футбол. Какое «Динамо» окажется сильнее?
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