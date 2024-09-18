Динамо Мх
Динамо
«Динамо» Махачкала
Турнирное положение: махачкалинцы набрали шесть очков и идут на второй строчке в своей группе.
Махачкалинский коллектив забил три мяча, а в свои ворота пропустил всего два.
Динамо Мх — Динамо: коэффициенты букмекеров
В чемпионате страны команда из Махачкалы имеет девять баллов и идет на девятой строчке.
Последние матчи: в прошлом туре динамовцы сыграли вничью со «Спартаком» (1:1), а до этого переиграли «Крылья Советов» (1:0).
Перед этим «Динамо» одолело «Спартак» (1:0) в Кубке России.
Не сыграют: травмирован Эгаш Касинтура.
Состояние команды: подопечные Хасанби Биджиева достаточно неплохо выступают в первом для себя сезоне в РПЛ.
У «Динамо» отличная оборона, которую сложно пройти абсолютно всем другим командам.
«Динамо» Москва
Турнирное положение: «бело-голубые» тоже набрали шесть очков и идут третьими в своей группе.
Москвичи забили семь мячей, а в свои ворота пропустили пять.
В чемпионате России команда из Москвы имеет 16 баллов и идет на четвертой строчке.
Последние матчи: в прошлом туре московский коллектив переиграл «Ахмат» (4:2).
До этого команда из столицы России сыграла вничью с «Оренбургом».
Перед этим же столичный коллектив разгромила «Крылья Советов» (5:1) в Кубке страны.
Не сыграют: травмированы Муми Нгамале и Вячеслав Грулев.
Состояние команды: подопечные Марцела Лички продолжают быть грозной силой.
Думается, что «Динамо» должно выходить из группы в Кубке России, а также навязывать борьбу за чемпионство в чемпионате. У команды все для этого есть.
Статистика для ставок
- Московское «Динамо» проиграло только 1 из последних 6 матчей
- Махачкалинское «Динамо» проиграло только 1 из последних 5 матчей
- В последней очной игре московское «Динамо» обыграло махачкалинское со счетом 2:1 14 августа
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: московское «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.75, а победа махачкалинского «Динамо» — в 5.50.
ТБ 2,5 оценивается в 1.15, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.70.
- 3.75Милан — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.88Зенит — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.10Ювентус — ПСВ: прогноз и ставкаСегодня в 19:45
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Прогноз: это матч Кубка и могут быть составы не совсем основные, поэтому предположим, что команды пробьют тотал и забьют три мяча на двоих.
Ставка: тотал больше 2,5 за 2.15.
Прогноз: москвичи сильнее своего соперника и, по идее, должны побеждать.
Ставка: победа «Динамо» Москва с форой-1 за 2.25.