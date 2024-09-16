Райо Вальекано
Осасуна
«Райо Вальекано»
Турнирное положение: «Райо Вальекано» после четырех туров идет на 14-м месте в таблице.
В активе команды 4 очка. «Райо Вальекано» одержал одну победу, один раз сыграл вничью и потерпел два поражения.
Райо Вальекано — Осасуна: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Райо Вальекано» не может победить в последних трех встречах.
На данный момент проигрышная серия команды составляет два матча. Ранее «Райо Вальекано» уступил «Барселоне» и «Эспаньолу» с одинаковым счетом 1:2.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Райо Вальекано», скорее всего, в нынешнем сезоне будет бороться за выживание. Команда неплохо начала чемпионат, победив в гостях «Реал Сосьедад», но затем результаты ухудшились.
Букмекеры считают фаворитами именно хозяев поля. Команда постарается реабилитироваться перед поклонниками за последние неудачи.
«Осасуна»
Турнирное положение: «Осасуна» начала сезон лучше, чем «Райо Вальекано». Клуб занимает 8-е место после четырех туров.
У «Осасуны» 2 победы, одна ничья и одно поражение. Разница мячей составляет 5-7.
Последние матчи: В августе «Осасуна» из трех встреч выиграла один. Команде удалось победить «Мальорку» со счетом 1:0.
Сентябрь «Осасуна» начала успешно. Перед перерывом на матчи сборных клуб на своем поле взял верх над «Сельтой» со счетом 3:2.
Состояние команды: «Осасуна» — весьма неуступчивый соперник. Команда способна если не выиграть, то по крайней мере отобрать очки чуть ли не у любого оппонента.
В матче с «Райо Вальекано» гости являются андердогом. Но «Осасуна» способна добиться положительного результата. Клуб нельзя недооценивать.
Последний раз команды играли друг с другом 20 апреля. Тогда «Райо Вальекано» в родных стенах взял верх над «Осасуной» со счетом 2:1.
Статистика для ставок
- проигрышная серия «Райо Вальекано» составляет два матча
- «Осасуна» начала текущий месяц с победы над «Сельтой»
- 20 апреля «Райо Вальекано» в родных стенах одолел «Осасуну» со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Райо Вальекано» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.10, выигрыш «Осасуны» — в 4.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.50 и 1.50.
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Прогноз: Ожидается упорная борьба. Скорее всего, будет равный матч, который завершится вничью.
Ставка: ничья за 3.10.
Прогноз: еще один прогноз, что команды проявят себя в атаке и забьют минимум три гола.
Ставка: тотал больше 2,5 гола за 2.50