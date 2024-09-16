16 сентября в 5-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Райо Вальекано» и «Осасуна». Начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Осасуна», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: «Райо Вальекано» после четырех туров идет на 14-м месте в таблице.

В активе команды 4 очка. «Райо Вальекано» одержал одну победу, один раз сыграл вничью и потерпел два поражения.

Последние матчи: «Райо Вальекано» не может победить в последних трех встречах.

На данный момент проигрышная серия команды составляет два матча. Ранее «Райо Вальекано» уступил «Барселоне» и «Эспаньолу» с одинаковым счетом 1:2.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Райо Вальекано», скорее всего, в нынешнем сезоне будет бороться за выживание. Команда неплохо начала чемпионат, победив в гостях «Реал Сосьедад», но затем результаты ухудшились.

Букмекеры считают фаворитами именно хозяев поля. Команда постарается реабилитироваться перед поклонниками за последние неудачи.

«Осасуна»

Турнирное положение: «Осасуна» начала сезон лучше, чем «Райо Вальекано». Клуб занимает 8-е место после четырех туров.

У «Осасуны» 2 победы, одна ничья и одно поражение. Разница мячей составляет 5-7.

Последние матчи: В августе «Осасуна» из трех встреч выиграла один. Команде удалось победить «Мальорку» со счетом 1:0.

Сентябрь «Осасуна» начала успешно. Перед перерывом на матчи сборных клуб на своем поле взял верх над «Сельтой» со счетом 3:2.

Состояние команды: «Осасуна» — весьма неуступчивый соперник. Команда способна если не выиграть, то по крайней мере отобрать очки чуть ли не у любого оппонента.

В матче с «Райо Вальекано» гости являются андердогом. Но «Осасуна» способна добиться положительного результата. Клуб нельзя недооценивать.

Последний раз команды играли друг с другом 20 апреля. Тогда «Райо Вальекано» в родных стенах взял верх над «Осасуной» со счетом 2:1.

Статистика для ставок

проигрышная серия «Райо Вальекано» составляет два матча

«Осасуна» начала текущий месяц с победы над «Сельтой»

20 апреля «Райо Вальекано» в родных стенах одолел «Осасуну» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Райо Вальекано» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.10, выигрыш «Осасуны» — в 4.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.50 и 1.50.

Прогноз: Ожидается упорная борьба. Скорее всего, будет равный матч, который завершится вничью.

Ставка: ничья за 3.10.

Прогноз: еще один прогноз, что команды проявят себя в атаке и забьют минимум три гола.

Ставка: тотал больше 2,5 гола за 2.50