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    Райо Вальекано — Осасуна: прогноз и ставка (коэффициент 3.10) на футбол. 16/09/2024 в 22:00

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    «Райо Вальекано»
    16 сентября в 5-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Райо Вальекано» и «Осасуна». Начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Осасуна», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 16 Сентября 2024 года

    Райо Вальекано

  • Мадрид
    •  Райо Вальекано 22:00 Осасуна

    Осасуна

  • Памплона
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    «Райо Вальекано»

    Турнирное положение: «Райо Вальекано» после четырех туров идет на 14-м месте в таблице.

    В активе команды 4 очка. «Райо Вальекано» одержал одну победу, один раз сыграл вничью и потерпел два поражения.

    Райо Вальекано — Осасуна: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Райо Вальекано» не может победить в последних трех встречах.

    На данный момент проигрышная серия команды составляет два матча. Ранее «Райо Вальекано» уступил «Барселоне» и «Эспаньолу» с одинаковым счетом 1:2.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Райо Вальекано», скорее всего, в нынешнем сезоне будет бороться за выживание. Команда неплохо начала чемпионат, победив в гостях «Реал Сосьедад», но затем результаты ухудшились.

    Букмекеры считают фаворитами именно хозяев поля. Команда постарается реабилитироваться перед поклонниками за последние неудачи.

    «Осасуна»

    Турнирное положение: «Осасуна» начала сезон лучше, чем «Райо Вальекано». Клуб занимает 8-е место после четырех туров.

    У «Осасуны» 2 победы, одна ничья и одно поражение. Разница мячей составляет 5-7.

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  • 11/09/2024

    • Последние матчи: В августе «Осасуна» из трех встреч выиграла один. Команде удалось победить «Мальорку» со счетом 1:0.

    Сентябрь «Осасуна» начала успешно. Перед перерывом на матчи сборных клуб на своем поле взял верх над «Сельтой» со счетом 3:2.

    Состояние команды: «Осасуна» — весьма неуступчивый соперник. Команда способна если не выиграть, то по крайней мере отобрать очки чуть ли не у любого оппонента.

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    В матче с «Райо Вальекано» гости являются андердогом. Но «Осасуна» способна добиться положительного результата. Клуб нельзя недооценивать.

    Последний раз команды играли друг с другом 20 апреля. Тогда «Райо Вальекано» в родных стенах взял верх над «Осасуной» со счетом 2:1.

    Статистика для ставок

    • проигрышная серия «Райо Вальекано» составляет два матча

    • «Осасуна» начала текущий месяц с победы над «Сельтой»

    • 20 апреля «Райо Вальекано» в родных стенах одолел «Осасуну» со счетом 2:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Райо Вальекано» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.10, выигрыш «Осасуны» — в 4.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.50 и 1.50.

    Прогноз: Ожидается упорная борьба. Скорее всего, будет равный матч, который завершится вничью.

    Ставка: ничья за 3.10.

    Прогноз: еще один прогноз, что команды проявят себя в атаке и забьют минимум три гола.

    Ставка: тотал больше 2,5 гола за 2.50

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    «Райо Вальекано» — «Осасуна»: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 16.09.2024. Прогнозы на футбол. Команды разойдутся миром?
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