14 сентября в 4-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брайтон» и «Ипсвич». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брайтон» — «Ипсвич», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Чайки» в новом сезоне стартовали весьма продуктивно. Команда на данный момент находится на 3 строчке турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Брайтон» в 3 матчах настрелял 6 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой лишь 2 раза.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла один зачетный балл. «Чайки» не дали себя обыграть «Арсеналу» (1:1).

А вот до того «Брайтон» переиграл «Манчестер Юнайтед» (2:1). Причем чуть ранее был бит «Эвертон» (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «чайки» отличились 14 мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: Джеймс Милнер, Йоэл Велтман — травмированы.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Чайки» потенциально способны побороться за попадание в Лигу чемпионов. Вот только команде нужно не допускать потерь очков на ровном месте.

Поединки против «Ипсвича» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Брайтон» выиграл дважды при одном поражении.

Очевидно, что «чайки» будут максимально активны в атаке. Да и обыграть «трактористов» впервые за 9 лет хозяева явно постараются.

«Ипсвич»

Турнирное положение: Новичку элиты придется бодаться за выживание. Вот и нынешний чемпионат команда начала довольно скромно.

Причем «Ипсвич» в трех стартовых турах АПЛ набрал лишь один балл. «Трактористы» осели на 17 строчке турнирной таблицы.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла первый зачетный балл в сезоне. «Ипсвич» расписал паритет с «Фулхэмом» (1:1).

До того новичок разгромно уступил «Манчестер Сити» (1:4). Да и поражение от «Ливерпуля» получилось вполне заслуженным (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ипсвич» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 9 пропущенных.

Не сыграют: Уэс Бернс — травмирован.

Состояние команды: новичку элиты пока непросто дается адаптация среди сильнейших клубов Англии. Да и забила команда всего 2 мяча в 3 матчах.

При этом «Ипсвич» в трех первых турах чемпионата пропустил в ворота 7 мячей. Да и опасная зона совсем рядом...

Нет сомнений, что гостям за счастье будет добыть один зачетный балл. Вот только оппонент выглядит куда мощнее «трактористов».

Очевидно, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Свои шансы они будут искать в контригре.

Статистика для ставок

«Брайтон» не проигрывает в 8 матчах кряду

«Ипсвич» в трех турах пропустил в свои ворота 7 мячей

«Чайки» в среднем забивают 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 5.39, а победа оппонента — в скромные 8.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.52 и 2.38.

Прогноз: «Чайки» наверняка будут активно атаковать, в чем явно способны преуспеть.

«Брайтон» наверняка постарается остаться в группе лидеров, да и «трактористы» крайне неопытны на таком уровне.

Ставка: Фора «Брайтона» -1.5 за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют меньше трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.38