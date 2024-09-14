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    «Брайтон» не заметит «трактористов»

    Брайтон — Ипсвич: прогноз на матч 14/09/2024 с коэффициентом для ставки 2.06

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    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Ипсвич»
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    Омари Жиро-Хатчинсон
    14 сентября в 4-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брайтон» и «Ипсвич». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брайтон» — «Ипсвич», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 14 Сентября 2024 года

    Брайтон энд Хоув Альбион

  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 17:00 Ипсвич Таун

    Ипсвич Таун

  • Англия. Премьер-лига
    •

    «Брайтон»

    Турнирное положение: «Чайки» в новом сезоне стартовали весьма продуктивно. Команда на данный момент находится на 3 строчке турнирной таблицы АПЛ.

    При этом «Брайтон» в 3 матчах настрелял 6 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой лишь 2 раза.

    Брайтон энд Хоув Альбион — Ипсвич Таун: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла один зачетный балл. «Чайки» не дали себя обыграть «Арсеналу» (1:1).

    А вот до того «Брайтон» переиграл «Манчестер Юнайтед» (2:1). Причем чуть ранее был бит «Эвертон» (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «чайки» отличились 14 мячами при 2 пропущенных.

    Не сыграют: Джеймс Милнер, Йоэл Велтман — травмированы.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Чайки» потенциально способны побороться за попадание в Лигу чемпионов. Вот только команде нужно не допускать потерь очков на ровном месте.

    Поединки против «Ипсвича» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Брайтон» выиграл дважды при одном поражении.

    Очевидно, что «чайки» будут максимально активны в атаке. Да и обыграть «трактористов» впервые за 9 лет хозяева явно постараются.

    «Ипсвич»

    Турнирное положение: Новичку элиты придется бодаться за выживание. Вот и нынешний чемпионат команда начала довольно скромно.

    Причем «Ипсвич» в трех стартовых турах АПЛ набрал лишь один балл. «Трактористы» осели на 17 строчке турнирной таблицы.

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  • 11/09/2024

    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла первый зачетный балл в сезоне. «Ипсвич» расписал паритет с «Фулхэмом» (1:1).

    До того новичок разгромно уступил «Манчестер Сити» (1:4). Да и поражение от «Ливерпуля» получилось вполне заслуженным (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ипсвич» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Уэс Бернс — травмирован.

    Состояние команды: новичку элиты пока непросто дается адаптация среди сильнейших клубов Англии. Да и забила команда всего 2 мяча в 3 матчах.

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    При этом «Ипсвич» в трех первых турах чемпионата пропустил в ворота 7 мячей. Да и опасная зона совсем рядом...

    Нет сомнений, что гостям за счастье будет добыть один зачетный балл. Вот только оппонент выглядит куда мощнее «трактористов».

    Очевидно, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Свои шансы они будут искать в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Брайтон» не проигрывает в 8 матчах кряду

    • «Ипсвич» в трех турах пропустил в свои ворота 7 мячей

    • «Чайки» в среднем забивают 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 5.39, а победа оппонента — в скромные 8.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.52 и 2.38.

    Прогноз: «Чайки» наверняка будут активно атаковать, в чем явно способны преуспеть.

    «Брайтон» наверняка постарается остаться в группе лидеров, да и «трактористы» крайне неопытны на таком уровне.

    Ставка: Фора «Брайтона» -1.5 за 2.06.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют меньше трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.38

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    «Брайтон» — «Ипсвич»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 14.09.2024. Прогнозы на футбол. «Брайтон» не заметит «трактористов»
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