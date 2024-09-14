Брайтон энд Хоув Альбион
Ипсвич Таун
«Брайтон»
Турнирное положение: «Чайки» в новом сезоне стартовали весьма продуктивно. Команда на данный момент находится на 3 строчке турнирной таблицы АПЛ.
При этом «Брайтон» в 3 матчах настрелял 6 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой лишь 2 раза.
Брайтон энд Хоув Альбион — Ипсвич Таун: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла один зачетный балл. «Чайки» не дали себя обыграть «Арсеналу» (1:1).
А вот до того «Брайтон» переиграл «Манчестер Юнайтед» (2:1). Причем чуть ранее был бит «Эвертон» (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «чайки» отличились 14 мячами при 2 пропущенных.
Не сыграют: Джеймс Милнер, Йоэл Велтман — травмированы.
Состояние команды: «Чайки» потенциально способны побороться за попадание в Лигу чемпионов. Вот только команде нужно не допускать потерь очков на ровном месте.
Поединки против «Ипсвича» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Брайтон» выиграл дважды при одном поражении.
Очевидно, что «чайки» будут максимально активны в атаке. Да и обыграть «трактористов» впервые за 9 лет хозяева явно постараются.
«Ипсвич»
Турнирное положение: Новичку элиты придется бодаться за выживание. Вот и нынешний чемпионат команда начала довольно скромно.
Причем «Ипсвич» в трех стартовых турах АПЛ набрал лишь один балл. «Трактористы» осели на 17 строчке турнирной таблицы.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла первый зачетный балл в сезоне. «Ипсвич» расписал паритет с «Фулхэмом» (1:1).
До того новичок разгромно уступил «Манчестер Сити» (1:4). Да и поражение от «Ливерпуля» получилось вполне заслуженным (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ипсвич» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 9 пропущенных.
Не сыграют: Уэс Бернс — травмирован.
Состояние команды: новичку элиты пока непросто дается адаптация среди сильнейших клубов Англии. Да и забила команда всего 2 мяча в 3 матчах.
При этом «Ипсвич» в трех первых турах чемпионата пропустил в ворота 7 мячей. Да и опасная зона совсем рядом...
Нет сомнений, что гостям за счастье будет добыть один зачетный балл. Вот только оппонент выглядит куда мощнее «трактористов».
Очевидно, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Свои шансы они будут искать в контригре.
Статистика для ставок
- «Брайтон» не проигрывает в 8 матчах кряду
- «Ипсвич» в трех турах пропустил в свои ворота 7 мячей
- «Чайки» в среднем забивают 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 5.39, а победа оппонента — в скромные 8.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.52 и 2.38.
- 2.05Рубин — Крылья Советов: прогноз и ставкаСегодня в 20:15
- 2.45Боруссия Д — Хайденхайм: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.15Бетис — Леганес: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Чайки» наверняка будут активно атаковать, в чем явно способны преуспеть.
«Брайтон» наверняка постарается остаться в группе лидеров, да и «трактористы» крайне неопытны на таком уровне.
Ставка: Фора «Брайтона» -1.5 за 2.06.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют меньше трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.38