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    Узбеки быстро добьются своего

    Кыргызстан — Узбекистан. Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 10 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Кыргызстан — Узбекистан
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    Сборная Узбекистана
    10 сентября во 2-м туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Кыргызстан и Узбекистан. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кыргызстан — Узбекистан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Кыргызстан

    Турнирное положение: Киргизы за здорово живешь не сдаются никому, вот только не блещут стабильностью. Команда чередует успешные поединки с бледными.

    При этом Кыргызстан неудачно стартовал в третьем раунде квалификации на чемпионат мира. Команда минимально уступила Ирану.

    Последние матчи: киргизы не забивали в 2 своих последних поединках. Да и вообще, слабая атака давно является бичом киргизов.

    А вот не побеждает Кыргызстан уже 4 матча кряду. Зато с крепким Оманом команда подписала мировую (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках она забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: киргизы проиграли узбекам во всех 7 очных встречах. Да и нынче шансов на очки у команды немного.

    Матчи с Узбекистаном для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках Кыргызстан неизменно пропускал не менее 3 мячей.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут рады и ничьей. Тем паче, в 5 из 7 очных поединках киргизы потерпели крупные поражения.

    Узбекистан

    Турнирное положение: Узбеки выглядят достаточно симпатично. Команда находится на 2 месте в своей отборочной группе.

    Причем Узбекистан явно намерена финишировать в дуэте лидеров. Вот только для этого команде нужно срочно прибавлять в плане реализации.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла три очка. Узбекистан минимально одолел КНДР.

    До того команда дала бой сильным иранцам (0:0). А вот поединок с Туркменистаном принес уверенный успех (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Узбекистан добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при лишь одном пропущенном.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Узбеки в разы сильнее соперника. Да и заветная мечта напрямую выйти на Мундиаль никуда не делась.

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    При этом Узбекистан не пропускал в 2 своих последних поединках. Да и матчи с более скромными оппонентами команде даются достаточно легко.

    Нет сомнений, узбеки постараются закрепиться в качестве одного из лидеров группы. Да и подбор игроков у команды весьма качественный.

    Очевидно, что номинальные гости сразу же понесутся в атаку. Да и мотивация добыть вторую победу в отборе у узбеков огромная.

    Статистика для ставок

    • Кыргызстан не побеждал в 4 последних матчах кряду

    • Узбекистан не пропускал в 2 своих последних матчах

    • Узбеки во всех 7 очных поединках обыгрывали киргизов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Узбекистан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.51. Ничья оценена в 3.98, а победа оппонента — в скромные 6.51.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.07 и 1.73.

    Прогноз: Узбеки выглядят сильнее соперника, и уж точно будут максимально активно атаковать.

    Узбеки наверняка начнут встречу максимально агрессивно, да и с киргизами команда традиционно не имеет проблем.

    Ставка: Победа Узбекистана в 1 тайме за 2.09.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся обоим оппонентам.

    Ставка: Обе забьют за 2.16

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