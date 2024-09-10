Кыргызстан
Турнирное положение: Киргизы за здорово живешь не сдаются никому, вот только не блещут стабильностью. Команда чередует успешные поединки с бледными.
При этом Кыргызстан неудачно стартовал в третьем раунде квалификации на чемпионат мира. Команда минимально уступила Ирану.
Последние матчи: киргизы не забивали в 2 своих последних поединках. Да и вообще, слабая атака давно является бичом киргизов.
А вот не побеждает Кыргызстан уже 4 матча кряду. Зато с крепким Оманом команда подписала мировую (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках она забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: киргизы проиграли узбекам во всех 7 очных встречах. Да и нынче шансов на очки у команды немного.
Матчи с Узбекистаном для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках Кыргызстан неизменно пропускал не менее 3 мячей.
Очевидно, что номинальные хозяева будут рады и ничьей. Тем паче, в 5 из 7 очных поединках киргизы потерпели крупные поражения.
Узбекистан
Турнирное положение: Узбеки выглядят достаточно симпатично. Команда находится на 2 месте в своей отборочной группе.
Причем Узбекистан явно намерена финишировать в дуэте лидеров. Вот только для этого команде нужно срочно прибавлять в плане реализации.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла три очка. Узбекистан минимально одолел КНДР.
До того команда дала бой сильным иранцам (0:0). А вот поединок с Туркменистаном принес уверенный успех (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах Узбекистан добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при лишь одном пропущенном.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Узбеки в разы сильнее соперника. Да и заветная мечта напрямую выйти на Мундиаль никуда не делась.
При этом Узбекистан не пропускал в 2 своих последних поединках. Да и матчи с более скромными оппонентами команде даются достаточно легко.
Нет сомнений, узбеки постараются закрепиться в качестве одного из лидеров группы. Да и подбор игроков у команды весьма качественный.
Очевидно, что номинальные гости сразу же понесутся в атаку. Да и мотивация добыть вторую победу в отборе у узбеков огромная.
Статистика для ставок
- Кыргызстан не побеждал в 4 последних матчах кряду
- Узбекистан не пропускал в 2 своих последних матчах
- Узбеки во всех 7 очных поединках обыгрывали киргизов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Узбекистан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.51. Ничья оценена в 3.98, а победа оппонента — в скромные 6.51.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.07 и 1.73.
- 1.80Франция — Бельгия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.24Словения — Казахстан: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.29Оман — Южная Корея: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Прогноз: Узбеки выглядят сильнее соперника, и уж точно будут максимально активно атаковать.
Узбеки наверняка начнут встречу максимально агрессивно, да и с киргизами команда традиционно не имеет проблем.
Ставка: Победа Узбекистана в 1 тайме за 2.09.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся обоим оппонентам.
Ставка: Обе забьют за 2.16