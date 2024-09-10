10 сентября во 2-м туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Кыргызстан и Узбекистан. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кыргызстан — Узбекистан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Кыргызстан

Турнирное положение: Киргизы за здорово живешь не сдаются никому, вот только не блещут стабильностью. Команда чередует успешные поединки с бледными.

При этом Кыргызстан неудачно стартовал в третьем раунде квалификации на чемпионат мира. Команда минимально уступила Ирану.

Последние матчи: киргизы не забивали в 2 своих последних поединках. Да и вообще, слабая атака давно является бичом киргизов.

А вот не побеждает Кыргызстан уже 4 матча кряду. Зато с крепким Оманом команда подписала мировую (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках она забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: киргизы проиграли узбекам во всех 7 очных встречах. Да и нынче шансов на очки у команды немного.

Матчи с Узбекистаном для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках Кыргызстан неизменно пропускал не менее 3 мячей.

Очевидно, что номинальные хозяева будут рады и ничьей. Тем паче, в 5 из 7 очных поединках киргизы потерпели крупные поражения.

Узбекистан

Турнирное положение: Узбеки выглядят достаточно симпатично. Команда находится на 2 месте в своей отборочной группе.

Причем Узбекистан явно намерена финишировать в дуэте лидеров. Вот только для этого команде нужно срочно прибавлять в плане реализации.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла три очка. Узбекистан минимально одолел КНДР.

До того команда дала бой сильным иранцам (0:0). А вот поединок с Туркменистаном принес уверенный успех (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Узбекистан добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при лишь одном пропущенном.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Узбеки в разы сильнее соперника. Да и заветная мечта напрямую выйти на Мундиаль никуда не делась.

При этом Узбекистан не пропускал в 2 своих последних поединках. Да и матчи с более скромными оппонентами команде даются достаточно легко.

Нет сомнений, узбеки постараются закрепиться в качестве одного из лидеров группы. Да и подбор игроков у команды весьма качественный.

Очевидно, что номинальные гости сразу же понесутся в атаку. Да и мотивация добыть вторую победу в отборе у узбеков огромная.

Статистика для ставок

Кыргызстан не побеждал в 4 последних матчах кряду

Узбекистан не пропускал в 2 своих последних матчах

Узбеки во всех 7 очных поединках обыгрывали киргизов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Узбекистан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.51. Ничья оценена в 3.98, а победа оппонента — в скромные 6.51.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.07 и 1.73.

Прогноз: Узбеки выглядят сильнее соперника, и уж точно будут максимально активно атаковать.

Узбеки наверняка начнут встречу максимально агрессивно, да и с киргизами команда традиционно не имеет проблем.

Ставка: Победа Узбекистана в 1 тайме за 2.09.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся обоим оппонентам.

Ставка: Обе забьют за 2.16