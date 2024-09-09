9 сентября в матче второго тура Лиги наций по футболу сыграют Черногория и Уэльс. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Черногория — Уэльс, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Черногория

Турнирное положение: Черногория неудачно провела квалификацию на Евро-2024, не сумев пробиться в финальную часть турнира.

Команда заняла лишь третье место, отстав на семь очков от выигравшей группу Венгрии, а также на три балла от Венгрии, которая финишировала на второй, еще одной проходной строчке.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в первом туре нового розыгрыша Лиги наций сборная на чужом поле проиграла Черногории (0:2).

Эта неудача продлила серию поражений коллектива до трех поединков, два из которых были товарищескими, а один — официальным — в Лиге наций.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах Черногория четыре раза проиграла и только дважды выиграла.

Такая форма не обещает хозяевам хороших шансов, тем не менее, не лучшее состояние соперника, а также фактор своего поля позволяет им рассчитывать на успех.

В новом розыгрыше Лиги наций пока что ни один игрок команды не забивал.

Уэльс

Турнирное положение: Уэльс неудачно провел квалификацию на Евро-2024, не сумев пробиться в финальную часть турнира.

Команда заняла третье место в своей группе, после чего имела шанс пробиться через плей-офф, но в его финале проиграла по пенальти Польше (0:0).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого тура Лиги наций нового розыгрыша сборная на своем поле сыграла вничью с Турцией (0:0).

Эта мировая стала для коллектива второй в трех последних поединках, два из которых были товарищескими, а еще один — официальным.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были товарищескими и официальными, Уэльс ни разу не выиграл при двух поражениях и двух ничьих.

Такая форма, казалось бы, не сулит гостям больших шансов на успех, но их класс и нынешняя форма соперника все же позволяет им рассчитывать на победу.

В новом розыгрыше Лиги наций пока что ни один игрок команды не забивал.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей Черногории только одна команда забивала

в четырех из пяти последних матчей Черногории забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей Уэльса была зафиксирована ничья 0:0.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Уэльс — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.40. Ничья — в 3.15, успех Черногории — в 3.15.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.30 и 1.63.

Прогноз: в пяти последних матчах хозяев не было ничьей. При этом в четырех из этих поединков одна из команд не забивала.

В то же время, в двух из четырех последних игр гостей также не было мировой, и хотя бы один из соперников не забивал.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет, и не будет ничьей за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь в четырех из пяти последних матчей Черногории было именно так.

Ставка: только одна команда забьет за 2.40