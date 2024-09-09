9 сентября во 2-м туре квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Лесото и Марокко. Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Лесото — Марокко, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Лесото

Турнирное положение: Эта команда вряд ли будет претендовать на одно из первых мест в группе. Лесото имеет заметные сложности в организации игры.

При этом Лесото стартовала в турнире неудачно. Команда по всем статьям проиграла сборной ЦАР (1:3).

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Последние матчи: в трех своих последних поединках команда уступила. Да и в двух последних поединках она пропускала по 3 мяча.

Сборной Анголы команда уступила со счетом 1:3. Да и с Намибией справиться не удалось — поражение 1:2.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках она забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Состояние команды: Лесото не побеждает уже 5 матчей подряд. Да и оборона команды частенько дает сбои.

С марокканцами команде явно придется непросто. Сборная Лесото выглядит гораздо слабее столь статусного соперника.

Тем не менее, хозяева мотивированы разжиться зачетными баллами. Итоговая ничья для команды будет за счастье…

Марокко

Турнирное положение: Марокко явно намеревается стать победителем своего квартета. Конкуренты выглядят вполне проходимыми.

Причем сборная Марокко в первом туре уверенно добыла три очка. Команда учинила разгром Габону (4:1).

Последние матчи: в квалификации на чемпионат мира марокканцы выступают уверенно. В 3 матчах команда добыла 9 очков и уверенно лидирует в своей группе.

Сборную Конго команда буквально деклассировала (6:0). А вот с Замбией пришлось куда более сложно (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Марокко добыла 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при всего двух пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: марокканцы победили в 3 своих последних матчах. Причем в двух последних поединках команда забила 10 мячей.

При этом Марокко не проигрывает в 5 матчах кряду. Да и состав команды по именам выглядит впечатляюще!

И уж наверняка команда постарается удержаться на первой строчке в группе. Хаким Зиеш и его партнеры уж точно проявят высокую атакующую активность.

Очевидно, что номинальные гости будут максимально активны у ворот соперника. Марокканцы нынче выглядят весьма прилично!

Статистика для ставок

Лесото не побеждала в 5 своих последних поединках

Марокко выиграла в 3 своих последних матчах

Марокканцы в двух последних матчах настреляли 10 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Марокко — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.51. Ничья оценена в 4.01, а победа оппонента — в скромные 7.01.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.16 и 1.74.

Прогноз: Марокканцы выглядят куда сильнее соперника, и уж точно будут максимально активны в атаке с первых минут матча.

Марокко будет стараться удержаться в лидерах группы, и наверняка будут действовать с позиции силы.

Ставка: Победа Марокко в 1 тайме за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся обоим оппонентам.

Ставка: Обе забьют за 2.12