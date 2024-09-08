8 сентября в международном товарищеском матче по футболу сыграют США и Канада. Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч США — Канада, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

США

Турнирное положение: Американцы провалились на последнем Кубке Южной Америки. «Штатники» финишировали лишь на 3 месте в своей группе.

При этом США в 3 матчах турнира выиграли всего 1 раз. Забила в тех поединках команда 3 мяча при 3 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела коллизию. Американцы минимально уступили Уругваю.

А вот до того сборная США уступила Панаме (1:2). Зато слабеньких боливийцев команде удалось одолеть (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках она забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: американцы проиграли в двух своих последних матчах. Да и вообще, «штатники» нынче пребывают в некотором кризисе.

Матчи с канадцами для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков сборная США выиграла 2 раза при одном поражении.

Очевидно, что хозяева будут максимально активны в атаке. Да и канадцам «штатники» не проигрывают уже два с половиной года.

Канада

Турнирное положение: Канадцы неплохо выступили на последнем Кубке Америки. Там команда заняла 4 место.

Причем Канада уступила третье место лишь в серии послематчевых пенальти. Уругвайцы оказались более удачливыми.

Последние матчи: в полуфинале того турнира канадцы уступили Аргентине (0:2). Да и по игре команда смотрится достаточно симпатично.

Вот только не побеждает команда уже 4 матча кряду. Причем в двух из них канадцы так и не смогли распечатать ворота соперников.

Вообще, в 5 своих последних матчах Канада добыла 1 победу. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: победы даются команде весьма и весьма натужно. Плюс американцы для Канады считаются неудобным соперником.

При этом Канада неудачно играет с более статусными соперниками. Да и последнем очном поединке с США команда уступила в серии пенальти.

Тем не менее, команда постарается продемонстрировать свой потенциал. Да и американцы нынче выглядят не столь монолитно.

Очевидно, что номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. А вот шансы на контратаках у команды точно возникнут.

Статистика для ставок

Американцы проиграли в 2 своих последних поединках

Канада не побеждала в 4 своих последних матчах

США не проигрывает канадцам уже более двух лет

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: США — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.98.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.06 и 1.76.

Прогноз: Обе команды имеют в своих составах исполнителей приличного уровня, и уж точно будут активны в атаке.

Американцы наверняка будут действовать с позиции силы, да и Канада явно не будет отсиживаться в обороне.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.30