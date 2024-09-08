ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ВолкановскиВолкановски нужен перерыв. Реванш с Топурией грозит третьим проигрышем кряду Антуан ГризманнФранция — Италия. Онлайн Макс ПачиореттиНХЛ: лучшие игроки, доступные на рынке свободных агентов
  • 13:51
    • Гаджиев: Джикия перейдет в «Динамо» Махачкала, если не найдет команду покруче
  • 13:35
    • Три ключевых игрока «Ливерпуля» летом 2025-го переедут в Саудовскую Аравию
  • 13:11
    • Тренировку сборной России в Ханое перенесли на резервное поле
    Все новости спорта

    Голов будет в достатке?

    США — Канада. Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 8 сентября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную США Прогнозы на Сборная Канады
    Прогноз и ставки на США — Канада
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кристиан Пулишич
    8 сентября в международном товарищеском матче по футболу сыграют США и Канада. Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч США — Канада, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 07 Сентября 2024 года

    США

  • Вашингтон
    •  США 23:00 Канада

    Канада

  • Оттава
    •

    США

    Турнирное положение: Американцы провалились на последнем Кубке Южной Америки. «Штатники» финишировали лишь на 3 месте в своей группе.

    При этом США в 3 матчах турнира выиграли всего 1 раз. Забила в тех поединках команда 3 мяча при 3 пропущенных в свои ворота.

    США — Канада: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела коллизию. Американцы минимально уступили Уругваю.

    А вот до того сборная США уступила Панаме (1:2). Зато слабеньких боливийцев команде удалось одолеть (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках она забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: американцы проиграли в двух своих последних матчах. Да и вообще, «штатники» нынче пребывают в некотором кризисе.

    Матчи с канадцами для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков сборная США выиграла 2 раза при одном поражении.

    Очевидно, что хозяева будут максимально активны в атаке. Да и канадцам «штатники» не проигрывают уже два с половиной года.

    Канада

    Турнирное положение: Канадцы неплохо выступили на последнем Кубке Америки. Там команда заняла 4 место.

    Причем Канада уступила третье место лишь в серии послематчевых пенальти. Уругвайцы оказались более удачливыми.

  • Налетай, подешевело. Депай, Рабьо и еще 7 лучших свободных агентов
  • Трансферное окно закрыто, но ряд звездных игроков все еще доступен на рынке
  • 04/09/2024

    • Последние матчи: в полуфинале того турнира канадцы уступили Аргентине (0:2). Да и по игре команда смотрится достаточно симпатично.

    Вот только не побеждает команда уже 4 матча кряду. Причем в двух из них канадцы так и не смогли распечатать ворота соперников.

    Вообще, в 5 своих последних матчах Канада добыла 1 победу. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: победы даются команде весьма и весьма натужно. Плюс американцы для Канады считаются неудобным соперником.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    При этом Канада неудачно играет с более статусными соперниками. Да и последнем очном поединке с США команда уступила в серии пенальти.

    Тем не менее, команда постарается продемонстрировать свой потенциал. Да и американцы нынче выглядят не столь монолитно.

    Очевидно, что номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. А вот шансы на контратаках у команды точно возникнут.

    Статистика для ставок

    • Американцы проиграли в 2 своих последних поединках

    • Канада не побеждала в 4 своих последних матчах

    • США не проигрывает канадцам уже более двух лет

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: США — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.98.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.06 и 1.76.

    Прогноз: Обе команды имеют в своих составах исполнителей приличного уровня, и уж точно будут активны в атаке.

    Американцы наверняка будут действовать с позиции силы, да и Канада явно не будет отсиживаться в обороне.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.06.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.30

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Авангард — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Казахстан — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Барыс — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Автомобилист — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.61
  • Прогноз на матч Украина (U21) — Сербия (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч ЮАР — Уганда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Литва — Кипр
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч ДР Конго — Гвинея
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Динамо М — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Куньлунь — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.95
  • Прогноз на матч Франция (U21) — Словения (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.34
  • Прогноз на матч Шотландия (U21) — Испания (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Марокко — Габон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Франция — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    США — Канада: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 08.09.2024. Прогнозы на футбол. Голов будет в достатке?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры