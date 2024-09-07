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    Справится ли Украина с Албанией?

    Украина — Албания: прогноз и ставка

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    Александр Зинченко (Украина)
    7 сентября в матче первого тура Лиги наций по футболу сыграют Украина и Албания. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Украина — Албания, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B1 07 Сентября 2024 года

    Украина

  • Киев
    •  Украина 21:45 Албания

    Албания

  • Тирана
    •

    Украина

    Турнирное положение: Украина смогла выйти на Евро-2024, куда попала через плей-офф, в котором обыграла Боснию и Герцеговину, а также Исландию.

    Украина в финальной части не сумела выйти в плей-офф, заняв последнее место в группе, хотя набрала четыре очка — столько же, сколько остальные участники квартета.

    Украина — Албания: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре сборная в рамках последнего тура группового раунда Евро-2024 сыграла вничью с Бельгией (0:0).

    Эта мировая оформила беспроигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на официальные матчи в рамках чемпионата Европы.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: травмирован — Артем Довбик, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних играх Украина проиграла лишь раз при двух победах и одной ничьей.

    С такой формой подопечные Сергея Реброва имеют неплохие шансы на успех, хотя им предстоит встретиться с непростым соперником, который также сыграл на Евро-2024.

    Два гола команды в финальной части Евро-2024 забивали разные игроки.

    Албания

    Турнирное положение: Албания смогла выйти на Евро-2024, ведь заняла первую позицию в своей подгруппе, обойдя Чехию, Польшу, Молдову и Фареры.

    Албания в финальной части континентального первенства не смогла выйти из группы, заняв четвертое место вслед за Испанией, Италией и Хорватией.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках последнего тура группового раунда Евро-2024 сборная проиграла Испании (0:1).

    Эта неудача стала для коллектива второй в трех последних поединках при одной ничьей, которые пришлись как раз на континентальный чемпионат.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних играх Албания не знает побед при двух поражениях и одной мировой.

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    Эта безвыигрышная серия говорит о не лучшей форме сборной, поэтому ей будет непросто просто не проиграть в Праге, где состоится игра.

    Три гола команды в финальной части Евро-2024 забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей Украины забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из шести последних матчей Украина не выиграла

    • в трех из четырех последних матчей Албании забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Украина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.78. Ничья — в 3.50, успех Грузии — в 4.90.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.25 и 1.65.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали обе команды. Так было и в пяти из шести их последних выездных поединков.

    И хотя в трех из пяти последних игр хозяев хотя бы один из соперников не забивал, результативность аутсайдера обещает стать здесь решающим фактором.

    Ставка: обе команды забьют за 2.17.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в четырех из пяти последних матчей обоих соперников было именно так.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.25

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    Украина — Албания: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 07.09.2024. Прогнозы на футбол. Справится ли Украина с Албанией?
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