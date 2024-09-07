7 сентября в матче первого тура Лиги наций по футболу сыграют Украина и Албания. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Украина — Албания, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Украина

Турнирное положение: Украина смогла выйти на Евро-2024, куда попала через плей-офф, в котором обыграла Боснию и Герцеговину, а также Исландию.

Украина в финальной части не сумела выйти в плей-офф, заняв последнее место в группе, хотя набрала четыре очка — столько же, сколько остальные участники квартета.

Последние матчи: в своей предыдущей игре сборная в рамках последнего тура группового раунда Евро-2024 сыграла вничью с Бельгией (0:0).

Эта мировая оформила беспроигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на официальные матчи в рамках чемпионата Европы.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют: травмирован — Артем Довбик, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних играх Украина проиграла лишь раз при двух победах и одной ничьей.

С такой формой подопечные Сергея Реброва имеют неплохие шансы на успех, хотя им предстоит встретиться с непростым соперником, который также сыграл на Евро-2024.

Два гола команды в финальной части Евро-2024 забивали разные игроки.

Албания

Турнирное положение: Албания смогла выйти на Евро-2024, ведь заняла первую позицию в своей подгруппе, обойдя Чехию, Польшу, Молдову и Фареры.

Албания в финальной части континентального первенства не смогла выйти из группы, заняв четвертое место вслед за Испанией, Италией и Хорватией.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках последнего тура группового раунда Евро-2024 сборная проиграла Испании (0:1).

Эта неудача стала для коллектива второй в трех последних поединках при одной ничьей, которые пришлись как раз на континентальный чемпионат.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних играх Албания не знает побед при двух поражениях и одной мировой.

Эта безвыигрышная серия говорит о не лучшей форме сборной, поэтому ей будет непросто просто не проиграть в Праге, где состоится игра.

Три гола команды в финальной части Евро-2024 забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей Украины забивали больше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей Украина не выиграла

в трех из четырех последних матчей Албании забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Украина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.78. Ничья — в 3.50, успех Грузии — в 4.90.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.25 и 1.65.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали обе команды. Так было и в пяти из шести их последних выездных поединков.

И хотя в трех из пяти последних игр хозяев хотя бы один из соперников не забивал, результативность аутсайдера обещает стать здесь решающим фактором.

Ставка: обе команды забьют за 2.17.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в четырех из пяти последних матчей обоих соперников было именно так.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.25